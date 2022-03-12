Чтобы снять страх, его надо смоделировать

Сейчас для многих наступило нелёгкое время. Люди испытывают страх, панику и не могут с этим справиться, даже если лично с ними ничего страшного пока ещё не произошло. Но какие-либо конструктивные действия, например принятие верных решений, в таком состоянии просто невозможны. Одна из рекомендаций, которые в таких случаях дают психологи — это представить себе, что все ваши страхи уже реализовались, и попробовать "прожить" их.

Эффект визуализации

По словам специалистов, наш мозг не делает разницы между реальным и воображаемым опытом. К примеру, в профессиональном спорте широко используются так называемые идеомоторные тренировки.

Термин "идеомоторный" дословно означает "проживающий в воображении". Такие тренировки могут применяться на всех этапах подготовки спортсмена, но особенно важно проводить их непосредственно перед подходом к спортивному снаряду, потому что эффект получается кратковременным.

Когда происходит пауза перед выполнением того или иного элемента, спортсмен мысленно визуализирует всю последовательность, с воспроизведением в воображении всех мышечно-суставных, кинестетических и пространственных ощущений, связанных с действиями тела. И уже потом приступает к физическому действию.

Умение смотреть вперёд

Одно из важнейших свойств человеческого мозга — способность моделировать события прежде, чем они осуществятся. Мы можем внутри себя создавать модели внешнего мира и просчитывать шаги наперёд. Возможно, именно благодаря этой удивительной способности мы и превратились в доминирующий биологический вид на планете.

Скажем, цирковые обезьяны не слишком стараются во время представлений, так как способны просчитать ситуацию и понимают, что их всё равно в итоге покормят. Но они не могут себе представить, что может быть по-другому.

Что же касается нас, людей, те, кто не способен тактически и стратегически мыслить в экстремальных условиях, например в ходе военных действий, погибают.

Итак, представьте себе: всё самое страшное, что вы себе навоображали, уже произошло. Вы потеряли работу, не смогли платить по кредиту, квартиру отобрал банк, и т. д. и т. п. Вы не боитесь такой ситуации, вы ПРЯМО СЕЙЧАС находитесь в такой ситуации. "Проиграйте" её. Как вы себя чувствуете? Что делаете? Что собираетесь предпринять?

Если мы просто боимся будущего, но не представляем себе вызывающую стресс ситуацию, то мы рискуем совершить массу ошибок, если эта ситуация действительно наступит. А вот если мы её смоделируем, представив себя внутри ситуации, то у нас возникнет понимание того, как надо себя вести и как действовать. Конечно, не факт, что нам легко удастся решить все проблемы, но мы хотя бы будем готовы их решать.

Законы моделирования

Кстати, люди, склонные к эзотерике, утверждают, что если вообразить себе ситуацию в деталях, то она может не реализоваться "наяву", так как Вселенная тоже не видит разницы между воображаемым и реальным. Бывает, что человек детально "проживает" свою мечту — скажем, видит, как он добивается успеха или находит прекрасного партнёра. Но в реальности начинаются какие-то помехи и всё катится кувырком. Поскольку всё уже реализовалось в воображении.

А вот если "строится" негативная модель, то всё может произойти наоборот. Так, у одного мужчины был конфликт с начальником, и он опасался, что тот его уволит. Он всем об этом рассказывал и подробно представлял себе, как босс его увольняет. Но тот вдруг сменил гнев на милость, ситуация разрешилась благополучно, человек остался на своём месте. Возможно, потому что его уже "уволили" в его собственной голове.

Конечно, не факт, что данная методика сработает на все сто, но попробовать можно. Лучше всего найти тихое место, где вас никто не побеспокоит, принять расслабленную позу и закрыть глаза, как при медитации. А потом уже приступить к моделированию будущего. И пусть всё разрешится хорошо!

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