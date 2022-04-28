Проект "Принеси пользу своему городу" за два года собрал на горном курорте "Роза Хутор" более 80 тонн вторсырья

Проект "Принеси пользу своему городу" реализуется в Сочи с 2018 года. Осенью 2020-го к нему присоединился курорт "Роза Хутор". В сотрудничестве с переработчиком вторсырья ООО "Восток" компания "Балтика" предоставила курорту 24 контейнера для сбора вторсырья (стекла). В итоге только за прошлый год на "Роза Хутор" было собрано и передано на переработку около 60 тонн использованной стеклянной упаковки.

Фандомат на курорте "Роза Хутор"

Всего за время реализации проекта в Сочи собрано свыше 10 000 тонн отходов стекла.

Владимир Чтецов, директор дивизиона по операционной деятельности Юг, руководитель ростовского филиала ООО "Пивоваренная компания "Балтика":

"Проект "Принеси пользу своему городу" активно развивается с каждым годом. Курорт "Роза Хутор" — не только крупный центр сбора упаковки в регионе, но и площадка для формирования экологической культуры мышления. Обе задачи успешно выполняются: энтузиазм гостей курорта превосходит все ожидания, а количество собранного вторсырья неуклонно растет".

Помимо контейнеров, на курорте также установлен современный технологичный аппарат по сбору упаковки. Фандомат — это "умный" контейнер, который не только принимает пустую тару (пластиковую, алюминиевую или стеклянную), но и сортирует ее, считывая штрих-код с этикетки и тем самым избегая смешивания видов упаковки. Один аппарат рассчитан на 400-500 единиц тары объемом до 0,5 литра, что составляет примерно 10-15 кг вторсырья. Настройки аппарата позволяют мотивировать людей сдавать упаковку, бонусами за вклад в сохранение окружающей среды в виде купонов на скидку в магазине или на памятный подарок.

Фандомат от компании Ecoplatform, установленный недавно на курорте "Роза Хутор", принимает пластиковые бутылки от 0,2 до 2 литров, а также алюминиевые банки от напитков. Сдавать емкость нужно очищенной от остатков жидкости, убедившись, что штрих-код не поврежден. Самостоятельно сминать тару или выбрасывать крышку не требуется. Переработанная тара будет направлена на производство упаковки, строительных материалов и спецодежды.

Фандомат

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов:

"Мы с удовольствием поддерживаем шаги компании "Балтика", направленные на реализацию расширенной ответственности производителя. Вместе мы выступаем в защиту общих ценностей, понимая, что отходы — ценное сырье, выбрасывать которое неразумно и расточительно, поэтому надо находить способ возвращать его в экономический цикл. Предоставленный компанией "Балтика" фандомат позволит нашим гостям участвовать в этой практике. До недавнего времени мы ограничивались заготовкой вторсырья из отходов упаковки в хозяйственной зоне курорта и не выводили раздельный сбор мусора на его общедоступную территорию ввиду отсутствия промежуточной сортировки. Новое автоматизированное решение позволит организовать сбор чистого потока пэт-бутылок и алюминиевых банок из-под напитков, а также добавит заметную зеленую ноту в опыт наших гостей, ожидающих находить такие решения на современном горном курорте".

Компания "Балтика" и курорт "Роза Хутор" ведут планомерную работу по минимизации экологического следа. С 2013 года компания "Балтика" развивает проект по сбору отходов упаковки на переработку "Принеси пользу своему городу", самостоятельно следуя принципу расширенной ответственности производителей и выполняя добровольные обязательства по сокращению экоследа продукции. Компания сотрудничает с отраслевыми и региональными операторами, способствуя развитию инфраструктуры раздельного сбора и переработки вторсырья. В 2021 году инициативы проекта "Принеси пользу своему городу" во всех регионах присутствия пивоваренной компании "Балтика" помогли собрать и отправить на переработку более 16 тысяч тонн пластика. В южном регионе контейнеры для раздельного сбора вторсырья установлены в городах Ростов-на-Дону, Волгодонск, Пятигорск, Кисловодск, Сочи и другие.

В соответствии с заявленной в 2018 г. стратегией "Роза Хутор" развивает повестку устойчивого развития в семи ключевых направлениях: уникальные впечатления для гостей, сохранение природного и исторического наследия, забота о будущем поколении и о сплоченной команде, эффективное управление ресурсами и ответственное обращение с отходами. В недавно опубликованном втором издании корпоративного нефинансового отчета курорт сообщил о результатах: за 2018-2021 годы удельное потребление электроэнергии там снизили на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. Не осталась безрезультатной и работа по сбору перерабатываемых отходов: в среднем ежемесячно курорт отправляет на рынок утилизации более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. Эти показатели покрывают порядка 40% общего объема образующихся на курорте отходов.