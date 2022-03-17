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Автор Александр Шторм

Массовая скупка продуктов — готовность выживать или стресс от страха?

Общество

Как во времена любых экономических катаклизмов, россияне побежали в магазины и запаслись впрок сахаром, мукой, солью, спичками и гречкой. Последний тренд вымел с полок магазинов многие запасы.

Массовая скупка продуктов — готовность выживать или стресс от страха?

Эксперты обсуждают вопросы, откуда такая паника и во что же действительно имеет смысл вкладывать деньги.

Профессор МГУ и эксперт по экономике регионов Наталья Зубаревич считает, что вкладываться лучше не в продукты, так как они никуда не денутся, потому что производятся в России.

Ещё они всё-таки имеют определённый срок годности — и делать такие запасы на годы не имеет смысла (мы сами же смеемся в соцсетях над видео с бабушками, забившими балкон гречкой и потом выкидывающими её слежавшейся, мокрой и с жучками).

Если действительно хочется что-то купить для собственного спокойствия, можно приобрести жизненно важные импортные лекарства, если их ещё не смели из аптек. Можно взять их на полгода, поскольку санкции — это история надолго. Смысла в такой акции будет хотя бы побольше, чем тащить себе еду в квартиру.

Зубаревич добавила, что можно купить новый компьютер или телефон, хотя намного лучше было бы сделать это раньше. В одежду вкладывать глупо, в машину — поздно. Так что намного проще успокоиться и решать проблемы по мере их поступления. И уж точно не пытаться обмануть самих себя огромным количеством круп в шкафу.

Довольно спорный момент с предметами личной гигиены у женщин и подгузниками/памперсами для детей. Это не продукты, они будут лежать и ждать своего часа. Но с учётом подорожания всего и массы вводных — от эстетики до банальной переносимости средств — решение не смотрится совсем уж паническим. Хотя, повторимся, памперсы и прокладки уже делают 15 (!!!) заводов в РФ.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром экономической истории Института истории и археологии УрО РАН Геннадий Корнилов считает, что одна из наиболее вероятных причин популярности сахара кроется в исторической памяти. Многие россияне ещё помнят, как сахар выдавался по талонам.

А психолог Мария Либерман пишет, что так у людей проявляются стратегии выживания.

"Это история про долгие проблемы. Скорее всего, люди всерьёз готовятся выживать", — пишет эксперт в интервью "Максиму".

Так что сахар, гречка, соль и т. п. продукты точно дефицитом не станут. Но кто же его всё-таки уволок из магазинов? Рассуждая о сахаре, авторы проекта "Мэйдэй" отмечают, что "не понимают, что творится в голове у людей, скупающих всё это упаковками".

"Не научили прошлые закупки и забитые гречкой балконы, смешные объявления на "Авито" "продам пять "плазм" за полцены"? Или это такой потребительский рефлекс — кто-то от стресса курит беспрерывно, кто-то ест как не в себя, а тут вроде сходила-затарилась, и вроде как уже запас сделан, спокойнее?" — резюмируют авторы канала.

Проблемы в нестабильные времена примерно одни и те же у всех, а общество часто действует по принципу "все побежали, и я побежал".

"Помните дефицит туалетной бумаги во всём мире? В пандемию китайцы её скупали, чтобы через неё (бумагу) нажимать кнопки лифта, брать ручки дверей, а весь мир увидел и начал её скупать, "китайцы что-то знают, вдруг она пропадёт навсегда"?"

Примерно то же самое можно наблюдать сегодня и сталкиваться с большим количеством неадеквата. Поэтому впрок тут ничего не закупишь, особенно голову. И умение анализировать ситуацию.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы наталья зубаревич
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