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Автор Ольга Лазарева

Катерина Босов взялась за дерусификацию

Общество

Скандальная вдова угольного магната в борьбе за его наследство взяла сторону коллективного Запада против России.

После того, как вдове ушедшего из жизни при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова не удалось отвертеться от уголовного преследования в России по делу о мошенничестве и, возможно, доведения супруга до самоубийства, находчивая молодая женщина взялась апеллировать к загранице, пытаясь изобразить себя жертвой "кровавого режима". Поскольку Катерина Босов проиграла в РФ суды, где надеялась доказать своё право собственности на всё наследство покойного мужа и его активы, оттеснив прежнюю семью предпринимателя, его детей и престарелую мать, то ожидаемо затеяла судебное разбирательство в иностранной юрисдикции, а именно — на Кипре.

Катерина Босов хоть и предпочитала белые костюмы, но оказалась "не белой и не пушистой", как хотела казаться
Катерина Босов хоть и предпочитала белые костюмы, но оказалась "не белой и не пушистой", как хотела казаться

Кипрская Фемида руководствуется английским правом, а солнечный остров присоединился к западным антироссийским санкциям, поэтому расчёт Катерины Босов строится на том, чтобы разжалобить островитян, представив им свою версию событий, прямо противоположную той, которой придерживаются официальные органы РФ. Перед началом судебного процесса в кипрском суде в местном русскоязычном издании Cyprus-Daily, а также в ряде других зарубежных изданий вышли публикации о том, что молодая вдова русского олигарха оказалась несправедливо обижена, а к смерти предпринимателя Босова якобы причастна безжалостная российская государственная система. Описание версии гибели Дмитрия Босова в этих публикациях будто подсказано известным оппозиционным каналом Генерал СВР или мастером провокаций профессором Соловьём.

В тщательно продуманных публикациях ожидаемо присутствует сюжет про то, как безжалостные приближенные российского президента склоняли успешного предпринимателя Босова к продаже задёшево угольной компании "Сибантрацит". А встретившись с отказом, подло застрелили его в раздевалке придворного хоккейного стадиона на Рублёвке близ резиденции нацлидера, а затем спихнули все грехи на безутешную вдову, не позволив ей продолжить дело мужа и стать наследницей его бизнеса.

Безусловно, выдумывая на безопасном удалении от России такие незамысловатые сюжеты, Катерина Босов и её команда держат носы по геополитическому ветру, надеясь, что на Западе с пониманием и сочувствием встретят такую версию событий и помогут опальной вдове в её борьбе с российской властью.

Однако Запад, как и Москва, слезам не верит, Запад прагматичен и умён, на мякине его не проведёшь, а потому столь предсказуемые попытки втереться в доверие к антироссийской международной коалиции с явными корыстными мотивами не вызовут там иной реакции, кроме брезгливости.

Разумеется, суд на Кипре кропотливо разберёт дело и выслушает претензии вдовы, но одних лишь политизированных аргументов для европейской Фемиды маловато, а других у Катерины Босов не имеется. Тем более, что прежняя семья и мать Дмитрия Босова не сидят сложа руки и представят кипрскому суду свои доводы, которые никак не связаны с большой политикой, но убедительны и неопровержимы.

Судя по происходящему, Катерина Босов решилась навсегда порвать с родиной, ступив на скользкий путь выгодоприобретателя от клеветы, которую распространяет через своих подручных в недружественных России странах.

Поборников "дерусификации" там уже хватает и без неё, поэтому голос алчной вдовы, без году неделю побывавшей замужем за олигархом и решившей обратить его смерть в свою материальную выгоду, быстро растворится в сонме подобных же истерических криков, от которых начинает уставать Европа.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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