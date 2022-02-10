"Роза Хутор" и Сочинский государственный университет займутся подготовкой профессионалов для рынка активного туризма

Горный курорт "Роза Хутор" и Сочинский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве, объединив усилия для организации профессиональной подготовки и совершенствования мастерства инструкторов-проводников. Данный шаг направлен на объединение усилий в деле повышения профессионализма и качества при оказании туристических услуг.

Это особенно актуально с учетом вступления в силу с 1 июля 2022 года изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части обязательной аттестации инструкторов-проводников, дополняющих ранее определенное требование по их обязательной профессиональной подготовке.

"Курорт предоставляет партнерству широкие инфраструктурные и сервисные возможности, позволяющие развернуть целый комплекс образовательных и тренировочных программ в условиях гор, а уникальное географическое положение "Роза Хутор" не только дает возможность организовывать программы подготовки в любое время года, но и делает эту тренировочную базу легкодоступной для заинтересованных со всех концов страны. Мы чрезвычайно рады найти партнера в лице Сочинского государственного университета, поскольку небезосновательно рассчитываем на его способность задать высочайший уровень качества образовательных программ", — заявляет Дмитрий Колосов, директор по устойчивому развитию Курорта "Роза Хутор".

Курорт и Университет планируют в первую очередь приступить к разработке цикла образовательных программ модульного типа, позволяющих и опытным практикующим гидам, и стремящимся к формированию карьеры в активном туризме людям приобрести знания, навыки и умения, необходимые для работы в отрасли.

Стороны исходят из того, что по мере развития тренировочной базы ее возможности могут стать доступными и для тех, кто не планирует заниматься активным туризмом профессионально, но ищет возможности подтянуть подготовку для того, чтобы расширить собственные возможности и путешествовать в более труднодоступные, но не менее привлекательные места.

"Университет вкладывает в партнерство научный подход и добрую традицию высшей школы", также мы учитываем законодательные изменения, происходящие в данной сфере," — комментирует Лев Кожевников, директор Центра дополнительного образования Сочинского государственного университета. "Принят в конце 2021 новый профессиональный стандарт "Инструктор-проводник", готовятся к выходу постановления Правительства РФ об утверждении туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, о порядке аттестации инструкторов-проводников, а также о ведении реестра этих профессионалов, работающих на весьма привлекательном для туристов, но и весьма насыщенном риском направлении. Сегодня, объединяя усилия с крупнейшим горным курортом нашей страны, мы делаем шаг по формированию центра профессиональной подготовки, ориентируясь на лучшие примеры мировой практики и опираясь на лучшее из отечественной традиции, сохраняющейся со времен массовой вовлеченности советских граждан в активный туризм".

"Роза Хутор" и Университет рассчитывают уже в этом году приступить к реализации программ профессиональной подготовки и совершенствования мастерства инструкторов-проводников.