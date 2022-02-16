Запущенный властями тренд о защите традиционных ценностей попытался задавить духовными скрепами День всех влюблённых.
Отечественные политики активно потоптались на теме дня святого Валентина. Если собрать все опубликованные материалы о вреде этого праздника, ради которого не перекрывают улицы и не расходуют миллиарды бюджетных денег, то получится любопытный сборник истории отечественной психоделики при броуновском движении по "особому" пути.
Специалисты Российского экологического оператора выступили с предупреждением, что подарки на день святого Валентина представляют неочевидную опасность для планеты. Не только для России, а для всего живого на Земле. Упаковка от тех же конфет, по мнению специалистов этого учреждения, может загрязнять планету в течение сотен лет.
Видимо, именно 14 февраля наблюдается фатальный всплеск подарков. Не 8 марта и не на праздник святых Петра и Февронии, чьё житие, противоречащее смыслу торжества, происходящего к тому же в православный пост, пока мало у кого вызывает состояние когнитивного диссонанса, а именно на день святого Валентина. Какой всё-таки коварный праздник!
Вот и московский православный священнослужитель Николай Бабкин на своей странице в Instagram запечатлел на видео, как дарит своей жене на день святого Валентина веник, о котором она, по её словам, мечтала:
"Зашли мы с матушкой сегодня в магазин, и тут я вспомнил, что сегодня день "святого" Валентина".
Тем не менее, в конце видео заметно, что женщина всё-таки несёт в руках нечто похожее на орхидеи.
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил запретить отмечать День всех влюблённых в российских школах и госучреждениях, посчитав, что этот праздник не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события:
"Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни".
Сытая жизнь, конечно же, не про нас. Зачем она нам? Хорошо не жили и не надо начинать, как горько шутят в народе. Про нас, вероятно, это — вечный фетиш мифического светлого будущего, рекламой которого кормят россиян с большевистских времён, а может даже и с эпохи деспотического и кровавого самодержавия, чьим представителям теперь модно возводить памятники.
Коллега Виталия Милонова по партии, депутат Госдумы Мария Бутина, которая ранее призвала разработать российский стандарт детских игрушек, чтобы извести куклы Barbie, и вовсе назвала день святого Валентина "не нашим праздником" и "вражеским мракобесием":
"Я знаю его предысторию, поэтому я против интеграции этого праздника в нашу историю".
Точно. Надо и свои стандарты игрушек разработать по типу советских, чтобы штабелями лежали невостребованными, потому что неинтересны детям. Да и вообще, всем выдать униформу и запретить "вражеские" бренды.
Разумеется, отечественные парламентарии первыми подадут пример соотечественникам: раз и навсегда выкинут на помойку истории свои забугорные костюмы, авто и девайсы. А может и не подадут, а в очередной раз засорят мозги гражданам, которые по-прежнему доверительно внимают всем побасенкам активистов агитпропа, транслируемым федеральными массмедиа.
На фоне роста бедности в России и перспективы огрести новые санкции от США, Великобритании, Канады и Евросоюза за проводимую миролюбивую политику оказалось, что главное сейчас для еле сводящих концы с концами граждан страны — защита христианских ценностей. Депутат от "Единой России" Пётр Толстой поделился важной новостью в своём Telegram-канале:
"Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей… Мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными Президентом".
Конечно, народ берегут именно так. Не какими-то возможностями для адекватного заработка, а духовными ценностями. Вместо варёной колбасы, которая скоро будет стоить как экзотический деликатес, включил детям телевизор, а там депутат Толстой защищает христианские ценности. Напитались духовной пищей и будя.
Чем же вошёл в противоречие с христианскими ценностями христианский же святой Валентин, пока так и остаётся загадкой.
Не исключено, что и вправду начнут регламентировать, какие праздники отмечать, а какие нет, в контексте нового проекта Минкульта "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Ну а когда отечественный депутат с американской "ходкой" в багаже уже День всех влюблённых назвала "вражеским мракобесием", то, не ровён час, могут запретить и всерьёз.
Тем не менее, бывший депутат Госдумы и не состоявшийся посол России в Кабо-Верде, а ныне заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в своём Telegram-канале поздравила всех с днём святого Валентина:
"Друзья, уважайте других! В этом и есть отражение любви — то, чего я желаю каждому из вас. Подарить валентинку и признаться кому-то в любви, пригласить на романтический ужин и порадоваться встрече. Пусть таких дней и праздников будет больше!
Суть не в истории праздника и кто его придумал, а в ещё одном поводе сказать о любви, которую я желаю всем сердцам на планете. И если кто-то ещё не встретил свою любовь, то будьте готовы — она приходит внезапно".
Может, в этом и проблема всего отечественного института запретительно-репрессивной активности — в отсутствии любви, в том числе и к Родине, и к соотечественникам. Такие могут начать ещё и выдавать QR-коды на порцию воздуха, чтобы хоть как-то почувствовать власть над людьми и компенсировать свои внутренние комплексы, а не ограничиваться только запретом праздника всех влюблённых.
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