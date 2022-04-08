В Общественной палате РФ рассмотрели ситуацию с компанией "Кроношпан" и дело Сергея Дубинского

В начале апреля в Общественной палате РФ прошёл круглый стол, посвящённый актуальным вопросам нормативно-правового регулирования и общественного контроля мероприятий в сфере экономической защиты граждан и юридических лиц Российской Федерации. В числе прочих тем для обсуждения внимание общественников привлекли ситуация вокруг базирующегося в подмосковном Электрогорске завода "Кроношпан" и дело бывшего полковника СКР Сергея Дубинского.

Общественная палата РФ, круглый стол 1 апреля 2022

Диверсантам в России не место

С момента появления в Электрогорске имеющего австрийское происхождение предприятия "Кроношпан" город стал лидировать в Московской области по количеству онкологических заболеваний. Поскольку ситуация не меняется, это может означать, что руководство завода не соблюдает и не собирается соблюдать российское законодательство в области экологических нормативов, интересуясь только собственной прибылью.

То, что российскому государству придётся потратить значительные суммы на лечение и реабилитацию своих граждан, австрийских бизнесменов, похоже, не волнует.

Общественники отметили, что появление "Кроношпана" на российском рынке связано, во-первых, с сознательным банкротством местного предприятия "Электрогорскмебель". Во-вторых, некоторые заводы компании строились без необходимой разрешительной документации и до сих пор официально не введены в эксплуатацию, но при этом работают. В-третьих, согласно протоколам количественного химического анализа проб воздуха в Электрогорске, проведённых специалистами ФГУП НТЦ Радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА (в том числе по формальдегиду, ацетону и фенолу), присвоенная объектам категория влияния на окружающую среду, может не соответствовать действительности.

По всей видимости, австрийская компания никак не контролирует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Более того, проведённый общественниками при подготовке к круглому столу мониторинг сетевых информационных ресурсов выявил, что предприятие европейского происхождения проводит двойную политику, ведя бизнес в России и направляя часть получаемой прибыли на поддержку запрещённых в России террористических и экстремистских вооружённых формирований, которые противостоят сейчас ВС РФ в зоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-служба компании "Кроношпан" в последнее время активно занимается "зачисткой" информационного пространства от "неудобных" упоминаний, но скриншоты подобных сообщений имеются в распоряжении редакции Pravda.Ru.

В ОП РФ считают, что таким "евробизнесменам" не место в России. Все представленные в ходе круглого стола материалы будут переданы председателю СК РФ Александру Бастрыкину и главе Генпрокуратуры РФ Игорю Краснову с просьбой дать им соответствующую оценку.

"Как защищать государство, которое о тебе не заботится?"

Общественная палата РФ, круглый стол 1 апреля 2022

История полковника СКР Сергея Дубинского, которого незаконно обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО, является одним из случаев незаконного уголовного преследования в России. Внимание общественников к этому инциденту привлёк журналист Станислав Симонов. По его убеждению, общество может и должно влиять на то, чтобы законы работали, иначе государство развалится.

"Наш механизм "перерабатывает" наших же силовиков во время военных действий. Их выбрасывают как мусор, а другие силовики это видят. Если у нас не будет механизма общественного контроля за такими ситуациями, государство развалится. Никто не будет воевать за государство. Как защищать государство, которое о тебе не заботится?" — пояснил он свою позицию.

В настоящее время Сергей Дубинский находится под домашним арестом. Его выпустили из СИЗО после того, как состояние его здоровья заметно ухудшилось. Однако ему запрещено выходить из дома даже для прогулок. Кроме того, по информации журналиста, арестованному не дают возможности сделать прививку от COVID-19.

В ОП РФ уже составили план действий, касающийся разработки механизма общественного контроля за исполнением законов. Проблемы, рассмотренные в ходе круглого стола, переданы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.