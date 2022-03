От хорватов до испанцев: кто создаёт видеоигры

Когда говорят о видеоиграх, многим часто на ум приходят именно американские или канадские проекты. Популярность таких мастодонтов, как GTA 5 от Rockstar Games и FIFA от Electronic Arts тому пример. Но чем же заняты разработчики в других странах? И как они пытаются привлечь к себе внимание всего мира? Можно вспомнить, например, итальянского разработчика, который решил переосмыслить нашу отечественную игру "Тетрис" от Алексея Пажитнова. Но очевидно, что таких примеров гораздо больше.

Деревенский романс

История началась в 2020 году: четверо молодых, но амбициозных студентов из Берлинского института техники и экономики решили рискнуть многим (в том числе и всеми сбережениями), чтобы исполнить свою мечту. Они поняли, что другого шанса создать игру вместе с верными друзьями может и не представиться. Так они создали свою крохотную студию Toukana Interactive и вместе с тем придумали концепцию своей мирной игры.

"После мозгового штурма различных подходов к этой теме нам понравилась идея сохранить жизнь цивилизации, уравновешивая её с окружающей природой", — вспоминает Тимо Фальке, один из разработчиков проекта, в интервью профильному изданию Game Developer.

Так и родилась Dorfromantik. Название состоит из двух немецких слов:

Dorf — означает деревенский,

Romantik — романтика.

Они пошли по пути Алексея Пажитнова, нашего разработчика Tetris. Именно этой игрой немецкие разработчики вдохновлялись в том числе. Что заметно, обе взяли концепцию из реальных настольных игр: "Тетрис" — от русской головоломки пентамино, а Dorfromantik — от до сих пор популярной даже у нас в России немецкой настольной игры "Каркассон".

Видеоигра Dorfromantik

Почему именно поля? Все четверо разработчиков выросли в сельской местности на просторах Германии и Швейцарии.

Смысл игры прост до безобразия, но процесс может увлечь на многие часы.

У вас есть колода из различных шестиугольных фишек, на которых могут быть поля, реки, леса, дома, железные дороги и прочее в любой пропорции. Ваша задача — соединять фишки на карте с похожими. Но гексы выпадают в случайном порядке. И как же их пополнить? Для этого нужно выполнять цели. Например, собрать город из нескольких десятков домов или вывести на карте длинную реку.

Игра вышла в 2021 году. Пусть и не полностью готовая, так как создателям пришлось одновременно работать над своей магистерской диссертацией и пополнением контента в Dorfromantik, но она ещё тогда завоевала любовь пользователей по всему миру.

На крупнейшей международной игровой площадке Steam до сих пор удерживает 96% положительных обзоров от обычных людей.

На их же родине она получила главную почётную награду German Developer Prize, которую вручают с 2004 года, а финансируется мероприятие в том числе и средствами города Кёльна.

Выбор студентов мог бы показаться многим немного необычным, но всё встаёт на свои места, когда краем глаза замечаешь невероятную популярность Farming Simulator от других немецких разработчиков. Удивительны не столько внезапные единичные взлёты игры в самой Германии, сколько её постоянная популярность на протяжении 15 лет.

Видеоигра Farming Simulator 22

Farming Simulator 22, вышедшая в прошлом году, внезапно вырвалась на 4 место по продажам на всех игровых платформах за год в стране, если судить по отчёту ассоциации немецкой игровой индустрии. Оставив позади даже Minecraft. С выхода первой игры в серии в 2008 году, каждая часть бьёт рекорды по стартовым мировым продажам — 1,5 миллиона проданных копий всего за 8 дней. Как оказалось, мирный симулятор комбайнёра оказался по душе игрокам по всему миру.

Мой дом — моя крепость

Если спуститься немного южнее, то можно встретить живописные пейзажи Хорватии. Их украшают разбросанные тут и там величественные замки, напоминающие о защите от Османской и Австро-Венгерской империй. Крайне общительный народ имеет общие с Россией славянские корни, которые аккуратно укутаны христианскими обычаями и религией. Всё это полностью отражено в дружной студии Croteam.

Тридцать лет назад разработчики решили символично связать себя и студию со своей страной — название Croteam состоит из 2 слов:

Хорватия,

команда.

"Хорватская команда" прогремела на весь мир благодаря своей серией инновационных шутеров Serious Sam. Где игрок выступает за героя Земли — "Серьёзного Сэма", который, путешествуя во времени, пытается спасти весь мир от орд инопланетян. Но игроки из России до сих пор этого героя называют Крутым. И вправду, серьёзностью этот силач даже и не пахнет.

Видеоигра Serious Sam 4

Разработчики, будучи добродушными и открытыми по себе людьми, надушили Сэма шутливо-саркастичным ароматом, который уже не отмыть. От чего герой постоянно и везде шутит, подмечая положительные моменты даже в ужасной ситуации. Вместе с характером самих хорватов в игру перекочевали и черты их родины. Практической в каждой части Serious Sam были отдельные уровни с величественными средневековыми замками.

Никуда не делись и религиозные мотивы: одна из самых известных музыкальных тем в 30-летней истории Croteam — это трек под названием "Великий Собор".

В далёком 2002 году её написал хорватский музыкант Дамьян Мравунац для Serious Sam: The Second Encounter. Перед последним боем в окрестностях собора игроки впервые услышали те самые величественные нотки. И на протяжении двух десятилетий эти музыкальные мотивы в том или ином виде появлялись и в следующих проектах студии. В последней части они дополнились хором и более агрессивным звучанием гитары, так как композитор изначально был фанатом рок-музыки.

"В саундтреке появился целый пласт очень тяжело звучащих, ритмичных барабанов, прямо как из голливудского блокбастера", — рассказывает Дамьян Мравунац про подход к музыке в специальном видеовыпуске от разработчиков Countdown to Serious Sam 4.

Всё это не могло пройти мимо игроков из России. На протяжении многих лет они поддерживали тесные отношения с разработчиками, а те отвечали взаимностью. В итоге Croteam разрешила русским разработчикам-любителям создать спин-офф своей серии о похождениях Сэма под названием Serious Sam: Siberian Mayhem. Где уже сильнее раскрыли характеры героев из России, которые защищали свою страну от инопланетных захватчиков до последнего вздоха.

Обитель эмоций

И снова идём дальше на юг, в этот раз в Испанию. Местный жаркий климат и тёплое средиземное море сливаются в бурном эмоциональном танце. А яркие краски заходящего солнца отражаются в характере самих испанцев. Что особенно заметно в графическом стиле игры Gris. Над ним трудился известный испанский художник Конрад Розет, который до этого работал над многим, начиная с одежды для бренда Zara и производителем газировки Coca-Cola, заканчивая сотрудничеством с корпорацией Disney.

Видеоигра Gris

Но визуальный стиль сам по себе лишь часть игры. В команде Nomada Studio, к которой он примкнул, нашлись люди, знающие, как из этого сделать игру. Они избавились от диалогов и бросили все силы на визуальное повествование в истории.

"У нас была идея использовать разные цвета, и вместе с этим появилась идея о том, что кто-то совершенствуется и растёт. Это внутренняя проблема, психологический способ следить за игрой", — отмечает Адриан Куэвас, один из основателей студии, в интервью порталу gamesindustry.biz.

Главная героиня игры — девочка, у которой случилась какая-то глубоко личная трагедия. Внутренний мир потерял все яркие краски. Задача игрока — вернуть былую красоту в мир девочки. Мир, вручную нарисованный акварельными красками, сильно запал в сердце игрокам и критикам. А история дополнила картину эмоциональными красками. Игра окупилась в первую же неделю и выиграла на международной церемонии награждения The Game Awards 2019 в номинации "Лучшая игра с социальной значимостью".

Перечисленные примеры — лишь небольшие кусочки пазла. Почти в каждой стране трудится по меньшей мере одна игровая студия разработчиков. Но лишь некоторые добиваются успеха.

