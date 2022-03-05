Эксперт: страховые компании составляют договор, чтобы трактовать его в свою пользу

Почему важно изучать страховой договор вместе с юристом, как бесплатно проконсультироваться у экспертов Центробанка и финансового уполномоченного, а также о том, какие льготы есть у граждан, решивших судиться со страховой компанией, рассказал Pravda.Ru руководитель Общества по защите прав потребителей Игорь Пушкарь.

"Не плати, где можно не платить"

— Игорь, большинство потребителей не уверены, что смогут выиграть дело в суде, поэтому не подают иски. С какими проблемами чаще всего встречаются граждане в сфере страхования?

— Это типичная проблема — судобоязнь. Граждане, чьи права нарушают страховые компании: необоснованно отказывают им в выплате, задерживают выплату, уменьшают размер страхового возмещения, — крайне редко обращаются в суд, руководствуясь тем, что страховая компания — мощная финансовая организация, у неё есть юридическая служба. Страховые компании этим пользуются и руководствуются принципом "не плати, где можно не платить", необоснованно отказывая в выплате. А потребители страховых услуг, не обращаясь в суд, теряют деньги.

— Можно ли гарантировать на 100% победу в суде?

— Конечно, 100% гарантии не даст вам ни один квалифицированный юрист. Потому что неизвестно, какие доводы представит противная сторона. Можно оценивать вероятность положительного исхода:

очень большая,

маловероятная.

Однако вопросы страхования подпадают под действие закона "О защите прав потребителей". Он предоставляет преференции потребителям страховых услуг: освобождает страхователей от уплаты госпошлины, даёт право на альтернативную подсудность, то есть подавать иск не по месту нахождения страховой компании, как было бы в обычных ситуациях, а по месту своего жительства, даёт право на компенсацию морального вреда. Учитывая то, что закон "О защите прав потребителей" на стороне страхователя, я рекомендую всем гражданам обращаться в суд. Статистика Банка России (регулятора страховых отношений) говорит о том, что за 2021 год количество жалоб на страховые компании увеличилось на 20%.

То есть количество нарушений со стороны страховых компаний увеличивается в том числе и потому, что потребители не обращаются в суд.

Например, у нас 78% нарушений приходятся на ОСАГО. Страховые компании массово занижают размер страхового возмещения. Если гражданин обращается в суд, то он, кроме того, что получает доплату к сумме, которую выплатила страховая компания, ещё и взыскивает со страховых компаний судебные расходы, госпошлину, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителей. То есть он взыскивает намного больше, чем страховая компания выплатила бы ему в добровольном порядке. Тем не менее страховщики продолжают недоплачивать потребителям. Потому что процент людей, которые обращаются в суд, мизерный.

Страховым компаниям выгодно занижать всем размер выплат, потому что на круг они всё равно получат сумму больше за счёт того, что большинство людей отдаёт им эти деньги, опустив руки, не желая связываться со страховщиками.

Надо действовать!

— Как действовать, если права потребителей были нарушены?

— Нужно консультироваться со специалистами. Страховой договор — один из самых сложных договоров в потребительских отношениях. Потому что правила страхования представляют из себя книжку в 20-30 страниц. И не каждый юрист может паритетно оценить условия этого договора в отличие от других видов потребительских отношений. Скажем, договоры купли-продажи или оказания услуг мобильной связи стандартны. Эти правила едины для всей страны. В добровольном страховании единых правил нет. Страховые компании сами разрабатывают свои правила и предлагают их рынку. Они пишут их таким образом, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций можно было трактовать правила в свою пользу, используя:

двоякие толкования,

взаимоисключающие понятия и т. д.

Они говорят: давайте играть по нашим правилам. Они знают, что написали. Потребители этого не знают. Но потребитель не читает 20 страниц правил и не относит их к специалисту. Он просто спрашивает, где подписать, сколько это будет стоить. Подписывает, не зная условия договора. Потом, когда наступает страховое событие, у него возникают неприятные ситуации, которые он мог предупредить, обратившись к специалисту.

Человек с улицы не может заключить паритетный договор со страховой компанией. Это слишком сложно. Обращайтесь к специалистам.

— Если страховая компания отказалась платить за страховой случай, подаётся исковое заявление?

— Можно бесплатно подать жалобу в Банк России. Он является регулятором этих отношений. Банк России может на этапе досудебного урегулирования воздействовать на страховую компанию, если страховая компания отказывает по совершенно очевидной причине.

У нас создан институт финансового уполномоченного в страховании. До суда вы можете самостоятельно и бесплатно подать жалобу в институт финансового уполномоченного. Надо на сайте набрать слова "финансовый уполномоченный", там подробно написано, как составить жалобу. Финансовый уполномоченный находится между судом и потребителем, он может встать на вашу сторону, вынести решение. Если финансовый уполномоченный не решит вашу проблему, тогда можно обращаться в суд. В любом случае нужно пытаться отстаивать свои права, нельзя опускать руки. В страховых компаниях работают не боги, они такие же юристы. И от вашей настойчивости, профессионализма, понимания ситуации зависит ваше будущее в данном случае.

— Как правильно подать исковое заявление?

— Во-первых, обратиться в суд по месту своего жительства. Это важно. Потому что страховая компания может оказаться в Москве. Вы можете жить в Нарьян-Маре. Если дело будет рассматриваться в Москве, то вам не под силу летать на каждое судебное заседание.

Вы освобождаетесь от уплаты госпошлины. А ведь при больших исках госпошлина может составлять 5-10 тысяч рублей.

Обращайтесь к специалистам. Не просто к юристам, а к специалистам, которые работают в сфере страхования или финансовых услуг.

Получив консультацию о перспективах вашего дела, можно принимать решение. Бывают случаи, когда дела неперспективны: страховая компания на законном основании оказывает вам в выплате, и у вас мало шансов выиграть дело. Потому что вы сами при заключении договора предоставили недостоверную информацию и так далее. Добросовестный специалист скажет вам об этом и поможет грамотно обратиться в суд.