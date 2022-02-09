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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: как защитить интеллектуальную собственность в интернете

Общество » Практика

Нарушение прав интеллектуальной собственности — распространённое явление. В связи с развитием технологий, в частности информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, правонарушений в данной сфере ежегодно становится всё больше. К тому же в период пандемии COVID-19 в России бизнес активно уходит в онлайн-сферу, предприниматели всё чаще работают через маркетплейсы.

Но что же делать? Постоянно думать, что в любой момент искусственно понизят оригинальность контента или украдут товарный знак? Основатель и партнёр юридической компании "Бугров и партнёры", руководитель отдела "Защита бизнеса" Сергей Соловьёв рассказал Pravda.Ru, как защитить свой бизнес в интернете.

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Нарушения прав интеллектуальной собственности (ИС): законы и судебная практика

Распространённость нарушений прав интеллектуальной собственности породила не только законодательные изменения, но и устоявшуюся судебную практику.

Так, в момент появления нарушений, связанных с интернет-сайтами, где могли копироваться стиль, структура, аудио- и видеофайлы, не совсем было понятно, из чего состоит интернет-сайт и как оценивать то или иное правонарушение. Президиум ВАС РФ в своём постановлении от 22 апреля 2008 года определил, что содержимое сайта — это фотографии, рисунки, чертежи, подлежащие использованию компьютерным кодом, который является элементом сайта.

Но даже при сильном желании не получится запатентовать или присвоить себе код сайта.

Вопреки совершенствованию закона и формированию делового обычая в Сети — интернет-правонарушения всё равно продолжают совершаться каждый день в очень изощрённых формах.

Причины обширного характера нарушений в сфере ИС

Проблемы и решения в сфере защиты интеллектуальной собственности в интернете носят обширный характер, что объясняется рядом причин:

  • правонарушения совершаются не только в интернете, но и в информационно-телекоммуникационных сетях, например, речь идёт о сети подвижной радиотелефонной связи;
  • способы совершения правонарушений различны: плагиат, незаконная торговля объектами интеллектуальной собственности, контрафактная торговля на интернет-площадках;
  • под объектом правонарушения понимаются различные объекты интеллектуальной собственности (оригинальность, товарный знак, фотографии, музыка);
  • правонарушения совершаются по всему миру;
  • преступные деяния включают в себя совокупность различных действий, приводящих к нарушению прав интеллектуальной собственности: рассылка спама, некорректная обработка персональных данных и другие.

Нарушители всё больше используют чужую интеллектуальную собственность не напрямую, а косвенно, например, используют чужой товарный знак в ключевых словах при запуске рекламы через Yandex или Google.

Онлайн-знакомства

Методы защиты ИС в интернете

  • Заключение договора с работником, осуществляющим деятельность на сайте или аккаунте. Так называемое соглашение NDI. Так, например, при работе с SMM-специалистом может возникнуть неприятная ситуация, когда на сделанные по договорённости фотографии для аккаунта у специалиста появится желание заявить свои авторские права.
  • Корпоративная сим-карта и двухфакторая идентификация по номеру телефона для входа в аккаунт.
  • Закрепление за собой структуры веб-сайта и его стиля (помним, что код сайта, который состоит из шаблонов, разработанных создателями HTML, невозможно запатентовать).
  • Оформление патента или промышленного образца.
  • Защита товарного знака путём обращения в Роспатент либо Федеральную монопольную службу в случае выявления нарушения ФЗ РФ "О защите конкуренции".
  • Депонирование изображений или фотографий.
  • Обращение в суд за компенсацией от 10 тысяч до 5 млн рублей. КоАП РФ, УК РФ и ГК РФ предусматривают ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. Так, например, в статье 14.10 КоАП РФ содержится запрет на использование чужого товарного знака.

Как можно было заметить, способов для защиты крайне много. Всё зависит от ситуации и защищаемого объекта интеллектуальной собственности.

Таким образом, нарушения в сфере интеллектуальной собственности с каждым годом набирают обороты. Каждый случай уникален по-своему, соответственно, появляются и новые законодательные пробелы, которые в скором времени должны быть отрегулированы и исправлены.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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