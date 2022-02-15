Безопасные шприцы: Дмитрий Давыдов нашёл способ защитить россиян от ВИЧ

Любой человек, который случайно уколется иглой от использованного шприца, обычно сразу же начинает паниковать, и в этом нет ничего предосудительного, ведь шприцы являются разносчиками таких смертельно опасных заболеваний, как ВИЧ и гепатит, которые легко передаются через кровь.

Статистика гласит, что чаще всего инфицируются наркоманы, используя повторно шприцы, однако риски сохраняются и для медработников, и даже для обычных людей, которые могут случайно пораниться. Достаточно вспомнить, что какое-то время назад был даже распространен особый вид терроризма, например, носители ВИЧ оставляли инфицированные иглы в креслах кинотеатров. Но как же тогда себя обезопасить? Автор нашумевшего проекта "20 идей" Дмитрий Давыдов предлагает ввести запрет на использование одноразовых шприцев. И он готов предложить безопасную и "умную" альтернативу.

Печальная статистика

Как сообщает ВОЗ, в мире ежегодно из-за инъекций заражаются гепатитом и ВИЧ миллионы людей. Многие не задумываются, что опасный вирус можно подхватить, просто посетив поликлинику.

В 2015 году ВОЗ призвала страны в срочном порядке принять необходимые меры. Организация отметила четыре основные проблемы, которые несут угрозу здоровью людей:

неоднократное использование игл при различных медицинских манипуляциях;

случайные травмы медиков при проведении процедур и заборе крови;

некорректная утилизация мединструментов;

частое назначение препаратов, которые вводятся инъекционным путём.

Для решения первых трех проблем было придумано решение — создали шприцы с функцией "саморазрушения" (после введения препарата игла мгновенно прячется внутрь колбы, при этом ломается поршень), а также с функцией защиты: автоматически после использования инновационная игла закрывается особым колпачком.

Автор "20 идей" приводит основные преимущества шприца нового поколения:

безопасность медицинских работников (благодаря пружинному механизму игла утапливается в колбе, после чего шприц утилизируется без каких-либо рисков);

безопасность пациента (исключается повторное использование, поскольку игла недоступна).

Примечательно, что саморазрушающиеся шприцы появились еще в 90-х годах. ВОЗ рекомендовала перейти на них человечеству к 2020 году, однако пока не все страны прислушались.

Как решают проблему другие страны

Дмитрий Давыдов в рамках проекта проанализировал опыт других стран и сделал любопытное заключение. Например, в Штатах в своё время остро стояла проблема травмирования врачей иголками, в 2001 году был даже принят на законодательном уровне акт, обязывающий массово внедрять в клиниках безопасные шприцы. И результат превзошел все ожидания. Опыт США попытались перенять в ЕС в 2010 году, однако европейцам не удалось реализовать задуманное.

В этом году Пакистан последовал рекомендациям ВОЗ, в рамках борьбы с распространением ВИЧ в стране была запрещена продажа обычных шприцев. Также власти финансово простимулировали местных производителей, чтобы те переключились на производство "умных" мединструментов.

В России пока изготовление "умных" шприцев находится в неактивной фазе. В 2019 году в Нижегородской области был запущен совместный российско-китайский проект по строительству завода, который бы изготавливал безопасные шприцы. Причем инвестиции были немаленькие — 3 млрд рублей. Однако всё закончилось на стадии шумихи в СМИ. А ведь для России, где более миллиона граждан заражены ВИЧ, эта проблема крайне актуальна, отмечает Давыдов.

Как предлагается обезопасить россиян

Автор "20 идей по развитию России" считает, что ради здоровья россиян важно решиться на крайние меры, а именно: полностью запретить продажу и использование в клиниках шприцев без защиты — в течение двух-трёх лет после того, как будет принят соответствующий закон.

Дмитрий Давыдов не скрывает, что данная инициатива нуждается в законодательной поддержке, ведь без помощи государства эту проблему не удастся решить. К тому же потребуются немалые финансовые вложения: для покупки инвентаря и организации производства инновационных шприцев. Если же кого-то пугает финансовый вопрос, то спешим напомнить, что на лечение инфицированных людей государство тратит намного больше денег. Также немаловажный факт: пока "умные" шприцы не столь активно распространены, их цена в два раза больше, чем у одноразовых. Однако если на рынке будет отмечаться рост подобного сегмента, то, как прогнозируют аналитики, снизится и себестоимость шприца нового поколения.

Что особенно важно — реализация данного предложения поможет сохранить жизни и здоровье россиян.

Меньше людей будут заражаться опасными инфекциями.

Медперсонал будет менее уязвимый, что наиболее актуально сейчас в разгар пандемии коронавируса, когда в больницах и так не хватает врачей.

Также будет дан мощный толчок развитию медицинской промышленности, благодаря новым инвестициям и появлению рабочих мест.

Если же государство обратит внимание на предложение Дмитрия Давыдова, то есть шанс, что в России будут решены многие социальные проблемы. Но также важно, чтобы и общество осознало актуальность подобных изменений, тогда и предприниматели сразу это заметят и поспешат занять новые ниши.