Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты

США и его вассал Евросоюз не оставляют попыток переписать историю. Профессиональные историки деградировали до публицистов, которые стремятся утвердить мертвящую идею. Люди, будьте бдительны!

Советско-канадско-американский историк, специалист по украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий берёт на себя смелость утверждать не исторические факты, а какое-то ничем не подтверждённое наблюдение:

"Мы видим гораздо больший всплеск враждебности к Украине со стороны русского населения по сравнению с всплеском антироссийских настроений на Украине, что также многое говорит о двух обществах и о том, как работает государственная пропаганда".

Похабный юмор

Мы видим иной расклад. Будучи ещё шоуменом, Владимир Зеленский участвовал в скетчах, в которых на русском языке позволял себе оскорбительные выпады против русских. Юмор заключался в обыгрывании телесного низа и его производного. Политизированное позорище (так по-русски переводится английское слово "шоу") отчасти поспособствовало продвижению юмориста в политику.

Тем временем его российские коллеги из "Камеди клаба" или "Сибирских пельменей" не позволяли себе подобных вольностей и шуточек "ниже плинтуса". Пошлятина и у них сквозила, но на национальности не переходили. И дело вовсе не в цензуре. В нашей многонациональной стране украинцы всего-навсего одни из многих. Для украинцев выбрали одного-единственного врага. Зачем и кому понадобилось дробить наш единый народ?

Профессор Колумбийского университета Эдвард Вади Саид по несколько иному поводу, но справедливо отмечал: "Можно ли разделить человеческую реальность, — коль скоро она действительно выглядит разделенной — на чётко отличающиеся друг от друга культуры, истории, традиции, общества, даже расы, и притом продолжать жить дальше по-человечески? Под жизнью по-человечески я имел в виду следующий вопрос: существует ли какой-либо способ избежать враждебности, выражаемой самим этим делением человечества. Ведь подобные разделения исторически и актуально использовались для того, чтобы навязать саму значимость этого различения на "тех" и "других" для, как правило, не слишком благовидных целей".

Перелицованная история

Плохо, если мы не приведём цитату Плохия из того, чем он профессионально занимается всю свою жизнь. Исторические труды Плохия (при нескрываемой политической ангажированности и научной необъективности автора, которая резко возросла после воссоединения Крыма с Россией) доступны читателям в России, некоторые даже переведены с английского.

На более спокойное отношение россиян к украинцам вполне могла повлиять публицистическая статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которую штудировали в частях российской армии.

"Когда Путин выдвигает идею о том, что русские и украинцы это один и тот же народ, он не имеет в виду, что русские — это украинцы. Основной аргумент заключается в том, что украинцы действительно русские", — отмечает Плохий.

Одна из самых лучших исторических книг на эту тему называется "Происхождение украинского сепаратизма". Она написана в прошлом веке профессором Йельского университета Николаем Ивановичем Ульяновым и названа так не случайно. Ведь национализм существует лишь тогда, когда речь идёт о разных нациях. Разделение внутри одной — это и есть сепаратизм.

Далее Плохий даёт лёгкую апологию Сталина, развязавшего против украинцев "всевозможные зверства", но при котором, "по крайней мере, на теоретическом уровне право украинской нации на существование никогда не подвергалось сомнению".

Вообще-то не только историкам известно, что ни о каком геноциде речи быть не может, голод не выбирал по национальному признаку и в тогдашнем руководстве были не "клятые москали". Что касается украинской государственности, то простые украинцы и не думали об этом. Таковыми затейниками была кучка интеллигентов. Промолчим, что кто-то из них вполне мог получать деньги от австрийского генштаба, или из Польши. Хотя были и вполне идейные.

Рано хоронить историю, в которой мало кто писал "без гнева и пристрастия". Хотя в настоящее время некоторые историки переквалифицировались в пламенных публицистов.

Ещё одна "специалистка по русской истории" из Чикагского университета Натали Бельская сумела даже оправдать, по её выражению, "антисемитские элементы". Под этим эвфемизмом дипломированная дама обозначила карателей и военных преступников.

Вряд ли Бельская нашла бы оправдание для Сталина, в отличие от нацистов и украинских пособников, потому что хуже СССР ничего нет: "Нацистская расовая иерархия ставила украинцев выше русских, нацисты предприняли ограниченную попытку продвигать украинскую национальную культуру на оккупированных территориях-шаг, который, в свою очередь, помог привлечь часть украинского националистического движения на немецкую сторону. По сути, они чувствовали или считали, что у них больше шансов получить украинскую независимость под нацистской оккупацией, чем под советской".

С какого бодуна Бельская пришла к умозаключению о том, что украинцы выше русских, когда Гитлер полагал: "мы должны в первую очередь думать о России и тех окраинных государствах, которые ей подчинены"? На руку руководителям Третьего рейха сыграли руководители Страны Советов, уже создавшие советскую Украину, иначе её пришлось бы выдумывать гитлеровцам. Но только в качестве плацдарма против России и как сельскохозяйственный амбар.

"Наша политика, — писал соратник Розенберга по рейхсминистерству оккупированных восточных территорий, доктор права Отто Бройтигам (Otto Bräutigam), — заключалась в том, чтобы поставить Украину в противовес могущественной России, Польше и Балканским странам, а также использовать её в качестве моста к Кавказу".

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