"Практика любящей доброты": мастер-класс от психолога

В чём польза и вред медитативной практики, что такое "духовное избегание", чем "страдание отношений" отличается от "экзистенциального страдания", а также о том, как правильно применять "практику любящей доброты” и зачем она нужна, рассказала Pravda.Ru семейный психолог, теле- и радиоведущая Ирина Обухова.

Медитация — только после психотерапии

— Ирина, в чём польза и вред медитации?

— Медитации уже 3000 лет. Все знают, что это полезно. Это смена биоритмов мозга, успокоение ума. Потому что многие люди живут в уме, и "бетономешалка ума" не даёт возможности спуститься глубже, внутрь себя и почувствовать, что на самом деле происходит в жизни. Но медитировать не так просто. Новичкам важно понять, что нужна ещё и психотерапия — это знакомство с собой. Ещё Джон Уэлвуд ввёл понятие "духовное избегание". У людей есть два типа страдания:

Страдание отношений, когда нет возможности построить близкие, тёплые отношения с кем бы то ни было. Экзистенциальное страдание. Человек страдает от того, что не может получить ответ на вопрос: кто я, зачем пришёл в этот мир.

Люди одно страдание подменяют другим и уходят в медитацию. Для них медитация не как польза, а как избегание. Медитация — это психическое состояние, в которое надо уметь войти. А такой человек сбегает туда от жизни, от контактов с людьми. Он выходит из медитации и начинает объяснять: "Тут мешают жить, здесь меня раздражают, а вот в медитации…"

Желательно, чтобы медитации предшествовала психотерапия, потому что для медитации нужна устойчивость человека. Но у вас не будет устойчивости, если нет практики контакта с самим собой.

"Практика любящей доброты”

— Вы предлагаете освоить "практику любящей доброты". Сейчас наши зрители могут к нам присоединиться. С чего начать?

— В медитации не надо ничего стараться сделать. Там концентрация внутри, но при этом должна быть полная расслабленность. Перед нашей практикой вы можете создать намерение. Что вы хотите от неё получить? Это должно быть большое намерение, на уровне "хочу больше любви и добра", а не конкретное "как мне решить ситуацию с Ивановым, Петровым, Сидоровым".

Садимся ровно. Ноги, стопы на полу. Руки на коленях. Плечи держите, как будто их подвесили. Макушка тянется вверх, копчик тянется вниз. Глаза можно закрыть. Сначала очень важно послушать тишину, опуститься в глубину. Дыхание должно быть как источник для наблюдения изнутри.

Перед любой медитацией нужно успокоиться и успокоить ум.

С дыханием идём вверх-вниз. Внимание в стопы. Почувствуем сначала своё тело. От мыслей будем переходить к чувствам. Чтобы войти в это поле, нужно послушать тишину. Чтобы было проще, почувствуем ноги физически. Чувствуем стопы, как они стоят на земле. Наша задача — перестать думать. Дыхание ровное. Позволяем себе просто быть и чувствовать. Если мысли приходят, вы их как облако пропускайте, они уплывают. То есть мысль пришла — не прыгайте в неё. Мысль уплыла. Главное — дыхание и внимание внутри. Глаза закрыты.

С вниманием, которое у нас внутри, мы вспоминаем человека, которого должны любить безусловно. Воссоздаём его перед собой. Человек, которого мы должны любить безусловно, — это мы сами. Свой образ визуализируем перед собой. Желаем себе добра, любви, благополучия. Посмотрите на чувства, которые будут идти через вас внутренним потоком. Почувствуйте то, что вы желаете. Не торопимся.

Берём следующего дорогого человека. Это может быть ребёнок, любимый человек. Важно не подумать, а почувствовать. Его тоже визуализируете перед собой. Так же желаете ему:

радости,

благополучия,

сил,

любви.

Далее мы представляем человека, которого принимаем таким, какой он есть. Мы не думаем, а чувствуем. Желаем ему тепла, добра, любви. Всё, что от вас идёт. Главное, это всё чувствовать. Столько времени, сколько надо. Никуда не торопимся.

Теперь пробуем взять нейтрального человека и развернуть к нему эти чувства. Это может быть сосед по подъезду. Скажите ему: "Я желаю тебе мира, любви и благополучия". Вы его визуализируете. Идёт посыл от вас. Внимание при этом на теле, мы всё равно чувствуем стопы изнутри. И изнутри мы, визуализируя образ, посылаем то, что чувствуем.

Далее берём человека, с которым у нас конфликт, недопонимание. Это человек, который нам несимпатичен. При этом мы себе не лукавим, не обманываем себя. Визуализируя его, говорим: "У нас с тобой недоразумение. Но пусть у тебя будут мир, тепло, благополучие, радость". Смотрите на него и понимайте, что он такой же, как и вы. Не торопимся, дышим. Важно быть и чувствовать.

Далее берём группу, к которой вы себя причисляете, о которой можете сказать "мы":

сотрудники по работе,

группа в институте.

При этом каждому отдельному человеку в группе вы даёте благие пожелания, которые идут от сердца. Практика любящей доброты — это то, что идёт от сердца. Вы желаете мира, любви, света, радости каждому из группы, к которой сами себя причисляете. Столько, сколько нужно вам времени. На выдохе напряжение в теле убираем, если оно появляется.

Теперь всё, что вы пожелали каждому из людей, которых я перечислила, все пожелания, которые исходили от вашего сердца, вы берёте себе.

Дышим и смотрим на ощущения. Почувствуйте это в своём теле. То есть это надо "съесть", чтобы оно стало частью вас. Позволяйте этому быть, не надо ничего делать специально.

Делаем вдох-выдох. Сначала почувствуем тело, не открываем сразу глаза. Постепенно выходим во внешний мир, наблюдая. Не выпрыгивая сразу, а оставаясь в теле, мы выходим на контакт с внешним миром и затем открываем глаза. Благодарим сами себя за практику, говорим: "Спасибо". Как вам?

— Ирина, спасибо. Очень целительно и успокаивающе, когда ты посылаешь доброту, а потом принимаешь это же добро от людей, с которыми у тебя недоразумения, или от нейтрального человека.

— У нас все эмоции рождаются в теле. Потом они выпрыгивают, и мы о них начинаем думать. Тело реагирует первым. Поэтому, отдавая людям что-то, мы из тела выпускаем внутренний блок, который там сидит. Это большая помощь себе.

Хотя бы иногда надо позволять себе внутреннюю тишину и не бояться тишины внутри себя.