Молчание равно предательству страны: лидер "Кибер фронта Z" о новом патриотическом движении

Движение "Кибер фронт Z" — новое объединение, получившее известность после резонансной акции с письмами к чиновникам и избранным депутатам города, в которых активисты призывали отреагировать, наконец, на спецоперацию России по защите Донбасса.

Лидер движения Алексей Некрылов согласился дать интервью нашему изданию. Он поделился собственными соображениями, почему представители законодательной, исполнительной и муниципальной власти Петербурга в общей массе не оправдали надежды патриотической общественности и проигнорировали запрос на поддержку пророссийских сил и рассказал, как родилась идея объединить людей, готовых противостоять украинской агрессии в интернете "со смартфоном наперевес".

Начнем с ваших обращений к петербургским депутатам и чиновникам, о которых уже многие написали. Почему и зачем вы вдруг решили провести такую акцию?

Идея появилась из очень простой мысли. Одна из ключевых задач власти — консолидация общества, тем более в условиях той грязной информационно-экономической войны против России, развязанной коллективным Западом после начала СВО на Украине. И государственные чиновники на местах как избранники народа должны по долгу службы этим заниматься. Но мы даже на примере своего движения видим, что консолидация идет снизу вверх, а хотелось бы, чтоб эти процессы происходили в обратном направлении, то есть сверху вниз.

У народа сильный запрос на патриотизм сейчас, ему важно знать, что власть имеет ту же позицию, что и те, кто эту власть выбирал. Отмалчиваться в этой ситуации — значит оставлять вопросы "а тот ли человек у власти?"

Какой реакции ожидали? Получили какой-то ответ?

Мы, конечно, и не ждали, что все, кому направили обращение, обязательно отреагируют на наш призыв. Но, откровенно говоря, прогнозировалась более активная обратная связь. Увы, чиновники предпочли сделать вид, что никакого обращения и не было, несмотря на то, что кроме публичного обращения через канал, мы разослали письма на электронные почты или в соцсети.

Приятное исключение — МО "Большая Охта", где мундепы четко обозначили свою позицию и активно поддерживают СВО и Донбасс в своей группе "ВКонтакте". К слову, они откликнулись на наш призыв поддержать акцию, посвященную героической бабушке со Знаменем Победы (акция "Бабушка с флагом" посвящена отважной украинке, которая помешала солдатам ВСУ топтать красное знамя и отказалась брать у них продукты — прим. ред). За это депутатам отдельное спасибо. Жаль, что таких в петербургском обществе — абсолютное меньшинство.

Как считаете, почему петербургские элиты все-таки не высказывают открыто свою позицию относительно спецоперации РФ на Украине? Как относитесь к не выразившим поддержку спецоперации чиновниками и депутатам, в том числе, к губернатору Беглову?

Первый вопрос, конечно, следовало бы задать непосредственно чиновникам и депутатам. Возможно, кто-то опасается персональных санкций, кто-то просто не понимает, что происходит или оторван от реальности настолько, что не считает нужным. В любом случае, попытки отмолчаться лишь порождают нехорошие слухи. И у простых людей на безмолвие чиновников реакция всегда однозначная: молчание — значит предательство страны и армии.

Расскажите про движение "Кибер фронт Z". Когда и для чего оно появилось?

КФ появился после начала СВО на Украине. Идея создания такого движения была продиктована обстановкой на информационном фронте — как ответ на агрессивную украинскую пропаганду, которая активизировалась в российском сегменте интернета. Стало очевидно, что на эти вызовы надо отвечать. Фактически, основная цель, для которой запускался КФ — противодействие украинской дезинформации и консолидация патриотических сил для более направленной информационной деятельности.

Чем занимаются участники движения "Кибер фронт Z"? Какие акции проводят?

КФ — народное объединение активных пользователей соцсетей с патриотическими взглядами. Но наша аудитория — это не только россияне, поддерживающие СВО, но и люди сомневающиеся, которых можно склонить на нашу сторону. Именно поэтому мы занимаемся объяснением целей и задачей СВО, рассказываем историю Донбасса, транслируем мнения и информацию о различных акциях в поддержку спецоперации, чтобы показать, что большая часть российского общества на стороне армии и президента.

Если говорить более предметно, то КФ действует по нескольким основным направлениям:

выявление очагов украинской и западной пропаганды в российских сетях и противостояние ей;

прорыв цифровой блокады РФ, которую пытается организовать Киев, оказывая информационное давление на политиков, инфлюенсеров и публичных персон, СМИ, компании и бренды;

противостояние дезинформации и фейкам о нашей стране и ВС РФ, которые накрыли интернет огромной волной;

противодействие (информационное) так называемой пятой колонне, предателям.

Обычный человек может к вам присоединиться? Что для этого надо сделать?

Все очень просто. Если у вас есть гаджет и выход в сеть, вы хотите помогать стране — вы уже потенциальный кибер-солдат. Читайте наш канал и принимайте участие в акциях, которые мы на нем запускаем. Кроме того, любой может написать нам в обратную связь, высказать свои предложения и замечания. Мы открыты для всех, кто разделяет наши взгляды на происходящее.

Какие планы по развитию движения?

Как я уже отмечал, цель "Кибер фронта Z" — консолидация патриотических сил для более направленной информационной деятельности. Собственно говоря, план — объединить вокруг движения все патриотические круги и закрыть все двери для пропаганды противника, которая представляет огромную опасность, так как направлена в первую очередь на подрыв ситуации внутри нашей страны. Поэтому мы рассчитываем на поддержку патриотических медиа в этом, ведь в конечно итоге цель у нас одна.

Ранее "Кибер фронт Z" поделился результатами исследования публичных высказываний представителей Смольного, мундепов и депутатов ЗакСа на тему отношения к спецоперации РФ в Донбассе и уровне поддержки. Результаты неприятно удивили активистов КФ, обнаруживших, что в Петербурге чиновники и депутаты абстрагированы от действий федеральных властей во внешней политике.

Участники движения потребовали от губернатора Александра Беглова и спикера Законодательного Собрания Александра Бельского донести до своих подчиненных необходимость информационной работы с гражданами, а именно — публикации своей точки зрения и ее аргументированной защиты в соцсетях.