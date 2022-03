Разные люди — разные цели: россиянка Ольга Миримская и американец Николай Смирнов

Нынешнее непростое время показывает, насколько разными оказываются люди, которых жизнь сводила, казалось бы, близко до невозможности. Так, трагическую историю Ольги Миримской и её дочери Софии, наверное, знает уже большинство россиян, сообщает "Московский монитор".

Успешная бизнес-леди (её "Русский продукт" основан в далёких 90-х и представлен на рынке высококачественной отечественной продукции по сей день, как и весьма успешный банк БКФ) Ольга Миримская в 2008 году встретила Николая Смирнова, руководителя и совладельца ГК "Центр финансовых технологий", оператора платёжной системы "Золотая Корона", ставшего её гражданским мужем.

В 2013-м Ольга предложила Николаю родить ребенка. Пара приняла решение воспользоваться услугами суррогатной матери. Правда сам Смирнов от этой идеи был не в восторге. Договорились так: Смирнов сдаёт биоматериал, а после рождения малыша сможет решить, будет ли участвовать в воспитании.

После нескольких неудачных попыток ЭКО очередная суррогатная мама — уроженка Севастополя Светлана Безпятая — забеременела. Беременность вёл врач клиники "Дельтамедклиник" Алексей Чикалов (позже доктор будет найден в своём кабинете мёртвым, официальная причина смерти — передозировка снотворным). Безпятая и Миримская составили соглашение о суррогатных родах. 14 мая 2015 года Светлана Безпятая родила Соню, а спустя неделю для Ольги Миримской начался кошмар. Суррогатная мама, действуя по указанию и на деньги Николая Смирнова, забрала младенца и улетела с ним на Кипр.

Там Софию и суррогатную маму Смирнов прятал на арендованной вилле. Но когда было возбуждено уголовное дело в отношении Смирнова и его подельников, молодой миллиардер, испугавшись уголовного преследования, в том числе со стороны Интерпола, уехал в США, бросив малышку на Кипре. Вернуть маленькую Соню домой с Кипра Ольга Миримская смогла 1 ноября 2016 года. Помогли турецкая полиция, российский Следственный комитет, МИД РФ и лично посол России в Турции Андрей Карлов.

А потом произошли чудеса. Уголовное дело в отношении Николая Смирнова волшебным образом как-то само рассосалось, несмотря на стопроцентные доказательства его соучастия в купле-продаже маленькой Софии и её незаконном вывозе из России. А мама теперь уже шестилетней Софии Миримской оказалась в СИЗО по обвинению в якобы даче взятки следователю, который вёл дело в отношении того самого Николая Смирнова.

Ни у самой Ольги, ни у её адвокатов и всех, кто хоть мало-мальски знаком с этой историей, не вызывает сомнения то, что именно граждане США Николай Смирнов и его отец миллиардер Андрей Смирнов при помощи бывшего следователя, обвинённого в вымогательстве взятки у подследственных, а ныне адвоката Вадима Багатурия "решили" вопрос с пребыванием Ольги Миримской под стражей.

Публичным индикатором разности этих двух когда-то близких людей, Ольги Миримской и Николая Смирнова, стала сложная политическая обстановка в связи со спецоперацией российских вооружённых сил на Украине.

Глава БКФ-банка и компании "Русский продукт" Миримская, даже находясь в СИЗО, сумела организовать постоянную гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Так, большая партия груза для беженцев из ЛНД и ДНР прибыла 26 февраля в Тулу. Поставка стала частью гуманитарной акции БКФ-банка, которая действует в нескольких регионах России. Представители главы банка Ольги Миримской сообщили, что помощь, переданная в Тульскую область, направлена на поддержку 520 беженцев с территории Донбасса. Среди них 256 детей, включая эвакуированных из детских домов сирот. В акции приняли участие партнёры банка и его сотрудники, собиравшие средства. На них были приобретены

детские товары для творчества,

школьные канцелярские товары,

средства гигиены — шампуни, мыло, зубная паста, детские зубные щётки.

Закуплены также одеяла и пледы, одноразовая посуда, туалетная бумага. Компания "Русский продукт" предоставила продукты питания.

Груз был укомплектован после предварительной диагностики: организаторы собирали и закупали именно то, что беженцам остро необходимо в настоящее время.

Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса от БКФ

И это лишь небольшая часть благотворительной деятельности Миримской, которая, находясь в тяжелейших условиях московского женского СИЗО №6, смогла найти в себе силы и возможности регулярно оказывать помощь людям, пострадавшим от агрессии украинских неонацистов.

А теперь Николай Смирнов. Благополучно уйдя от доказанной, по мнению СМИ, уголовной ответственности и отправив в тюремную камеру маму шестилетней Софии, этот удивительный персонаж спрятался "дома" — в Соединённых Штатах Америки, чьим гражданином он и является. И оттуда, из США, Николай вместе со своим отцом американским мормоном Андреем Смирновым управляет российской компанией "Центр финансовых технологий" (ЦФТ), специализирующейся на автоматизации банковской и платёжной индустрии. Согласно информации "Форбс", на сегодняшний день стоимость компании, находящейся на шестом месте среди самых дорогих российских IT-компаний, составляет $2579 млн.

Но самое интересное даже не в стоимости, а в том, что два месяца назад в сообщении BBC об отключении России от системы SWIFT появилась весьма откровенная информация.

По признанию BBC, "платежи, проходящие через SWIFT, прозрачны для американских спецслужб, и полный уход российских международных банковских расчётов из западной электронной системы в альтернативную тень усложнит жизнь разведке США".

Но, как оказалось, именно "Центр финансовых технологий" под руководством гражданина США Николая Смирнова продолжает предоставлять российским банкам программное обеспечение для работы в отечественной Системе передачи финансовых сообщений (СПСФ).

Скриншот с сайта ЦФТ

Помимо бренда "Центр финансовых технологий", или ЦФТ, группа также представлена на рынке такими брендами, как

платёжная система "Золотая Корона",

"КартСтандарт",

Faktura.ru и Федеральная система "Город",

РНКО Платёжный центр.

Более половины крупнейших банков РФ являются клиентами ГК ЦФТ. Среди них и попавшие под санкции (!!!)

Сбербанк,

ВТБ,

Газпромбанк,

Россельхозбанк,

Промсвязь,

МКБ,

Открытие,

Совком и ДОМ.РФ,

Почта Банк,

Русский Стандарт,

Восточный,

Зенит,

МТС Банк,

СвязьБанк

и многие другие.

Всего программное обеспечение ЦФТ, в том числе сервисы онлайн-банкинга, системы быстрых платежей, внедрено более чем в 2/3 значимых для российской банковской системы финансовых организациях. А процессинговый центр "Картстандарт", входящий в ГК ЦФТ, обслуживает более чем 50 млн пластиковых карт более чем 100 российских банков.

Система платёжных сервисов "Золотая Корона" по итогам 2021 года отчиталась о более 28 млн транзакций на сумму более 750 млрд рублей, прошедших через принадлежащую ей систему денежных переводов, охватывающую более 550 банков в 49 странах мира. РНКО "Платежный центр", являющийся по сути финансовым центром группы, имеет в своём распоряжении более 60 млрд рублей денежных средств, основную часть которых составляют средства финансовых организаций, которые РНКО удерживает на счетах для проведения расчётов.

Несмотря на формально российскую юрисдикцию, ЦФТ и связанные с ним структуры (платёжная система "Золотая Корона" и другие) уже не раз осуществляли действия, направленные на поддержку введённых против России санкций. Так, например, в 2015 году от "Золотой Короны" по её же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк.

А 11 марта 2019 года США ввели санкции против российского "Еврофинанс Моснарбанка" и его карты международных платёжных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти — для этого ЦБ учредил Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая была создана ещё в 2014 году. Но в случае с "Еврофинанс Моснарбанком" схема не сработала. Работу его карт обеспечивает российский процессинговый центр "Картстандарт", входящий в группу "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). Да-да, ту самую ЦФТ. Когда Visa и Mastercard приостановили участие "Еврофинанс Моснарбанка" в платёжных системах, "Картстандарт" перестал обслуживать его карты, оставив поддержку только национальных карт "Мир". Таким образом получается, что Центр финансовых технологий поддержал антироссийские санкции, приняв в них активное и непосредственное участие.

Ещё один подобный случай произошёл с другой российской финансовой компанией — Банком корпоративного финансирования (БКФ). Кстати, это тот самый банк, принадлежащий Ольги Миримской, отправленной в СИЗО не без помощи семейства Смирновых. Это событие не получило широкого резонанса — всё-таки этот банк принадлежит к значительно более лёгкой весовой категории. Как сообщает Regnum, "РНКО "Платёжный центр" прекратил обслуживание банковских карт" БКФ. Несмотря на выполнение банком всех рекомендаций и требований, были прекращены в одностороннем порядке переводы денежных средств, направленных на обслуживания карт, эмитированных банком. А если нет денежных переводов, то нет и обслуживания карт. Поводом для этого демарша послужило якобы "неудовлетворительное финансовое положение" банка, который до сих пор неукоснительно выполняет все нормативы ЦБ. В результате банк, не считаясь с затратами, был вынужден в авральном порядке восстанавливать карточные продукты на другом процессинге.

Формально учредителями ЦФТ являются две фирмы —

АО ФК "Профит Хаус” и АО "ЦПП" ("Центр перспективных проектов").

По данным коллег, АО "ЦПП” в документах чаще всего остаётся в тени, потому как у этой компании уже не совсем "патриотичные" владельцы: кипрская P&S Holding Ltd, которая, в свою очередь, на 35% принадлежит Baring Vostok Nomines Ltd. (рег. Великобритания) и на 61% некоей Cannoline International Inc. (рег. Виргинские острова), которая, в свою очередь, скрывает своих конечных бенефициаров. Кстати, в соответствии с официальной отчётностью, P&S Holding Ltd только за период с 2019-го по 2020 год получила прибыль в сумме более 13 млрд рублей при выручке за этот же период в 54 млрд рублей. То есть прибыль кипрского офшора стабильно составляет более 25% от оборота.

Как выяснили журналисты, основателем мегаприбыльной компании ЦФТ, отвечающей за российский сектор банковских IT-технологий, является гражданин США и приверженец церкви мормонов Смирнов Андрей Львович. Его сын, тот самый гражданин США Смирнов Николай Андреевич, в настоящее время входит в совет директоров ГК "ЦФТ", а также возглавляет совет директоров системы "Золотая Корона" и является председателем совета директоров ассоциации "Национальный платёжный совет”.

Паспорт Николая Смирнова

И теперь вопрос. А почему в тюрьме сидит мама маленькой Софии Ольга Миримская, два года сражавшаяся за свою дочку и даже сейчас помогающая беженцам из дружественных ДНР и ЛНР, а не гражданин США Николай Смирнов, укравший новорождённую у матери и проникший с американским гражданством в IT-обеспечение российской банковской системы?

Продолжение следует…