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Автор Кирилл Горшенин

Психолог: отношений без абьюза не бывает

Общество

Что такое психоэмоциональная зависимость и как от неё избавиться; как создать прочную связь с любимым человеком, но при этом избежать болезненной привязанности; правда ли, что во всех отношениях присутствует абьюз, и как распознать психопата, рассказал Pravda.Ru клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

Психолог: отношений без абьюза не бывает

Зависимость — это норма

— Михаил Анатольевич, что такое психоэмоциональная зависимость от человека?

— Взаимная зависимость людей — это норма отношений. Но зачастую мы становимся чрезмерно зависимыми от других людей. Страдание без другого человека чаще всего называют любовью. Но если тебе без человека плохо, вовсе не означает, что ты его любишь, это значит, что ты от него зависишь. Чем больше мы фокусируемся на человеке, тем большую значимость он для нас приобретёт. А потери более значимого связаны с болью.

Есть психопатический тип личности — это люди, которым нравится властвовать над другими, чувствовать, что в нём растворяются.

— Психопаты, абьюзеры — это те, кто склонен применять в отношениях эмоциональное насилие?

— Эмоциональное насилие склонны применять в отношениях все люди. Психопаты — это те, кто получают удовольствие от насилия.

Сейчас идёт опасная социальная тенденция у молодёжи. Они начинают отношения и говорят: ты мне должен создать абсолютный комфорт, а если у нас в отношениях нет абсолютного комфорта, то ты абьюзер, я от тебя ухожу. Это неправильно.

Нет отношений без абьюза, токсичности.

Вопрос: получает ли второй человек от этого удовольствие? Потому что здоровый человек анализирует, понимает, что приносит своим поведением боль, и меняется. По-другому не получится. Сразу готовый идеал не найдёшь. Важно, готов ли партнёр к изменениям, хочет ли где-то подвинуться. Но если он будет двигаться везде, то будет жертвой. Здоровый человек подвинется до определённых границ. Психопат нигде не подвинется.

У нас в обществе неприятная тенденция: люди не готовы проявлять терпимость в отношениях.

Некоторые психологи на этом карьеру построили: если что-то не нравится — уходи; другого человека не переделаешь. Ложь. Можно помочь измениться другому человеку.

Если вы вместе, значит, у вас взаимная заинтересованность. Если союз строится не только на болезненном стремлении к власти партнёра и вашем служении ему, то почему не попробовать сделать отношения более комфортными для себя? Пытайтесь договориться, изменить привычки:

  • ваши,
  • партнёра.

Если он, даже через сопротивление, но со временем изменения принимает, зачем от него уходить? Он хочет идти навстречу, вы ему тоже дороги. А вот если он только на словах готов идти навстречу, а на деле нет, тогда надо уходить.

Зависимость излечима

— Как избавиться от чрезмерной зависимости?

— Налаживать связи с остальным миром, заниматься хобби, общаться с другими людьми, думать о своей финансовой безопасности.

Если же человек ушёл или умер, то состояние горя важно прорабатывать через снижение статуса этого человека.

Например, ко мне приходит клиентка с зависимостью и говорит: "Я без него не могу". Я спрашиваю: "Когда вы расстались?" — "Три месяца назад" — "Ты три месяца что делала?" — "Работала, занималась ребёнком, бытом". Я говорю: "Ты три месяца без него живёшь — значит, можешь". Она удивленно: "Значит, могу". И я её учу говорить: "Давай привыкать к новой формулировке "Я без него могу", может быть хуже живу, чем хотела бы, но могу без него, оказывается". И ей реально становится легче.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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