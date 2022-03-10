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Автор Кирилл Горшенин

Эксперт: изучение литературы и истории в школе всегда политически нагружено

Общество » Семья » Воспитание

Учительница из Санкт-Петербурга сообщила, что её уволили за чтение стихов "неблагонадёжных" поэтов Д. Хармса и А. Введенского. Была ли педагог чистосердечна в своём посте или решила отомстить директору за увольнение; действительно ли стихи этих поэтов запрещены в школах, рассказал Pravda.Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Эксперт: изучение литературы и истории в школе всегда политически нагружено

Не свободомыслие, а саботаж

— Борис Владимирович, в Санкт-Петербурге администрация гимназии уволила учительницу после чтения на уроке произведений Александра Введенского и Даниила Хармса. Насколько адекватны действия администрации школы и самой преподавательницы?

— История эта возникла в связи с постом самой учительницы, которая написала его спустя месяц после события. Как выяснилось впоследствии, в её сообщении было много недомолвок и умолчаний, а именно: по плану урок должен был быть посвящён обороне Москвы, это был тематический урок в рамках общего патриотического дня, посвящённого обороне Москвы. Действительно, директор подтвердила, что она эмоционально отреагировала на то, что был сорван тематический урок. Но уволили учительницу не за то, что были прочитаны:

  • Д. Хармс,
  • А. Введенский,

которых никто не запрещает и которые присутствуют во ФГОС (Федеральном государственном образовательном стандарте), а именно за то, что произошла несогласованная смена тематики урока, который должен был быть посвящён конкретным историческим событиям, к которым творчество Хармса и Введенского не имеют никакого отношения. То есть они были участниками этих исторических событий в том смысле, что один находился в тюремной больнице, а другой — на этапе в колонии, где оба и скончались. Но в обороне Москвы они как солдаты не принимали участия. Поэтому их творчество к обороне Москвы не имело никакого отношения.

Срыв учебного плана — это жёсткое нарушение, особенно с учётом того, что сейчас введён такой параметр, как воспитательные обязательные программы, по которым школа должна отчитываться.

Если директору удаётся совмещать образовательную и воспитательную программы, то это определённое достижение, потому что тратить свободное время детей, которые и без того загружены учебными планами и домашними заданиями, на дополнительные часы, посвящённые воспитательной программе, с психологической точки зрения кажется нецелесообразным. И можно понять эмоциональную реакцию директора, который достаточно сложно согласовывал эти планы, а педагог решила, по видимости, саботировать учебный план. Саботаж и привёл к такому итогу.

Учёба или политика?

— Насколько учебные планы являются политизированными?

— Изучение литературы и истории, безусловно, политически нагружено, потому что вопрос интерпретации — это всегда вопрос идеологии, того, какой общий политический курс в стране.

— Уместно ли на уроке истории или обществознания личное мнение преподавателя? Допустим, он критикует современную власть и проводит исторические параллели. Он говорит, что это его мнение, но при этом оно расходится с генеральной повесткой.

— На обществознании существуют элементы для высказывания собственного мнения, обсуждения сложных философских, экономических, правовых, психологических вопросов. Обществознание построено на том, чтобы вырабатывать собственное мнение и мировоззрение.

История гораздо более сложная в этом отношении дисциплина, потому что без единой концепции развития истории она разваливается на отдельные события, друг с другом не связанные. Любая концепция истории — это философия истории. Здесь существует политическая подоплёка.

Если в рамках сформированного исторического курса учитель допускает своё мнение, которое не встраивается в общую канву исторического курса, то возникает вопрос: для чего он это делает? Какую преподавательскую цель он хочет достигнуть, потому что основная задача любого предмета:

  • обучение,
  • воспитание.

В детском саду воспитание превалирует, в школе обучение превалирует. Если учитель демонстрирует противоречие, не разрешая его никоим образом, если он не может встроить своё мнение в общий курс, который он сформировал, то в данном случае он рубит сук, на котором сидит. Если ты не согласен с базовым историческим курсом, который ведёшь, тогда устройся в ту школу, где будешь согласен с их историческим курсом. Либо веди дополнительные занятия, на которых разбирал бы эти проблемы, знакомил учеников с альтернативными точками зрения.

Да, у нас у всех есть своё личное мнение, но это только личное мнение за рамками кафедры. На кафедре мы должны заниматься профессией, а профессия во многом вещь строгая и объективная, в том числе учительская профессия. То есть если выстраивается позиция, иллюстрирует этот курс — здорово, если она взламывает курс и оставляет детей растерянными, погружая в ситуацию неопределённости, то даже психологически это не оправдано.

— Много ли сейчас ограничений в школьной программе, есть ли запрещённые литераторы или темы в гуманитарной программе?

— По литературе наша программа достаточно расширена, очень большой объём произведений нужно изучить. Поэтому сказать, что что-то запрещено, вряд ли возможно. Скорее, есть произведения, которые просто не входят в программу из-за нехватки часов.

Конечно, с точки зрения всех законов запрещены любые произведения, поощряющие терроризм, нацизм и прочие вещи.

Например, есть Мережковский или Иван Ильин, которые поддерживали в определённое время фашиствующие режимы, и Мирче Элиаде, который был пособником фашистов. Изучаются их произведения, в которых отсутствует идеологическая нацистская подоплёка.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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