Почему объявили в розыск руководителя одной из структур РАНХиГС

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко перешла в статус обвиняемой по делу экс-замглавы Министерства просвещения России Марины Раковой в связи с хищением 20 млн рублей из средств, выделенных из государственного бюджета.

"В октябре 2021 года директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деньги, в хищении которых принимала участие Корниенко, были выделены на федеральный проект "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование". По версии следствия, Корниенко занималась легализацией и обналичиванием этих средств. В причастности к этому же хищению обвиняют Марину Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева.

Но этим список подозреваемых не исчерпывается. Ранее по этому делу были задержаны

бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин ,

, его экс-заместитель Евгений Зак ,

, а также Кристина Крючкова, занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки".

Можно сказать, что ситуация с Корниенко развивается по тому же пути, что и с Раковой, которую в октябре прошлого года тоже объявляли в розыск за попытку скрыться от следствия. Хотя сама Марина Ракова попытку сбежать отрицала, но уже после задержания.

В биографии Натальи Корниенко есть интересные факты и безотносительно побега. Например, участие в проектах Агентства США по международному развитию (USAID), деятельность которого на территории нашей страны была прекращена по требованию российских властей в 2012 году.

Руководству РАНХиГС вообще и ректору Владимиру Мау, конечно, вся эта история исключительно неприятна. Там ранее подчёркивали, что проверка МВД в "Шанинке" с академией никак не связана.

Но вот сама Наталья Корниенко являлась руководителем одной из структур академии. Так что доказывать, будто вся эта история с РАНХиГС никак не связана, — задача весьма нетривиальная.

И в связи с этим ещё вопросы. А именно — какие же кадры может готовить академия, коль скоро в её структурах существуют такие проблемы? Правомерно ли в данной связи говорить о качестве образования в академии? Впрочем почему бы эти вопросы и не задать руководству РАНХиГС?

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