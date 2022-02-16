День святого Валентина опять не угодил единороссам

Запущенный властями тренд о защите традиционных ценностей попытался задавить духовными скрепами День всех влюблённых.

Опасный праздник

Отечественные политики активно потоптались на теме дня святого Валентина. Если собрать все опубликованные материалы о вреде этого праздника, ради которого не перекрывают улицы и не расходуют миллиарды бюджетных денег, то получится любопытный сборник истории отечественной психоделики при броуновском движении по "особому" пути.

Специалисты Российского экологического оператора выступили с предупреждением, что подарки на день святого Валентина представляют неочевидную опасность для планеты. Не только для России, а для всего живого на Земле. Упаковка от тех же конфет, по мнению специалистов этого учреждения, может загрязнять планету в течение сотен лет.

Видимо, именно 14 февраля наблюдается фатальный всплеск подарков. Не 8 марта и не на праздник святых Петра и Февронии, чьё житие, противоречащее смыслу торжества, происходящего к тому же в православный пост, пока мало у кого вызывает состояние когнитивного диссонанса, а именно на день святого Валентина. Какой всё-таки коварный праздник!

Вот и московский православный священнослужитель Николай Бабкин на своей странице в Instagram запечатлел на видео, как дарит своей жене на день святого Валентина веник, о котором она, по её словам, мечтала:

"Зашли мы с матушкой сегодня в магазин, и тут я вспомнил, что сегодня день "святого" Валентина".

Тем не менее, в конце видео заметно, что женщина всё-таки несёт в руках нечто похожее на орхидеи.

Вражеское мракобесие

Виталий Милонов

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил запретить отмечать День всех влюблённых в российских школах и госучреждениях, посчитав, что этот праздник не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события:

"Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни".

Сытая жизнь, конечно же, не про нас. Зачем она нам? Хорошо не жили и не надо начинать, как горько шутят в народе. Про нас, вероятно, это — вечный фетиш мифического светлого будущего, рекламой которого кормят россиян с большевистских времён, а может даже и с эпохи деспотического и кровавого самодержавия, чьим представителям теперь модно возводить памятники.

Мария Бутина

Коллега Виталия Милонова по партии, депутат Госдумы Мария Бутина, которая ранее призвала разработать российский стандарт детских игрушек, чтобы извести куклы Barbie, и вовсе назвала день святого Валентина "не нашим праздником" и "вражеским мракобесием":

"Я знаю его предысторию, поэтому я против интеграции этого праздника в нашу историю".

Точно. Надо и свои стандарты игрушек разработать по типу советских, чтобы штабелями лежали невостребованными, потому что неинтересны детям. Да и вообще, всем выдать униформу и запретить "вражеские" бренды.

Разумеется, отечественные парламентарии первыми подадут пример соотечественникам: раз и навсегда выкинут на помойку истории свои забугорные костюмы, авто и девайсы. А может и не подадут, а в очередной раз засорят мозги гражданам, которые по-прежнему доверительно внимают всем побасенкам активистов агитпропа, транслируемым федеральными массмедиа.

Архиважное дело

Пётр Толстой

На фоне роста бедности в России и перспективы огрести новые санкции от США, Великобритании, Канады и Евросоюза за проводимую миролюбивую политику оказалось, что главное сейчас для еле сводящих концы с концами граждан страны — защита христианских ценностей. Депутат от "Единой России" Пётр Толстой поделился важной новостью в своём Telegram-канале:

"Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей… Мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения не только с уже существующими критериями эффективности и финансовых затрат, но и с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными Президентом".

Конечно, народ берегут именно так. Не какими-то возможностями для адекватного заработка, а духовными ценностями. Вместо варёной колбасы, которая скоро будет стоить как экзотический деликатес, включил детям телевизор, а там депутат Толстой защищает христианские ценности. Напитались духовной пищей и будя.

В поисках утраченной сути

Наталья Поклонская

Чем же вошёл в противоречие с христианскими ценностями христианский же святой Валентин, пока так и остаётся загадкой.

Не исключено, что и вправду начнут регламентировать, какие праздники отмечать, а какие нет, в контексте нового проекта Минкульта "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Ну а когда отечественный депутат с американской "ходкой" в багаже уже День всех влюблённых назвала "вражеским мракобесием", то, не ровён час, могут запретить и всерьёз.

Тем не менее, бывший депутат Госдумы и не состоявшийся посол России в Кабо-Верде, а ныне заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в своём Telegram-канале поздравила всех с днём святого Валентина:

"Друзья, уважайте других! В этом и есть отражение любви — то, чего я желаю каждому из вас. Подарить валентинку и признаться кому-то в любви, пригласить на романтический ужин и порадоваться встрече. Пусть таких дней и праздников будет больше! Суть не в истории праздника и кто его придумал, а в ещё одном поводе сказать о любви, которую я желаю всем сердцам на планете. И если кто-то ещё не встретил свою любовь, то будьте готовы — она приходит внезапно".

Может, в этом и проблема всего отечественного института запретительно-репрессивной активности — в отсутствии любви, в том числе и к Родине, и к соотечественникам. Такие могут начать ещё и выдавать QR-коды на порцию воздуха, чтобы хоть как-то почувствовать власть над людьми и компенсировать свои внутренние комплексы, а не ограничиваться только запретом праздника всех влюблённых.

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