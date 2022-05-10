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Автор Маргарита Кичерова

Юрий Лоза: "Правило трёх У" в семейной жизни

Общество » Семья

Какой должна быть идеальная женщина для каждого мужчины; почему настоящая любовь в жизни может быть только одна, а всё остальное — это просто влюблённости, а также о том, что такое "правило трёх У" и как оно помогает в семейной жизни, рассказал Pravda.Ru поэт-песенник, композитор, певец Юрий Лоза.

Юрий Лоза: "Правило трёх У" в семейной жизни

— Юрий, что мужчины включают в понятие "любимая женщина"?

— Не зря говорят, что идеальная женщина должна быть одной в четырёх лицах:

  • кухарка,
  • любовница,
  • друг,
  • жена.

Понятие "любовь" отличается от понятия "влюблённость".

Влюблённостей может быть сколько угодно, до того как наступила настоящая любовь.

В юности нравились все одноклассницы, все девочки, с которыми как-то пересекался. Но потом приходит любовь, ты понимаешь, что нужна одна женщина.

Когда-то я работал в бюро добрых услуг, мы обслуживали свадьбы. Я всё время слушал, что говорит тамада.

Одно изречение я использую всю жизнь: "Ребята, "правило трёх У" в семейной жизни работает безукоризненно. Три У — это "уважай", "уступай" и "удерживай".

К женщинам это относится в той же мере. Женщина тоже должна удерживать мужчину — от каких-то поступков, слов. "Удерживать" в широком смысле слова. "Уважать" тоже в широком смысле: уважать его мнение, привычки, родню. "Уступать" — это тоже обширное понятие: уступать в мелочах и в главном.

— Как влияет первая любовь на выбор последующей женщины?

— Влюблённости были в детстве, юности. А настоящая любовь — это совместные:

  • воспоминания,
  • пережитые трудности,
  • достижения,
  • общение,
  • разговоры,
  • восприятие мира,
  • понятия духовности,
  • отношение к Богу,
  • отношение к жизни.

Это объединяет людей. И без этого большой любви быть не может. Поэтому если ты когда-то с кем-то встречался и это не переросло в нечто большее, то называться "любовью" это чувство не может. Просто в человеке просыпается жажда любви. Пубертатный период приходит, и надо реализовать потенцию, которая в тебе растёт. Человек начинает искать, на кого направить свою энергию. Кто рядом, тот и является первой влюблённостью. Иногда эта влюблённость носит дистанционный характер: у многих в юности висят на стенках портреты известных людей.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы семья юрий лоза маргарита кичерова
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