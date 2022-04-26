Младенцы, отобранные у родителей в США и КНР, нашлись через много лет

Немыслимой кажется ситуация, когда ребёнка отнимают у родителей сразу после рождения без особых на то причин. Тем не менее когда-то это считалось нормой, хоть и не являлось законным.

"Умершая" дочь

Американка Конни Маултруп лишь в возрасте 69 лет смогла познакомиться со своей биологической матерью. Причиной разлуки матери и дочери стал обман сотрудников медицинского учреждения в Индиане, где рожала женщина.

Дженевив Пьюринтон произвела на свет дочь, будучи не замужем. Произошло это в 1949 году. Медперсонал сообщил Дженевив, что ребёнок родился мертвым. Юной роженице даже не пришло в голову, что её обманывают. Между тем в 50-60-х годах прошлого века насильственное разлучение матерей с внебрачными детьми являлось в Соединённых Штатах весьма распространённой практикой.

Судьба маленькой Конни сложилась не слишком счастливо. Её отдали в приют, затем девочку удочерила супружеская пара. Однако, когда Конни было пять лет, её приемная мать скончалась от рака. Приёмный отец вскоре снова женился, но мачеха недолюбливала ребёнка и плохо с ним обращалась.

Конни знала, что она приёмная, и с детства мечтала найти своих настоящих родителей. Несмотря на то, что ей было известно имя биологической матери, найти её никак не удавалось.

Наконец дочь подарила миссис Маултруп набор Ancestry.com, который позволяет найти кровных родственников с помощью теста ДНК. Сервис, где зарегистрировалась Конни, действительно нашёл женщину, которая приходилась ей родственницей. Когда Конни упомянула, что её мать звали Дженевив Пьюринтон, выяснилось, что новая знакомая приходится этой даме тётей.

Несмотря на то, что Дженевив уже исполнилось 88 лет, она оказалась ещё жива. Она была рада обрести дочь, о существовании которой даже не подозревала.

Забрали ребёнка вместо штрафа

Почти одновременно с Конни Маултруп обрела семью и 32-летняя китаянка Хунся. С ней ситуация была ещё более ужасной.

Родители Хунси Чжоу Юшэн и Цзоу Гуйфан проживали в городе Цзыгун (провинция Сычуань). В мае 1986 года у них родилась дочь, которую они назвали Хунся. Она стала третьим ребёнком в семье. В июле им велели явиться вместе с младенцем в местный департамент планирования семьи. Там чиновники объявили супругам, что они нарушили закон и теперь должны заплатить три тысячи юаней.

Дело в том, что с 1979 года в Китае в связи с перенаселённостью развернулась кампания по регулированию рождаемости. Она получила название "Одна семья — один ребёнок". Любая семья имела право завести только одного ребёнка. Рождение второго и последующих власти пытались всячески ограничить, порой даже принуждая беременных женщин к абортам. Кроме того, за нарушение этого закона были введены серьёзные штрафы.

Названной суммы у родителей Хунси не было. Когда мать ребёнка попыталась его унести, чиновник вырвал Хунсю у неё из рук. Больше семья девочку не видела.

Супруги побоялись связываться с представителями власти. Они попытались отыскать Хунсю самостоятельно. Обычно в таких случаях детей отдавали в приёмные семьи. Много лет Чжоу Юшэн и Цзоу Гуйфан объезжали окрестные города в поисках дочери. Но лишь недавно, когда их история попала в прессу, Хунся нашлась.

Со временем стало ясно, что политика "Одна семья — один ребёнок" не привела к положительным результатам. Увеличился гендерный дисбаланс, население стало стареть. Поэтому в 2016 году ограничение на рождаемость было частично снято.

Местные чиновники прониклись историей потерявших дочь супругов и помогли им найти Хунсю. Сейчас это взрослая женщина. Был проведён тест ДНК, который подтвердил её родство с Чжоу Юшэном и Цзоу Гуйфан. Дочь встретилась со своими биологическими родителями.

Кто виноват?

Известно много случаев, когда родители сами отказываются от детей или ведут такой образ жизни, что их лишают прав на ребёнка. Но заметьте, что в обоих описанных случаях причиной разлуки родителей с их детьми стали должностные лица, которые вообще не имели права решать чью-то судьбу: работники больницы и чиновники департамента планирования семьи. Их жестокие и по сути противозаконные действия лишили детей их близких.

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