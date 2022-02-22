Власти нанесли удар по народной монументалистике

Отечественная монументалистика приросла новым памятником человеку непростого труда и непопулярной социальной ответственности.

Памятник Ленину

Не зарастёт к нему народная тропа

Последнее десятилетие в России можно смело назвать эпохой памятников. Казалось бы, уже помянули всех, даже тех, у кого довольно сомнительная историческая репутация, в том числе и царей-Романовых. Но нет: началась волна условно ведомственной монументалистики — отраслевая номенклатура приобщилась к тренду и стала увековечивать своих представителей.

Наблюдаются попытки реабилитировать даже сталинских палачей, потому что других кандидатур пока не отыскали, а памятник поставить надо, чтобы не отставать от других участников поминальной гонки.

Ныне здравствующим пока ещё не ставят памятники, но лиха беда начало. В одном регионе России уже назвали улицы именем здравствующего политика, но пока это не стало общероссийским трендом.

На трассе в Белгородской области недавно установили памятник проститутке 90-х годов. Работник местного автосервиса рассказал одному из популярных Telegram-каналов о монументе:

"Это скульптура соседа-кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он её ещё, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он её сам назвал — Олечка. Задумка автора — взбудоражить чопорную общественность, потому что у нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же всё медленно, все пока подумают".

Собственно, почему бы и не Олечка? В Новосибирске же установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко, который лично, не жалея сил, трудился в составе "особой тройки" НКВД, то есть непосредственно приумножал людоедское портфолио сталинского режима. В 1953 году, после смерти "отца народов", как это и принято у идейной номенклатуры, активно занялся реабилитацией и оправданием жертв политических репрессий.

Гуманизация монументалистики

Памятник несчастной любви

На фоне тренда на возведение памятников представителям российского самодержавия, которые воспринимали подданных, в особенности бесправных крепостных, как "человеческий материал", памятник проститутке возвращает нас практически к евангелистским тенденциям в искусстве. Понятно, что памятник из металла, но вряд ли кто осмелится бросить в Олечку камень.

Москвичей тронул своеобразный памятник несчастной любви, который был найден в лесу одним из пользователей Facebook, запечатлевшим своё открытие на видео. В кадре расположена небольшая деревянная табличка, примерно как на кладбище, с надписью: "Несчастная любовь. 2014-2018". Автор поста поделился впечатлениями со своими читателями:

"Вот такой интересный памятник появился в нашем лесу. Памятник несчастной любви, которая, подумать только, длилась 4 года! Но что интересно, памятник появился недавно".

В России стали постепенно пробиваться робкие ростки гуманизации в монументальном искусстве. Неоднозначные исторические фигуры российского прошлого то и дело рискуют оказаться в центре вандального скандала.

Памятник глине и другие выразительные и одновременно политически нейтральные образы как раз способствуют объединению общества, уставшего от втягивания в очередные "исторические события" и "переломные моменты".

Как правило, судьба неодобренной "наверху" монументалистики и вполне безобидного жанра граффити предрешена, хотя именно эти простые и в тоже время оригинальные формы более искренни, нежели пафосные художественные конструкции с перерезанием ленточек "большим" начальством.

Стоит обратить внимание, что не прошло и лет пятидесяти, как коммунальные службы перестали перекапывать тропинки, которые вытаптывают жители спальных районов крупных российских городов, а на их основе стали делать новые, можно сказать, благоустроенные дорожки. Вероятно, через какое-то время перестанут и закрашивать стены домов с талантливыми и жизненными граффити.

Поверженная Олечка

Памятник Олечке, Белгородская область

"Чопорная общественность" и "властный контингент" Белгородчины, видимо, отреагировали на ассоциации и решили, что Олечка — прямое оскорбление власти. Тем более, что в России пока ещё нет даже законопроекта, запрещающего сравнивать профессию "женщин с пониженной социальной ответственностью" с трудами определённых профессиональных сообществ, включая политиков и тружеников медийного агитпропа. Налицо же возбуждение ненависти и тому подобное. Хотя и Олечка получилась вполне себе.

Если бы кузнец Андрей дополнил образ проститутки композицией с "мамочкой", вот тут тогда и последствия могли бы стать более серьёзными. А так, по словам автора памятника, Олечку демонтировали по приказу губернатора:

"Горисполком и была полиция. Я, когда приехал, они уехали. Сказали владельцу гостиницы, где барышня стояла, убрать её немедленно. Спорить пока не стали, будем разбираться, на каких основаниях они нам запрещают. По факту этого и ожидал, но не думал, что так оперативно дойдёт до губернатора информация. Как мне сейчас позвонили, исходит от управления".

Возможно, Олечка и не вписалась в законодательство, в котором регламентируется установка памятников, но на безобидные инициативы "снизу" могли бы и закрыть глаза. Памятник ведь никому не мешает, если не страдать болезненными ассоциациями и не искать скрытый смысл там, где его нет. А если и есть, то и что с того — не висит же оскорбительная табличка со списком, к примеру, чиновников с пониженной социальной ответственностью.

Оскорбление человека труда

Говоря о той самой социальной ответственности, трудно не вспомнить рассказ тунисского таксиста, который, проводя спонтанную экскурсию по дороге в центр курортного городка, сообщил, что в его стране проститутка приравнена к социальным работникам и пользуется всеми причитающимися им льготами, включая и пенсию.

Возможно, после смены режима в Тунисе эти правила и изменились, но идея довольно гуманная, особенно для страны с внешне строгими правилами взаимоотношений между полами. Одним словом, государственным делом заняты местные тунисские проститутки — обеспечивают половую сбалансированность, не дают раскачать лодку стабильности.

В этом контексте глава региона, возможно, совершил политическую ошибку, не разглядев будущее в народной монументалистике. К тому же ещё и оскорбил автора — человека труда, кузнеца Андрея, о котором, в том числе, теперь сказано в основном законе страны.

Олечку же из 90-х всё равно будут помнить, и никто не даст губернатору стереть историческую память или её сфальсифицировать. В противном случае работники автосервиса вместе с кузнецом напишут Бастрыкину в СК, а лучше сразу Медведеву в "Единую Россию".

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