ИИ не даст уснуть за рулем: что предлагает Дмитрий Давыдов

Дорога — это не только романтика и красивые пейзажи за окном, но и опасности, связанные с быстрой утомляемостью за рулем. Усталость — вечный спутник водителя, который однажды может сыграть с ним злую шутку. Ведь подобное состояние зачастую приводит к настоящим трагедиям на дороге. Из-за усталости водители становятся более рассеянными, у них замедляется скорость реакции, им сложнее принимать адекватные решения и трезво оценивать обстановку.

Причем усталость может навалиться внезапно уже на третьем часу езды, даже если водитель хорошо перед этим выспался. Ведь над процессами, которые приводят наш организм в разбитое состояние, мы практически не властны. Дмитрий Давыдов, автор уникального проекта "20 идей по развитию России", уверен, что "смертельные" ДТП можно предотвратить, если оснастить отечественные автомобили интеллектуальными системами.

Что говорит статистика

Вождение в состоянии усталости не менее опасно, чем лихачество пьяного за рулем. К тому же ученые уверяют, что 18-19 часов без сна равносильно легкому опьянению. Согласно исследованиям, проведенным в США, недосып резко повышает риск попадания в ДТП. Но даже выспавшийся человек не застрахован от усталости, ведь приходится находиться долгое время в статичном положении, сидя в кресле, масла в огонь добавляет еще и монотонность езды как таковой, однообразный ландшафт. Статистика ГИБДД неумолима: чем сильнее разгоняется водитель, тем быстрее он устает, например, если ехать со скоростью 90 км/ч, то усталость навалится уже 3,5 часа. Зачастую водитель может и не догадываться о своем состоянии. Некоторые же, дабы взбодриться, включают музыку, открывают окна, пьют крепкий кофе.

Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются дальнобойщики или водители перевозчиков, которые мало задумываются о безопасности своего персонала. Иногда и жажда наживы играет ключевую роль — например, водители отказываются от напарников, чтобы заработать побольше денег, или дают себе мало времени на передышку в ночное время, чтобы побыстрее довезти груз.

В ПДД есть упоминание, что запрещается управлять транспортным средством "в болезненном или утомленном состоянии". Однако по факту никаких наказаний за подобную езду не существует, ну а как доказать, что водитель устал?

Автор "20 идей" Дмитрий Давыдов, проанализировав опыт зарубежных стран, готов предложить решение этой проблемы. По его мнению, современные технологии, которыми можно оснастить машину для оценки состояния водителя, помогут сократить количество "смертельных" ДТП из-за сонливости.

Опыт других стран

В странах Евросоюза давно обратили внимание, что на усталость водителей приходится 25% всех аварий. И был даже найден способ решения проблемы. Европейцы внедрили систему, которая, по сути, является интеллектуальным ассистентом водителя. Замечая, что сидящий за рулем допускает ошибки или ведет себя не совсем адекватно на дороге, система издает особый сигнал, который сопровождается также вибрацией. Зачастую система принимает решение об экстренном торможении.

Еще в 70-е автоконцерн Nissan предпринял попытку разработать подобные интеллектуальные системы, которая, правда, не увенчалась успехом. Volvo первой презентовала на мировом рынке машинки, оснащенные системами Driver Alert Control, которые состоят из видеокамеры и датчика, фиксирующего траекторию автомобиля на дороге и частоту движений руля. Позже и другие мировые автогиганты поддержали инновацию.

Уже с июля этого года в ЕС перестанут выпускать новые модели машин без подобных систем.

Дмитрий Давыдов предложил россиянам выход

Автор "20 идей" считает, что внедрение доказавших свою эффективность систем безопасности в России позволит добиться снижения "смертельных" ДТП. В частности, Дмитрий Давыдов предлагает на законодательном уровне запретить ставить на учет новые автомобили без основных трех систем безопасности.

О каких системах говорит автор "20 идей"?

DDAW — эта технология поможет предупредить о сонливости и нарушении внимания. Компьютер обрабатывает определенный набор данных, таких как

позиции на дороге,

скорость,

продолжительность поездки и т. д.

При обнаружении отклонений программа подает визуально-звуковой сигнал, предупреждая водителя.

LDWS — система предупреждает о выезде на встречку или за полосу движения. При отклонении от полосы на 30 см без намерения перестроиться в соседний ряд система посылает сигнал, призывая водителя к бдительности.

AEBS — система экстренного торможения, срабатывает в тех случаях, если водитель не реагирует на сигналы опасности. Если программа при анализе скорости и расстояния до объекта впереди прогнозирует столкновение, то в машине срабатывает экстренное торможение. При этом заранее водитель получает сигнал об опасности, таким образом призывая его избежать аварии.

Дмитрий Давыдов отмечает, что эти системы не берут контроль над автомобилем, а лишь выступают как виртуальные помощники, помогающие водителю не терять бдительность. По мнению автора проекта, через 3 года после принятия соответствующего закона необходимо также ввести запрет на эксплуатацию грузовых авто и автобусов дальнего следования без систем LDWS и AEBS. чтобы минимизировать угрозы на трассах.

Подобная инициатива Дмитрия Давыдова не найдет своего воплощения без поддержки на законодательном уровне. Тем более если учесть, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" российский президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году снизить потери от ДТП, то депутаты тем более должны понять, что без современных технологий задачу так просто не решить. Возможно, нововведение и приведет к временному росту цен на авторынке, но зато в дальнейшем выгоды несравнимы — ведь человеческие жизни бесценны. Тем более не надо уже ничего придумывать — есть уже готовые и отработанные решения, и нашим производителям останется только их внедрить.

Дмитрий Давыдов рассчитывает на помощь государства, чтобы переломить ситуацию со смертностью на дорогах, чтобы его инициативы стали полезными для российского общества и помогли спасти немало жизней. Безопасность на дороге зависит от всех участников, и "слабых звеньев" здесь быть не должно.