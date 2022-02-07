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Автор Ирина Шлионская

Куришь? Готовься к социальной изоляции!

Общество

Ещё совсем недавно считалось, что курение способствует налаживанию социальных контактов. Как показало исследование группы психологов из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета, со временем у курильщика уменьшается число близких людей и он начинает ощущать одиночество. Результаты работы были опубликованы в научном журнале The Lancet Regional Health Europe.

 

Курить больше не "комильфо"!

Лет пятнадцать-двадцать назад ситуация действительно была иной. Привычка к курению облегчала взаимодействие с окружающими. Достаточно было покурить за компанию с новым знакомым, чтобы почувствовать симпатию друг к другу. Курильщиков воспринимали как "своих".

Однако в последнее время привлекательность имиджа курильщика значительно снизилась. Всё чаще курение признаётся обществом нездоровой и социально неприемлемой привычкой. Всё меньше мест, где разрешается курить. Даже в заведениях общепита для курильщиков предусмотрены отдельные зоны, что не всегда удобно. Всё реже можно встретить курящую молодёжь. Большинство молодых людей сейчас склонны вести здоровый образ жизни и предпочитают иные формы социальной активности — например, совместные занятия спортом, путешествия или общение в Интернете.

Тенденция к одиночеству

 

А как же насчёт того, что курение делает людей более общительными?

Исследователи на протяжении 12 лет наблюдали за 8780 британцами в возрасте старше 50 лет. Каждые четыре года среди них проводили опросы, которые касались их социальной активности и образа жизни.

Как выяснилось, те, кто курил, чаще жили одни, реже поддерживали отношения с родственниками и друзьями и реже принимали участие в общественной и культурной деятельности. С возрастом тенденция к социальной изоляции всё более усиливалась.

Курение не только вредно, но и превращает в изгоев

 

Каковы же могут быть причины такого положения вещей? Учёные предполагают следующее:

  • У курильщиков возникают проблемы со здоровьем, которые снижают возможность социальных контактов.
  • Проблемы с сердцем и лёгкими, возникающие из-за курения, часто ведут к преждевременной кончине. Поэтому у курильщиков с годами становится всё меньше друзей.
  • Курильщики чаще испытывают тревожность и депрессию (что и побуждает их курить), что влияет на социальные связи и качество общения.
  • Многие люди сегодня относятся к курению отрицательно и стараются не поддерживать отношения с курильщиками.
  • Из-за различных законов и правил, ограничивающих курение в общественных местах, для курильщиков может оказаться проблематично посещать различные заведения и мероприятия, и они предпочитают оставаться дома, чем отправляться куда-то, где не будет возможности перекурить.

"Наше исследование показывает, что курение вредно не только для физического здоровья, но также для психологического и социального благополучия, — комментирует руководитель исследования, доктор Кейр Филип. — Некоторые люди считают, что курение — это социальная деятельность, но наше исследование не подтвердило эту идею — курильщики со временем становились более социально изолированными и одинокими, чем некурящие".

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Борьба с курением стала борьбой с курильщиками?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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