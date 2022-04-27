Психолог Анна Кирьянова: путь “Бери от жизни всё!” ведёт в тупик

С возрастом человеку кажется, что он упустил много возможностей, — возникает синдром отложенной жизни. Стоит ли на самом деле диагностировать у себя этот синдром; как избавиться от него, если вы чувствуете, что "жизнь проходит мимо", и почему опасно жить по принципу "Бери от жизни всё!", рассказала Pravda.Ru психолог и философ Анна Кирьянова.

Мопассан был неправ

— Синдром отложенной жизни относится к бесплодным сожалениям. Иногда человек приходит к зрелому возрасту разочарованным, ему кажется, что было столько возможностей что-то сделать. Мол, надо торопиться жить, использовать каждый шанс. Это не так.

У Мопассана есть грустный рассказ о человеке, который всю жизнь работал в душной конторе, жил скромно и не позволял себе любить. Однажды весной он вышел на улицу, увидел влюблённые парочки и ощутил синдромом отложенной жизни. Но сам Мопассан скончался в 42 года в сумасшедшем доме, тяжело болея сифилисом, то есть путь "Бери от жизни всё!" тоже тупиковый.

На самом деле люди живут так, как и положено.

Как жили наши предки ещё два поколения назад? Нужно было:

встать очень рано,

накормить семью,

нарубить дров,

истопить печь,

накормить скотину,

пойти в поле работать, если жили в сельской местности.

Никто не скулил, что у них синдром отложенной жизни.

Высшая цель жизни

— Прежде чем жаловаться на синдром отложенной жизни, нужно реально оценить свои возможности. Иначе люди начинают хватать кредиты, руководствуясь страхом: сейчас я не куплю себе вот это, а потом буду жалеть. Но человеку нужны высшие ценности: забота о ком-то; работа, которая имеет высший смысл созидания; верность близкому человеку, даже если встретился кто-то поинтереснее.

Человек (учёные это доказали) совершает те поступки, которые мог и должен был совершить в тех обстоятельствах, в которых находился.

Не надо жалеть о том, что вы чего-то не сделали или с прекрасным незнакомцем не рванули в Турцию, взяв огромный кредит. Люди работают не потому, что они глупые, а потому, что им надо платить за квартиру, обеспечивать близких. То есть вести достойную жизнь, быть полезными членами общества.

Когда смотрим на жизнь истинно великих людей, мы видим постоянный труд во имя высшей цели.

Лучшее средство от синдрома отложенной жизни — не хвататься за все возможности подряд, а найти высшую ценность в своей жизни:

Для чего мы?

Что мы можем сделать полезного для общества?

В чём можем преуспеть?

Что мы создаём, с какой целью?

Часто говорят: времени не хватает, рутина заела, кручусь, как белка в колесе. Здесь нужно действовать, не пытаясь сорвать как можно больше цветов удовольствия, а нужно совершать поступки, которые будут целью вашей жизни, полезны для общества, будут для людей ориентиром. Если вы честно воспитываете детей или создаёте полезное для других людей на работе, тогда вы живёте, и нет у вас никакой отложенной жизни.