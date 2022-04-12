Американская мечта Лилии Ким стала поводом для отречения от России и конфликта с активистами BLM

Россиянка Лилия Ким, живущая в Лос-Анджелесе и зарабатывающая написанием сценариев для дешёвых сериалов, решила у себя на страничке в Facebook* пофантазировать на тему, а как бы действовали американцы, если бы они поругались с англичанами и решили бы военным путём вернуть их в свою орбиту.

Картинка получилась какая-то радужная и не характерная для армии США. Ким представляет, как бы в шутку, что североамериканские военные взяли в осаду Лондон и точечно бомбят телевышки ВВС.

Пора уже сценаристу уходить в жанр фэнтези, потому что американская армия не брала бы в осаду Лондон, а просто разбомбила бы его, как это было

с Белградом,

Мосулом,

Триполи.

Но о таких вещах шутить в Лос-Анджелесе уже нельзя, особенно для среднесортного сценариста из России, а то, как любят говорить на Украине: "Чемодан, вокзал, Россия!"

Отношение к Ким в США

Лицемерную позицию сценаристки из России заметили американские активисты движения BLM из общественной организации Black Hammer ("Чёрный молот"), которые на своём сайте The Black Hammer Party опубликовали статью о Лилии Ким, сравнив её с нацистами из запрещённого в России украинского национального батальона "Азов"**, а лидеры движения в своих соцсетях Instagram* и Twitter заявили о том, что ​​Ким пользуется американской и украинской пропагандистской машиной, чтобы очернить Россию и представить на весь мир страну как имеющую жёсткий деспотичный режим.

Статья о Лилии Ким на сайте The Black Hammer Party

Помимо движения за права афроамериканцев, Ким также привлекла внимание cайта Stop-Imperialism, который под заголовком "Чёрный молот" ударил по Лилии Ким" заявляет, что участники движения требуют исключить её из Гильдии сценаристов Америки (WGA, West), так как Ким, обвиняя Россию во всех грехах, фактически присоединилась к сегрегации русских.

Статья о Лилии Ким на cайте Stop-Imperialism

Авторы статьи задумываются на тем, какие же может написать сценарии человек, поддерживающий сегрегацию, ведь такие идеи могут отразиться и будущих сериалах Ким и обнулить все достижения BLM в США. Ведь именно восстановление исторической справедливости лежало в основе BLM, как и мотивация Российской Федерации по отношению к Украине.

Именно из-за Украины у блога Лилии Ким открылось второе дыхание — из-за её антироссийских взглядов и высказываний с осуждениями действия страны, где она выросла, получила первое признание и продолжает зарабатывать деньги, в её блоге выросло количество подписчиков, комментариев и лайков, большинство из которых оставляют, конечно же, украинцы.

История Лилии Ким

Ещё 20 лет назад Лилия Ким была обычной девушкой с психологическим расстройством личности. И увлечение писательством стало для неё отдушиной, и болезнь не так сильно прогрессировала — человеком, подтолкнувшим Ким к писательству, стал её бывший муж, российский психотерапевт Андрей Курпатов. Историю жизни она рассказала в октябре 2020 года в интервью YouTube-каналу "Tekiz. Технари Кремниевой долины”. Где сама призналась, что только благодаря России ей удалось попасть на работу в США в качестве сценарного подмастерья, который не особо понимает американский менталитет, без чего писать хорошие сценарии крайне проблематично.

Но пропуск на съёмочные площадки Голливуда дал возможность в России ещё больше зарабатывать. Лилия Ким решила, что если она может писать однотипные сценарии для сериалов, то она уже мастер сторителлинга. Расчёт оказался правильным, пару месяцев хватило, чтобы организовать инфоцыганский тренинг по сторителлингу.

Но пандемия сломала все схемы, а у Лилии, по всей видимости, были наполеоновские планы. Провести курс в Монако, потом на яхте переехать в Сан-Тропе и так гастролировать по всему миру. Реальность же показала, что её знания интересны только небольшой группе жителей Санкт-Петербурга и довольно быстро финансовый поток иссяк, что не на шутку обидело "коуча” из LA.

В итоге, когда началась спецоперация России на Украине перед Лилией Ким встал выбор: ехать на родину или ухватиться на хвост американской мечты, — и она выбрала второе. Вот только все сделки с дьяволом нужно закреплять кровью и предательством, что для сценариста из Петербурга не стало проблемой.

Выдумки сценаристки далеки от реальности

И вот уже Лилия сравнивает в комментариях в Facebook* СССР с фашистской Германией, ставя на одну плоскость людоедскую идеологию и освободителей свободного мира. И это при том, что у неё самой еврейские корни. Своим именем она обязана дедушке-еврею, который настоял, чтобы родившуюся девочку назвали Лилей, а не корейским именем, как хотел отец.

Комментарий Лилии Ким в Facebook*

Вообще, идеи фашизма и нацизма странным образом уживаются в голове корейской еврейки из СССР, и вроде бы она радуется, что Германия смогла провести денацификацию страны после войны, но категорически отвергает денацификацию Украины, где по улицам ходят толпы зигующих молодчиков с флагами фашистской Германии, где военизированные формирования в качестве своей символики берут шевроны "СС”.

Но Ким точно знает, почему так ведёт себя Россия, всё потому, что "пропаганда авторитарного режима расчеловечивает" жителей страны. 80% поддержки россиянами своего национального лидера — это просто пропаганда.

Но, как обычно, всё это фантазии психически больного человека, который с трудом разбирается в истории. А тут такая сложная задача под названием "Украина", которая восемь лет без вмешательства России убивает своих граждан в Донецке и Луганске, потому что эти граждане имеют другую точку зрения и считают себя русскими. Как и варшавские евреи, жители Донбасса просто оказались "другими”, а значит, их нужно физически уничтожить.

Но восемь лет назад Лилию Ким Украина не интересовала, как и она не интересовала американских политтехнологов, которые заметили русскоговорящую писательницу в Лос-Анджелесе и привлекли к большой информационной кампании против России. И вот уже на страничке Лилии появляются классические посты про то, что президент, которого выбрал народ, должен ездить в автобусе без охраны.

Странно, что этот пост не был адресован Джозефу Байдену. Его ведь тоже выбрал народ и бояться ему нечего, но как-то "пациент Белого дома” не спешит пересаживаться на общественный транспорт. За такое можно лишиться права жить в США, и это Лилия Ким прекрасно понимает. А значит, будет писать у себя в Facebook* только идеологически правильные посты. А из неё политтехнологи будут создавать образ борца с Россией.

Комментарий Лилии Ким в Facebook*

И вот уже вся украинская пропаганда дякует "честной” и "несломленной” русской защитнице украинского мира. И, естественно, украинские, европейские СМИ охотно хватаются за такие выступления, и своё место в антирусском пантеоне уже занимает Лилия Ким наравне с другими не слишком заметными персонами, для которых эта позиция становится своеобразным социальным лифтом как в США, так и в старой доброй Европе.

Сегодня, когда ноша личной ответственности за политику Москвы стала невыносимой для многих русских, "интеллектуальная элита" нации уезжает за границу и спешно старается представить себя совестью всего народа. Сложно представить себе старину Боба Дилана, который поёт "Blowin' In The Wind" в поддержку Сайгона откуда-то из Пекина. Однако в условиях доминирования глобальной повестки русские противники войны делают именно так: откуда-то с безопасной дистанции критикуют действия Путина вместо собственного "Похода на Пентагон".

И тут лучше всего подходит старый советский лозунг: "От каждого по способностям”. Вот и Ким рьяно взялась за свой "талант” в сторителлинге и начала применять его против всего русского и придумывать истории о доносительстве россиян друг на друга за непатриотичную позицию. Вот так и выглядят участники американской Гильдии сценаристов США с неординарным антирусским складом ума.

И теперь свой сторителлинг Ким направляет на ненависть к стране и людям, давшим ей всё, что она имеет сейчас, — просто для того, чтобы показать свою лояльность и всплыть на общей антироссийской истерике, "сценарист" разжигает в американском обществе ненависть к русским.

Будучи "русской” на все сто, Ким как раз и становится тем самым доносчиком, которыми она так возмущается в своих постах, — дело тут вовсе не в поиске справедливости, это сведение личных счётов и поиск выгоды. Фактически каждым своим постом Ким пишет миллионы доносов одновременно, поливая русских грязью. Можно было бы сказать, что это просто бизнес и ничего личного, но только не в отношении Лилии Ким.

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, её деятельность на территории России запрещена.

** Организации, признанные террористическими и запрещённые на территории РФ.