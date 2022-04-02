Мария Изабель Дос Сантос — женщина, которая выросла в курятнике

Марии Изабель Куарежма Дос Сантос сейчас должен исполниться 51 год, если она, конечно, ещё жива. В последнее время женщина находилась в лечебном учреждении в португальском городе Фатима. Она не умела говорить и с трудом осваивала обычные человеческие навыки. Между тем Мария Изабель изначально родилась без каких-либо психических отклонений. Такой её сделали в детстве родители.

Девочка из курятника

Мария родилась 6 июня 1970 года в семье небогатых фермеров в деревне Табуа близ города Коимбра. Когда девочке исполнился год, её мать отнесла её в курятник и ребёнок стал жить там, питаясь тем, что скармливали курам.

При этом старших братьев Марии Изабель воспитывали обычным образом — их кормили, одевали, и они посещали школу. Никого из членов семьи не волновало, что происходит с девочкой. Не волновало это и соседей Дос Сантосов, хотя те прекрасно знали, что Мария Изабель живёт в курятнике.

Лишь в 1976 году одна из тёток девочки обратилась к врачам с просьбой осмотреть ребёнка. Они сделали это и обнаружили, что Мария Изабель является умственно отсталой.

Она ходила, приседая и встряхивая руками, и подбирала пищу с земли, как куры. Разумеется, ребёнок не разговаривал, несмотря на то, что в курятник периодически заходили хозяева и их старшие дети. По-видимому, они просто не стремились вступать с ней в контакт.

Тётка пыталась поместить племянницу в психиатрическую лечебницу, но там не нашлось места. Обычные больницы тоже отказались брать слабоумного ребёнка. Взять Марию Изабель к себе родственница не смогла или не захотела. В результате девочке пришлось до 10-летнего возраста жить в курятнике.

Сенсация для журналистов

В 1980 году о девочке из курятника услышала медсестра Мария Бихао, работавшая в клинике Torres Vedras. Женщина была потрясена и решила забрать Марию Изабель к себе. Семья девочки не стала ей препятствовать.

Две недели Мария Изабель провела в доме медсестры. Однако вскоре женщина поняла, что ребёнку требуется серьёзная помощь.

Она обратилась к журналистам из Лиссабона. После этого о "девочке-курице" стали писать все газеты. Её судьбой заинтересовалась даже супруга португальского президента Мануэла Еанеш. Она помогла отправить Марию Изабель в крупный реабилитационный центр.

Сотрудники центра были просто шокированы поведением девочки. Она во всём копировала повадки кур, а вместо слов издавала лишь какие-то хохочущие звуки. Свои эмоции она выражала при помощи жестикуляции. Кроме того, вероятно, из-за недостатка питания в 10 лет рост Марии Изабель был как у 5-летней, а умственное развитие соответствовало 2-летнему возрасту.

Печальная судьба

Многолетняя реабилитация мало что дала. Только к 27 годам девушка научилась нормально ходить и садиться на стул. Говорить же она так и не научилась.

Эта история доказывает, что для того чтобы стать людьми, нам всё же необходимо общество других людей. Но почему же родные Марии Изабель так с ней поступили?

У матери девочки обнаружили психическое расстройство. Так что сложно говорить о том, какие у неё были мотивы для того, чтобы отказаться от собственной дочери и поселить её с курами.

Но почему эту ситуацию нормально воспринимали другие члены семьи и всё её окружение? Почему они проявили такое безразличие? Ведь если бы Марию Изабель растили как обычного ребёнка, она бы выросла полноценным человеком, а не инвалидом, который вынужден жить под присмотром врачей и психологов.

О Марии Изабель уже давно ничего не было слышно. Возможно, её уже нет в живых.

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