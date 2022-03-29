Игры киприотов: как Катерина Босов пополнила ряды борцов с "кремлёвским режимом"

Экономическая война Запада с Россией продолжает набирать обороты. Замораживаются активы российских компаний, личные счета олигархов, которые стали жаловаться в своих интервью, что им не на что жить. Также вводятся новые пакеты санкций против российского государства. И как всегда в таких случаях находятся люди, которые за то, чтобы им дали возможность жить в европейских кущах, готовы оказать посильную помощь западным правительствам в деле экспроприации российских капиталов.

Одной из таких соискателей, проходящей в качестве фигуранта расследования сразу двух угловных дел — по обвинению в мошенничестве и доведении собственного мужа до самоубийства, является Катерина Босов, которая проиграла в России все суды родственникам экс-супруга, но не рассталась с мечтами получить контроль над угольным холдингом "Сибантарцит". Поскольку холдинг принадлежит кипрской компании "Аллтек", то Катерина Босов подала иск в кипрский суд.

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Однако поскольку юридических шансов на победу ничтожно мало, в ход идут пиар-приемы, так сказать, на злобу дня. На днях в издании Cyprus Daily News появилась статья с пассажами о санкциях, которые вводятся против российских компаний и чиновников. Далее автор отмечает, что, кроме приближенных к Кремлю олигархов и бизнесменов, существует большое количество бенефициаров помельче.

"Часто они незаметны или хорошо спрятаны за офшорами и номинальными директорами компаний, — пишет издание. — До них сложно добраться, но можно".

По странному совпадению, издание посвятило весь материал одному из таких "олигархов помельче" — Дмитрию Босову и его холдингу. Автор материала уверен, что "будь Босов жив сегодня, он бы, несомненно, попал под санкции США и Евросоюза".

Основатель этого издания Борис Демаш - фигура скандальная. Cyprus Daily не пользуется большой популярностью среди читателей, но Демаш использует этот ресурс для публикации скандальных "разоблачений". Проще говоря, зарабатывает информационным шантажом. Этот вид медийного бизнеса был развит в России в 90-е годы, но Демаш продолжает следовать схемам прошлого века на Кипре.

Основная специализация Бориса Демаша — борьба с "агентурой российских спецслужб" в русскоязычном сообществе Кипра. Демаш замешан в скандалах с детективными, шпионскими сюжетами и даже представал перед местным судом по обвинению в незаконной прослушке. Сам он писал по этому поводу:

"В 2017 году гражданами Кипра, выходцами из стран бывшего СССР была создана политическая партия "ΕΓΩ Ο ΠΟΛIΤHΣ" — "Я гражданин". С самого начала стало понятно, что это не партия в ее классическом виде, а проект российских спецслужб по внедрению своей агентуры в политический истеблишмент Кипра, в частности в парламент. В ходе журналистского расследования деятельности "партии" мне удалось собрать множество доказательств связи ЕОП с российскими спецслужбами, а также с российским посольством и Центром науки и культуры на Кипре (РЦНК) — представительства агентства "Россотрудничество". Также мне удалось выяснить цели "партии", методы работы и связи членов ЕОП с чиновниками РФ высокого ранга".

"Журналистское расследование" заключалось в незаконном прослушивании членов партии и попытках их шантажа. Однако замысел Демаша не сработал и ему самому пришлось оправдываться перед властями Кипра.

Но вкус к авантюрам Демаш, судя по всему, не утратил, а новая холодная война между Россией и Западом стала для него сигналом поднять выше знамя борьбы с "российской агентурой". Интересы Катерины Босов, которой нужен медийный образ "жертвы режима", чтобы разжалобить кипрских судей, и профессионализм инфо-шантажиста Бориса Демаша, похоже, сошлись и вылились в публикацию в издании Cyprus Daily News 19 марта статьи под названием "Кремлевские олигархи прячут коррупционные российские деньги на Кипре". В статье речь шла о Дмитрии Босове, который застрелился в своем поместье в Усово в мае 2020 года. Особняк экс-олигарха расположен недалеко от президентской резиденции. На основании этого факта издание выдвинуло версию, что никто Дмитрия Босова до самоубийства не доводил, а он был убит. "По словам наших источников, публикации сообщений об обнаружении тела Босова в СМИ контролировалось ФСБ. Поэтому никому не было позволено сообщить о том, что тело Босова обнаружили", — сообщает издание.

Версия о причастности российских спецслужб к гибели Дмитрия Босова идеально вписывается в "миссию" кипрского издания, которое заточено видеть следы российских спецагентов под каждым кустом.

На днях Cyprus Daily News сообщило о получении письма от Роскомнадзора с требованием удаления порочащих Россию материалов, которые касались фейков о русскоязычных жителях острова. Редакция прокомментировала, что подчиняется правилам Еврокомисии, а не российского регулятора. И на этом сюжет был бы исчерпан. Однако Борис Демаш, как опытный инфобоец, не стал упускать возможность развития сюжета и заявил, что ему поступили угрозы убийства от какого-то загадочного киприота.

Можно не сомневаться, что Демаш продолжит "шпионские игры" и раскручивание темы "российских спецслужб". Новая холодная война сулит ему вполне определенные бонусы за такую медиаактивность.

Что же касается Катерины Босов, то для нее это своего рода премьера. Она весьма поднаторела в разного рода теневых бизнес-схемах, но "шпионские игры" не ее амплуа. Борис Демаш в этом деле профессионал, а Катерина Босов вступила в игру, правила которой ей неизвестны. Дама, начинавшая свой путь с организации эскорт-услуг в партнерстве с международным аферистом, получившая невиданное богатство исключительно благодаря своему мужу, в настоящее время в угоду своим мелким корыстным интересам набралась наглости ворошить грязное белье в прессе, порочить имя и достоинство своего супруга. Получив информацию, в которой ничего не смыслит, она пытается еще ею торговать, по сути, шантажировать представителей госструктур, не понимая к чему это может привести.

У российских правоохранителей в ситуации острого конфликта с Западом есть куда более насущные задачи, чем копаться в домыслах бывшей эскортницы и ее кипрских сообщников. Тем не менее она стравливает не только бывших и нынешних владельцев "Сибантарцита", но и пытается впутать в свою историю заслуженных офицеров спецслужб, что называется "мутит воду", с целью банальной наживы. При этом не брезгует ставить под удар престиж страны, благодаря которой она стала из обычной "девушки из хрущевки" состоятельной "бизнес-леди".

Жажда наживы, мечта отхватить миллиардное состояние вскружили ей голову. Катерина Босов фактически начала войну с российским государством. Теперь к ней будет интерес не просто как к мошеннице, но и как лицу, представляющему опасность для государственной безопасности страны.