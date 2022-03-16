Разные люди — разные цели: россиянка Ольга Миримская и американец Николай Смирнов

Нынешнее непростое время показывает, насколько разными оказываются люди, которых жизнь сводила, казалось бы, близко до невозможности. Так, трагическую историю Ольги Миримской и её дочери Софии, наверное, знает уже большинство россиян, сообщает "Московский монитор".
Успешная бизнес-леди (её "Русский продукт" основан в далёких 90-х и представлен на рынке высококачественной отечественной продукции по сей день, как и весьма успешный банк БКФ) Ольга Миримская в 2008 году встретила Николая Смирнова, руководителя и совладельца ГК "Центр финансовых технологий", оператора платёжной системы "Золотая Корона", ставшего её гражданским мужем.
В 2013-м Ольга предложила Николаю родить ребенка. Пара приняла решение воспользоваться услугами суррогатной матери. Правда сам Смирнов от этой идеи был не в восторге. Договорились так: Смирнов сдаёт биоматериал, а после рождения малыша сможет решить, будет ли участвовать в воспитании.
После нескольких неудачных попыток ЭКО очередная суррогатная мама — уроженка Севастополя Светлана Безпятая — забеременела. Беременность вёл врач клиники "Дельтамедклиник" Алексей Чикалов (позже доктор будет найден в своём кабинете мёртвым, официальная причина смерти — передозировка снотворным). Безпятая и Миримская составили соглашение о суррогатных родах. 14 мая 2015 года Светлана Безпятая родила Соню, а спустя неделю для Ольги Миримской начался кошмар. Суррогатная мама, действуя по указанию и на деньги Николая Смирнова, забрала младенца и улетела с ним на Кипр.
Там Софию и суррогатную маму Смирнов прятал на арендованной вилле. Но когда было возбуждено уголовное дело в отношении Смирнова и его подельников, молодой миллиардер, испугавшись уголовного преследования, в том числе со стороны Интерпола, уехал в США, бросив малышку на Кипре. Вернуть маленькую Соню домой с Кипра Ольга Миримская смогла 1 ноября 2016 года. Помогли турецкая полиция, российский Следственный комитет, МИД РФ и лично посол России в Турции Андрей Карлов.
А потом произошли чудеса. Уголовное дело в отношении Николая Смирнова волшебным образом как-то само рассосалось, несмотря на стопроцентные доказательства его соучастия в купле-продаже маленькой Софии и её незаконном вывозе из России. А мама теперь уже шестилетней Софии Миримской оказалась в СИЗО по обвинению в якобы даче взятки следователю, который вёл дело в отношении того самого Николая Смирнова.
Ни у самой Ольги, ни у её адвокатов и всех, кто хоть мало-мальски знаком с этой историей, не вызывает сомнения то, что именно граждане США Николай Смирнов и его отец миллиардер Андрей Смирнов при помощи бывшего следователя, обвинённого в вымогательстве взятки у подследственных, а ныне адвоката Вадима Багатурия "решили" вопрос с пребыванием Ольги Миримской под стражей.
Публичным индикатором разности этих двух когда-то близких людей, Ольги Миримской и Николая Смирнова, стала сложная политическая обстановка в связи со спецоперацией российских вооружённых сил на Украине.
Глава БКФ-банка и компании "Русский продукт" Миримская, даже находясь в СИЗО, сумела организовать постоянную гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Так, большая партия груза для беженцев из ЛНД и ДНР прибыла 26 февраля в Тулу. Поставка стала частью гуманитарной акции БКФ-банка, которая действует в нескольких регионах России. Представители главы банка Ольги Миримской сообщили, что помощь, переданная в Тульскую область, направлена на поддержку 520 беженцев с территории Донбасса. Среди них 256 детей, включая эвакуированных из детских домов сирот. В акции приняли участие партнёры банка и его сотрудники, собиравшие средства. На них были приобретены
Закуплены также одеяла и пледы, одноразовая посуда, туалетная бумага. Компания "Русский продукт" предоставила продукты питания.
Груз был укомплектован после предварительной диагностики: организаторы собирали и закупали именно то, что беженцам остро необходимо в настоящее время.
И это лишь небольшая часть благотворительной деятельности Миримской, которая, находясь в тяжелейших условиях московского женского СИЗО №6, смогла найти в себе силы и возможности регулярно оказывать помощь людям, пострадавшим от агрессии украинских неонацистов.
А теперь Николай Смирнов. Благополучно уйдя от доказанной, по мнению СМИ, уголовной ответственности и отправив в тюремную камеру маму шестилетней Софии, этот удивительный персонаж спрятался "дома" — в Соединённых Штатах Америки, чьим гражданином он и является. И оттуда, из США, Николай вместе со своим отцом американским мормоном Андреем Смирновым управляет российской компанией "Центр финансовых технологий" (ЦФТ), специализирующейся на автоматизации банковской и платёжной индустрии. Согласно информации "Форбс", на сегодняшний день стоимость компании, находящейся на шестом месте среди самых дорогих российских IT-компаний, составляет $2579 млн.
Но самое интересное даже не в стоимости, а в том, что два месяца назад в сообщении BBC об отключении России от системы SWIFT появилась весьма откровенная информация.
По признанию BBC, "платежи, проходящие через SWIFT, прозрачны для американских спецслужб, и полный уход российских международных банковских расчётов из западной электронной системы в альтернативную тень усложнит жизнь разведке США".
Но, как оказалось, именно "Центр финансовых технологий" под руководством гражданина США Николая Смирнова продолжает предоставлять российским банкам программное обеспечение для работы в отечественной Системе передачи финансовых сообщений (СПСФ).
Помимо бренда "Центр финансовых технологий", или ЦФТ, группа также представлена на рынке такими брендами, как
Более половины крупнейших банков РФ являются клиентами ГК ЦФТ. Среди них и попавшие под санкции (!!!)
и многие другие.
Всего программное обеспечение ЦФТ, в том числе сервисы онлайн-банкинга, системы быстрых платежей, внедрено более чем в 2/3 значимых для российской банковской системы финансовых организациях. А процессинговый центр "Картстандарт", входящий в ГК ЦФТ, обслуживает более чем 50 млн пластиковых карт более чем 100 российских банков.
Система платёжных сервисов "Золотая Корона" по итогам 2021 года отчиталась о более 28 млн транзакций на сумму более 750 млрд рублей, прошедших через принадлежащую ей систему денежных переводов, охватывающую более 550 банков в 49 странах мира. РНКО "Платежный центр", являющийся по сути финансовым центром группы, имеет в своём распоряжении более 60 млрд рублей денежных средств, основную часть которых составляют средства финансовых организаций, которые РНКО удерживает на счетах для проведения расчётов.
Несмотря на формально российскую юрисдикцию, ЦФТ и связанные с ним структуры (платёжная система "Золотая Корона" и другие) уже не раз осуществляли действия, направленные на поддержку введённых против России санкций. Так, например, в 2015 году от "Золотой Короны" по её же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк.
А 11 марта 2019 года США ввели санкции против российского "Еврофинанс Моснарбанка" и его карты международных платёжных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти — для этого ЦБ учредил Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая была создана ещё в 2014 году. Но в случае с "Еврофинанс Моснарбанком" схема не сработала. Работу его карт обеспечивает российский процессинговый центр "Картстандарт", входящий в группу "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). Да-да, ту самую ЦФТ. Когда Visa и Mastercard приостановили участие "Еврофинанс Моснарбанка" в платёжных системах, "Картстандарт" перестал обслуживать его карты, оставив поддержку только национальных карт "Мир". Таким образом получается, что Центр финансовых технологий поддержал антироссийские санкции, приняв в них активное и непосредственное участие.
Ещё один подобный случай произошёл с другой российской финансовой компанией — Банком корпоративного финансирования (БКФ). Кстати, это тот самый банк, принадлежащий Ольги Миримской, отправленной в СИЗО не без помощи семейства Смирновых. Это событие не получило широкого резонанса — всё-таки этот банк принадлежит к значительно более лёгкой весовой категории. Как сообщает Regnum, "РНКО "Платёжный центр" прекратил обслуживание банковских карт" БКФ. Несмотря на выполнение банком всех рекомендаций и требований, были прекращены в одностороннем порядке переводы денежных средств, направленных на обслуживания карт, эмитированных банком. А если нет денежных переводов, то нет и обслуживания карт. Поводом для этого демарша послужило якобы "неудовлетворительное финансовое положение" банка, который до сих пор неукоснительно выполняет все нормативы ЦБ. В результате банк, не считаясь с затратами, был вынужден в авральном порядке восстанавливать карточные продукты на другом процессинге.
Формально учредителями ЦФТ являются две фирмы —
По данным коллег, АО "ЦПП” в документах чаще всего остаётся в тени, потому как у этой компании уже не совсем "патриотичные" владельцы: кипрская P&S Holding Ltd, которая, в свою очередь, на 35% принадлежит Baring Vostok Nomines Ltd. (рег. Великобритания) и на 61% некоей Cannoline International Inc. (рег. Виргинские острова), которая, в свою очередь, скрывает своих конечных бенефициаров. Кстати, в соответствии с официальной отчётностью, P&S Holding Ltd только за период с 2019-го по 2020 год получила прибыль в сумме более 13 млрд рублей при выручке за этот же период в 54 млрд рублей. То есть прибыль кипрского офшора стабильно составляет более 25% от оборота.
Как выяснили журналисты, основателем мегаприбыльной компании ЦФТ, отвечающей за российский сектор банковских IT-технологий, является гражданин США и приверженец церкви мормонов Смирнов Андрей Львович. Его сын, тот самый гражданин США Смирнов Николай Андреевич, в настоящее время входит в совет директоров ГК "ЦФТ", а также возглавляет совет директоров системы "Золотая Корона" и является председателем совета директоров ассоциации "Национальный платёжный совет”.
И теперь вопрос. А почему в тюрьме сидит мама маленькой Софии Ольга Миримская, два года сражавшаяся за свою дочку и даже сейчас помогающая беженцам из дружественных ДНР и ЛНР, а не гражданин США Николай Смирнов, укравший новорождённую у матери и проникший с американским гражданством в IT-обеспечение российской банковской системы?
Продолжение следует…
Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.