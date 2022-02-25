Как предотвратить внезапную сердечную смерть? Дмитрий Давыдов предложил решение

Большинство граждан, у которых случился сердечный приступ в общественном месте, обречены на смерть. И вовсе не из-за бессердечности прохожих, они, может быть, и хотели бы помочь, но оказать экстренную помощь без медицинского оборудования и специальных навыков может только волшебник. Согласно недавно проведенному статистическому исследованию, показатель выживаемости людей, столкнувшихся с внезапной остановкой сердца вне стен больницы, составляет всего 8,8%.

Получается, что ежегодно на улицах нашей страны умирают тысячи россиян только потому, что доврачебная помощь не была оказана оперативно. Исходя из того, что одна из важных целей нацпроекта "Здравоохранение" — сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, то сомнительно, что власти относятся к данной проблеме невнимательно. Конечно же, и общество заинтересовано кардинально изменить ситуацию.

Автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, проанализировав опыт разных стран, готов предложить гражданам инновационное решение.

Внезапная остановка сердца — серьёзная проблема в России

На остроту проблемы не раз указывали специалисты.

Как отмечает кардиолог, врач клиники НАКФФ Владимир Пирожников, в России в среднем от внезапной сердечной смерти умирает порядка 200-250 тысяч человек в год. Причём в процентном соотношении от остановки сердца умирают чаще мужчины, чем женщины.

Как поясняет врач, под внезапной сердечной смертью понимается ненасильственная смерть, развившаяся моментально или наступившая в течение часа с момента возникновения острых изменений в работе сердца. В подавляющем большинстве случаев смерть наступает из-за нарушений ритма сердца.

"Основные факторы риска:

эпизод остановки сердца, зарегистрированный у пациента ранее,

желудочковые нарушения ритма, которые остро нарушают кровоток,

наличие перенесённого в прошлом инфаркта миокарда,

различного рода эпизоды внезапных выключений сознания.

К второстепенным факторам относят

гипертонию,

вторичные изменения левого желудочка в виде гипертрофии, то есть утолщения стенок,

высокий уровень холестерина с возрастанием риска развития ишемической болезни.

Также играет роль физическая активность — есть риск развития внезапной сердечной смерти у нетренированных лиц во время интенсивной физической нагрузки.

Конечно, к факторам риска нужно отнести курение и наличие таких заболеваний, как

сахарный диабет,

синдром обструктивного апноэ (эпизоды остановки дыхания во сне),

воспалительные заболевания сердечной мышцы", —

отмечает кардиолог.

Зачастую внезапная остановка сердца происходит вне стен больницы. Если рядом оказывается человек, который знает, как провести непрямой массаж сердца, то могут резко возрасти шансы выжить.

При этом надо учитывать важный нюанс: сердце необходимо "запустить" в течение четырёх-пяти минут после того, как оно остановилось.

Согласно законодательству, оказывать помощь человеку, у которого произошла внезапная остановка сердца, могут только врачи и сотрудники МЧС. Если попытается помочь случайно проходящий мимо гражданин, то он рискует столкнуться с правовыми последствиями, если что-то пойдёт не так. Как же тогда быть?

Внезапная остановка сердца

Какое решение предлагает Дмитрий Давыдов

Автор "20 идей" предлагает внедрить в России систему экстренной автоматической наружной дефибрилляции, которая активно используется в других странах мира.

Портативные инновационные устройства доказали свою эффективность в США и Канаде.

Автоматические наружные дефибрилляторы (АНД), установленные в общественных местах, таких как ТЦ, метро, остановки общественного транспорта, доступны для любого гражданина, ставшего свидетелем сердечного приступа.

При этом случайному прохожему, решившему помочь, даже не обязательно иметь медицинское образование или особые навыки. Уникальный прибор самостоятельно фиксирует факт возникшей проблемы со здоровьем и предпринимает нужное действие.

Использование АНД в Америке спасло немало жизней благодаря электрическим разрядам, сделанным умирающему человеку до приезда скорой. Коэффициент выживаемости составил 38%.

В США благодаря АНД прохожим удается спасать более 1700 жизней каждый год.

Дмитрий Давыдов подошёл разумно к решению проблемы, и с ним сложно не согласиться: в России есть технические возможности, позволяющие оснастить жизненно важным оборудованием общественные места хотя бы в крупных городах. А с помощью социальной рекламы россияне узнают, как можно спасти жизнь незнакомого им человека.

Также автор уникального проекта "20 идей" не считает, что нужно ограничиваться только установкой АНД. В связи с чем он обращает внимание на опыт Сингапура, жители которого используют особое мобильное приложение для оказания помощи пострадавшим. Технология, по сути, уникальна и основана на геолокации: прохожим, находящимся в радиусе 400 метров от пострадавшего, отправляются смс-уведомления, где указывается место нахождения пострадавшего и ближайшего аппарата АНД. Прохожий, решивший помочь, отмечает это в приложении и отправляется на спасение жизни.

Конечно же, мобильное приложение устанавливается по добровольной инициативе волонтёра. Также оно предложит обучающую инструкцию по правильному проведению сердечно-легочной реанимации до приезда врачей "скорой", а также расскажет, как пользоваться АНД. Пользователь после прохождения верификации личности подтверждает, что изучил инструкцию. Получается, что мобильное приложение имеет и воспитательную функцию: прививает гражданам чувство социальной ответственности. Не говоря уже о самом главном — оно способствует увеличению коэффициента выживаемости людей после сердечного приступа.

Стоит отметить, что к 2018 году в Сингапуре упомянутое выше приложение было установлено 80 тысяч раз.

Конечно же, в России с многомиллионным населением реализовывать такие инициативы сложнее, но всё же важно делать первые шаги, отмечает Дмитрий Давыдов.

Напомним, что депутаты Госдумы уже не первый год трудятся над реализацией поправок к закону, предполагающих возможность использования автоматических наружных дефибрилляторов для оказания доврачебной помощи в общественных местах. На весенней сессии планируется дальнейшее рассмотрение закона. Но пока эксперты запугивают, мол, расходы на проект не оправдаются, поскольку надо ещё научить население им пользоваться.

Дмитрий Давыдов уверен, что запуск мобильного приложения по примеру Сингапура станет тем самым инструментом массового вовлечения общества в спасение жизней.

Подобное приложение можно создать на базе правительственных информсистем, что не предполагает существенных вложений. Также автор проекта "20 идей" уверен, что в рамках квоты на соцрекламу приложение можно разрекламировать в СМИ.

Дмитрий Давыдов уверен, что если люди будут вовлечены в процесс, то будет больше шансов на выживаемость.

Если государство поддержит инициативу Дмитрия Давыдова, то в России удастся сохранить тысячи жизней.

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