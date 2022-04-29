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Автор Антон Куликов

#5колонна: споёт ли Сергей Шнуров про Алексея Венедиктова*?

Общество

Группировка "Ленинград" и Сергей Шнуров выпустили новый клип. На весьма актуальную ныне тему. Называется композиция "Иноагент".

#5колонна: споёт ли Сергей Шнуров про Алексея Венедиктова*?

"Мы духовней всех на свете, глубже мы любых морей… Мы всех лучше и всех краше, всех умней, веселее всех", — поёт Шнуров вместе с солисткой Зоей.

В песне также говорится, что стране есть люди, кого можно назвать "не нашими" и с ними нужно бороться: "Короче, мы одни тут против тьмы, спасем весь мир от цифровой тюрьмы. Ты даже и не сомневайся в этом, а то моментом станешь инагентом".

А в конце ролика упоминает журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*, которых 15 апреля признали иноагентами.

Но в общем, пересказывать содержание песни занятие не очень благодарное, возможность ознакомится с новым творением Сергея Шнурова есть у каждого, кто проявит к тому интерес.

А вот что касается темы иноагентов, то здесь можно и порассуждать.

Трудно сказать, почему из иноагентов в песне упомянута именно Екатерина Шульман*. Безусловно, человек она известный, в том числе и как эксперт и блогер на сайте "Эха Москвы" (до той поры, пока радиостанция и сам сайт не прекратили работу).

Но куда более известен, например, и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. Который недавно тоже был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Сей факт вызвал у Алексея Алексеевича бурное негодование. Он потребовал от Минюста обоснований, по которому его включили в список. И заявил, что будет подавать в суд.

Но в общем-то, вполне хватает оценок творческой деятельности экс-главреда "Эха Москвы", которые прямо противоположны тому, как он сам её оценивает. Деятельность эта продолжалась не один десяток лет.

И как, например, убрать из нее экс-олигарха Владимира Гусинского, в медиаимперии которого в 1990-х — начале 2000-х вполне уютно себя чувствовали "Эхо Москвы" и главред радиостанции?

Как быть с мнением, что Алексей Венедиктов* и возглавляемая им радиостанция были проводниками американских и евросоюзовских интересов? Учитывая, что деятели из этих государств были постоянными гостями на радиостанции. Причём зачастую деятели весьма одиозные, вроде бывшего посла США в России Майкла Макфола. Который ныне вместе с украинскими деятелями составляет рекомендации по санкциям против России.

Так может быть, экс-главреду "Эхо Москвы" проще было бы, если б он находился поближе к тому же мистеру Макфолу, за пределами России? А не занимался выяснением того, почему его включили в список иноагентов. Тем более, что нельзя исключать появления в скором времени материалов, которые станут ещё одним подтверждением включения Венедиктова в этот список.

* Включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Куратор: Наталия Красовская
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