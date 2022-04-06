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Автор Ольга Лазарева

Аналитик Дандыкин: российские казаки превратились в пьянствующих ролевиков

Общество

В России сформировалось такое общественное явление, как "ряженные казаки". Эти индивиды, в отличие от реестровых, подданных государству коллег, заинтересованы только в самопиаре и желании обогатиться за счет страны. Такое мнение высказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Аналитик Дандыкин: российские казаки превратились в пьянствующих ролевиков

Эксперт напомнил, что начиная с 2014 года, "пьянствующие ролевики" били себя в грудь, заявляя во всеуслышание о желании лично принять участие в противостоянии с националистическим киевским режимом. Однако после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины никто из бравых членов военно-патриотических организаций так и не записался в ряды добровольцев.

"Но тут нужно понимать, что есть реестровое казачество, где людям генералов присваивает президент своим указом, а есть так называемые казачьи общества, которые не взаимодействуют с властью и не подчиняются им, являясь по сути просто группами граждан по интересам.

Когда мне предложили стать казаком, я отказался, хотя мне сразу обещали присвоить высокое звание. Знаете, это все напоминает украинских казаков, у которых меньше генерала на погонах никогда не было. Собираются у них там вот такие ролевики, отмечают что-то, пьянствуют, нагайками людей избивают, демонстрируют власть", — сообщил эксперт.

По словам Дандыкина, сегодня в России сложилась подобная ситуация — члены военно-патриотических организаций самостоятельно шьют себе форму, разглаживают сапоги, покупают или плетут нагайки и всячески демонстрируют близость с историческими прототипами, не имея к ним никакого отношения.

"Они выдумывают себе какие-то награды и когда посмотришь на такого, весь в крестах, значках и это вызывает недоумение. Такие люди не пойдут воевать за народ Донбасса, не будут отдавать свои жизни за других, потому что боятся, потому что там, откровенно говоря, много лишних людей.

И это при том, что военкоматы сейчас открыты, есть желание — записывайся и помогай армиям народных республик бороться с нацистами. Но нет, современные казачьи организации на такое не пойдут, вы их не увидите на призывных пунктах, куда там! Они же понимают, что ВСУ сейчас уже другие, не такие как в 2014 году, когда их набирали из необстрелянных мальчишек. Тут уже подготовленные зарубежными инструкторами военные. Рисковать жизнью ведь не хочется, духа не хватает", — продолжил Василий Дандыкин.

По мнению военного аналитика, государству необходимо взять ситуацию с нереестровыми казачьими обществами под контроль и "все привести к единому знаменателю".

"Одно дело ходить шашкой махать, чеканить шаг на парадах, кричать "Любо!", включать в свои ряды Березовского. Да, и такое было. А другое дело — вставать на защиту народа, который нуждается в помощи и поддержке. Туда если и едут, то люди из официального пула. И эти парни уже занимаются помощью, к стыду тех, кто отсиживается дома, в тылу", — заключил эксперт.

Многолетние заявления о желании отправиться на войну с ВСУ и нацбатами волонтеров в чекменях пока остаются лишь словами. Реальные же дела говорят о том, что для "войска" в приоритете не бой плечом к плечу с народной милицией Донбасса, а флешмобы с танцами, парадными костюмами и сомнительные малоэффективные акции в тылу.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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