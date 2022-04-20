Распространено мнение, что окрашивание яиц с помощью зеленки плохо сказывается на пригодности продукта к употреблению. Это не так. Эксперт по выбору продукции igooods Антон Деженин поделился с читателями Pravda.Ru рекомендациями по применению этого пигмента.
Окраска яиц раствором бриллиантового зеленого не нанесет вред здоровью, даже если во время варки на яйцах появятся трещины. Через неповрежденную скорлупу зеленка к белку вообще не проникает.
Для окраски лучше всего использовать яйца со скорлупой белого цвета. Обратите внимание на то, что варить яйца следует в чистой воде, а только затем можно применить зеленку. Для предотвращения появления трещин во время варки в воду добавляют столовую ложку соли. После того как яйца сварились вкрутую (8-10 минут после закипания воды), нужно остудить их холодной водой. Тогда при их чистке скорлупа будет отходить легче.
Далее приступаем к окрашиванию. Для этого можно использовать любую кастрюлю. Краситель отойдет от поверхности, но это может затянуться на несколько дней. Поэтому лучше взять старую или ненужную посуду. Налейте теплую воду, добавьте зеленку и перемешайте. Одного флакона хватит на окраску не менее десятка яиц. Лучше надеть перчатки, чтобы избежать попадания вещества на кожу, а посуду с зеленкой поместить в раковину, чтобы не окрасить заодно и всю кухонную мебель.
В емкость с разбавленной зеленкой положите сваренные вкрутую яйца и оставьте на полчаса, пока вода не остынет. Для равномерного окрашивания нужно переворачивать каждое яйцо несколько раз.
Когда вода остынет, яйца приобретут зеленый цвет. Достаньте их из раствора, используя перчатки, промокните бумажным полотенцем или салфеткой, затем оставьте до полного высыхания. Окрашенные яйца смажьте растительным маслом. Благодаря этому они будут блестеть и выглядеть еще более привлекательно.
Чтобы добиться мраморного узора с использованием зеленки, в процессе окрашивания можно использовать луковую шелуху.
Существуют и другие способы окрашивания пасхальных яиц: свёклой, луковой шелухой и пищевыми красителями.
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