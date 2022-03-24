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Автор Ольга Лазарева

Мерзавцы: Макаренко раскритиковал петербургские СМИ за игнорирование спецоперации РФ

Общество

Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии Pravda.Ru назвал "покровителями нацистов" средства массовой информации, которые получают государственные гранты, но выступают против спецоперации на Украине либо сохраняют подчеркнуто нейтральную позицию.

Мерзавцы: Макаренко раскритиковал петербургские СМИ за игнорирование спецоперации РФ

Ранее в СМИ появилась информация о ряде изданий Северной столицы, которые в 2021 году получили государственное финансирование от Смольного в качестве меры поддержки. После начала спецоперации РФ на Украине живущие на налоги россиян и, в частности, петербуржцев СМИ попытались усидеть "на двух стульях". Одни заняли откровенно антироссийскую позицию, выступая с осуждением миротворческой миссии, другие попытались сохранить нейтралитет.

Общественный деятель Эрнест Макаренко считает такое положение дел неуместным. Эксперт уверен, что в текущей ситуации, когда Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, у СМИ есть лишь два выхода — либо занять четкую патриотическую позицию, либо стать предателями. Особенно это касается тех изданий, которые получают государственные средства, подчеркнул Макаренко.

"Это безобразная позиция, мягко говоря, просто предательство. Я считаю, что в сегодняшней ситуации те СМИ, которые не поддерживают политику президента и абсолютного большинства народа нашей страны в борьбе с нацизмом и по защите будущего нашего Отечества, те, кто занимают такую позицию: либо игнорируют борьбу с нацизмом, либо выступают с осуждением каким-либо, пусть даже косвенным, — это предатели, это преступники, такие не должны работать в нашем медиапространстве вообще. Как минимум просто не должны работать, а вообще надо посмотреть еще и состав уголовного преступления. А если эти СМИ получали еще и гранты от государственных органов — это просто дикая ситуация, это надо еще посмотреть связь коррупционную тех чиновников, которые оформляли им эти гранты, и какую эти чиновники сами занимают позицию, это, конечно, просто возмутительно", — заявил общественник.

Макаренко добавил, что сейчас действия таких СМИ можно расценивать как покровительство нацизма и убийц, которые сейчас противостоят российским вооруженным силам.

"Как может средство массовой информации, получая средства от государства, еще и выступать с каким-то осуждением государственной политики? Это просто мерзавцы, они покровители нацистов, они покровители убийц, преступников самых страшных в мире, какие только могут быть", — резюмировал Макаренко.

На поддержку 54 городских СМИ Смольный выделил более 142 миллионов рублей. Однако часть из них выступила нейтрально или с осуждением проведения спецоперации на Украине. Так, весьма сдержанно о решении руководства РФ отзывается телеканал "Санкт-Петербург". При этом издание делает больший упор на работу губернатора Александра Беглова, в то время как все остальные СМИ сосредоточились на всероссийской патриотической мобилизации.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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