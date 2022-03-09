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Автор Ольга Лазарева

Фейковые новости из-за санкций сбивают россиян с толку

Общество

Из-за санкционного давления в социальных сетях пользователи придумывают новости, которые ничего не имеют общего с правдой.

МИД РФ И Минобороны ввели уголовную ответственность за распространение фейковых новостей о спецоперации армии РФ по защите Донбасса. При этом до сих пор активно распространяются фейки, связанные с экономической и социальной сферой.

Остановка международных транзакций Visa и Mastercard и санкции против российских банков вызвали ажиотаж со снятием наличных — россияне создали огромные очереди у банкоматов.

Фейк о банкоматах "Тинькофф"
Фейк о банкоматах "Тинькофф"

При этом "Сбер" вскоре объявил, что карты на территории России будут работать спокойно и по ним можно будет совершать все операции, включая онлайн-переводы и оплату товаров в российских интернет-магазинах.

В банке порекомендовали заранее снять достаточное количество наличных тем, кто отправляется за рубеж, и напомнили, что в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане операции доступны по карте "МИР". Также в "Сбере" опровергли слух о продлении возможности пользоваться российскими картами Visa и Mastercard за рубежом до 11 марта, пояснив, что эта мера касается только клиринговых банковских расчетов.

Развенчание фейка
Развенчание фейка

Многие клиенты банка "Тинькофф" испугались, что не смогут снять со своих карт валюту, так как офисов нет, а только банкоматы. Пресс-служба банка это опровергла и рассказала, что каждый банкомат и есть отделение, следовательно, операции с валютными счетами внутри России, включая снятие наличных евро и долларов, будут доступны клиентам, в установленных ЦБ лимитах до 10 тысяч долларов.

"В Telegram-каналах появляется информация о том, что клиенты "Тинькофф" могут столкнуться с проблемами со снятием валюты в связи с отсутствием отделений банка. Данная информация является ошибочной, так как каждый банкомат "Тинькофф" по сути и есть полноценное отделение и касса с соответствующим функционалом", — сообщили в пресс-службе Тинькофф.

Новость об отключении россиян от источников информации также быстро набрала охваты. Блокировка в России Facebook, уничтожавшего страницы российских пользователей, СМИ и лидеров мнений, создала слухи о скором отключении России от глобального интернета. Их распространяют по сети, со ссылками на якобы подтвержденные источники американской финансовой компании Market Rebellion.

Минцифры РФ объяснил, что были опубликованы только лишь рекомендации по отказу от зарубежных хостингов из-за хакерских атак, но отключать Россию от мирового интернета никто не планирует.

Была на слуху новость о том, что силовые структуры будут посягать на подробности из частной жизни россиян. В Москве активно распространяли слухи, что полицейские останавливают прохожих, читают переписку граждан в мессенджерах, просто потребовав ее предъявить на экране смартфона. Этот фейк опровергли в МВД.

"МВД России официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции в ходе несения службы при общении с гражданами строго руководствуются нормативно-правовым актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел", — сказала представитель ведомства Ирина Волк.

Каждый день появляются новости о закрытии зарубежных компаний на российском рынке. Активно публикуются фотографии торговых центров с пустотой на месте привычных магазинов.

Фейк о магазинах
Фейк о магазинах

Только вот в списке числятся магазины, которые закрыли бизнес лишь на время, либо которые вообще не собирались уходить.

Завод Toyota объявил о временном прекращении работы с связи с задержкой поставок комплектующих и это создало шумиху о закрытии завода. Однако по состоянию на 9 марта дилерские центры и магазины работают в штатном режиме. Представители компании заверили, что работа будет восстановлена вместе с цепочками поставок.

В список компаний, которые якобы прекращают свою работу попал британский Marc&Spenser. Оперштаб Москвы также заявил о трудностях в поставках, но никак не о закрытии.

Развенчание фейка о магазинах
Развенчание фейка о магазинах

Японский производитель одежды Uniqlo также останется в России. Ранее опровергли новости об уходе с рынка Danone, Henkel, METRO, "Ашан" — эти компании приостанавливают инвестиционные проекты в России, сохранив производство и торговлю.

Правда есть те, кто правда завершил деятельность на территории России. В этот список входит финский холдинг S-Group, который управляет шестнадцатью супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Петербурге и шведская IKEA. Они заявили, что позаботятся о сотрудниках.

Несмотря на ажиотаж, эксперты не прогнозируют кризис. К тому же была новость о снятии ряда ограничений для малых и средних предпринимателей, включая уменьшение налоговой нагрузки.

Политолог Владимир Соловейчик в интервью с "ФедералПресс" рассказал, что в число мер поддержки граждан обязательно должны войти предложения профессиональной переподготовки и увеличение пособий по безработицы, кроме того, необходим законопроект, который будет регламентировать индексацию заработной платы пропорционально инфляции. По мнению специалиста, отказ от НДС, или хотя бы возвращение прежней ставки в 18% был бы серьезным плюсом для всех компаний и конечного потребителя.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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