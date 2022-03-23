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Автор Антон Куликов

Кинокритик Долин предложил "отменить" русскую культуру

Общество

Кинокритик и бывший главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин написал длинный текст, в котором призвал "отменить" русскую культуру.

Кинокритик Долин предложил "отменить" русскую культуру

По его мнению, "отменить" нужно нынешних деятелей российской культуры. Причём как тех, кто поддерживает президента России Владимира Путина, так и тех, кто не торопится выступать с заявлениями об осуждении его политики.

Но мало того, Долин призывает забыть и о произведениях прошлого. Например, об увертюре "1812 год" Петра Чайковского, поскольку "не очень-то звучит сейчас патриотическая музыка, написанная во славу русского оружия".

И "Войну и мир" Льва Толстого тоже нужно отменить, потому что "так себе выглядит в нынешней ситуации" и "Прокофьев и Бондарчук однозначно прочитали великий роман как восславление русского воинства".

Фильмы

  • "Летят журавли",
  • "Баллада о солдате",
  • "Иваново детство",
  • "Восхождение"

тоже следует запретить, потому что сегодня "фальшиво умиляться жертвенности советского солдата, погибающего в борьбе с фашистами".

Вообще, кинокритик настаивает на том, чтобы запретить всю русскую культуру. Почему? Потому что "культура — одна из причин, по которым мир так долго терпел Путина".

Антон Долин, напомним, из числа тех деятелей, кто покинул Россию. И очевидно, что подобными текстами он попросту сжигает себе все пути к возвращению. Но, вероятно, цель в этом и заключается.

Напомним, в начале марта администрация Миланского государственного университета (Университета Бикокка) запретила преподавать творчество Фёдора Достоевского из-за того, что он является русским писателем. Это решение вызвало такую мощную волну критики, что администрация университета очень быстро своё решение отменила.

Вообще говоря, отмена культуры — на Западе сейчас обыденное явление. И её сейчас пытаются распространить и на российских деятелей культуры, а также российское искусство. И в этом есть добровольные "помощники", такие как кинокритик Антон Долин.

Надо так полагать, это не последний такой текст. Но, разумеется, ничего не выйдет. Нет на свете такой силы, которая могла бы "отменить" русскую культуру.

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О чём кричит и о чём молчит российское кино?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы антон долин владимир путин
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