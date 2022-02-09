Нарушение прав интеллектуальной собственности — распространённое явление. В связи с развитием технологий, в частности информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, правонарушений в данной сфере ежегодно становится всё больше. К тому же в период пандемии COVID-19 в России бизнес активно уходит в онлайн-сферу, предприниматели всё чаще работают через маркетплейсы.
Но что же делать? Постоянно думать, что в любой момент искусственно понизят оригинальность контента или украдут товарный знак? Основатель и партнёр юридической компании "Бугров и партнёры", руководитель отдела "Защита бизнеса" Сергей Соловьёв рассказал Pravda.Ru, как защитить свой бизнес в интернете.
Распространённость нарушений прав интеллектуальной собственности породила не только законодательные изменения, но и устоявшуюся судебную практику.
Так, в момент появления нарушений, связанных с интернет-сайтами, где могли копироваться стиль, структура, аудио- и видеофайлы, не совсем было понятно, из чего состоит интернет-сайт и как оценивать то или иное правонарушение. Президиум ВАС РФ в своём постановлении от 22 апреля 2008 года определил, что содержимое сайта — это фотографии, рисунки, чертежи, подлежащие использованию компьютерным кодом, который является элементом сайта.
Но даже при сильном желании не получится запатентовать или присвоить себе код сайта.
Вопреки совершенствованию закона и формированию делового обычая в Сети — интернет-правонарушения всё равно продолжают совершаться каждый день в очень изощрённых формах.
Проблемы и решения в сфере защиты интеллектуальной собственности в интернете носят обширный характер, что объясняется рядом причин:
Нарушители всё больше используют чужую интеллектуальную собственность не напрямую, а косвенно, например, используют чужой товарный знак в ключевых словах при запуске рекламы через Yandex или Google.
Как можно было заметить, способов для защиты крайне много. Всё зависит от ситуации и защищаемого объекта интеллектуальной собственности.
Таким образом, нарушения в сфере интеллектуальной собственности с каждым годом набирают обороты. Каждый случай уникален по-своему, соответственно, появляются и новые законодательные пробелы, которые в скором времени должны быть отрегулированы и исправлены.
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