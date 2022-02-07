Ещё совсем недавно считалось, что курение способствует налаживанию социальных контактов. Как показало исследование группы психологов из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета, со временем у курильщика уменьшается число близких людей и он начинает ощущать одиночество. Результаты работы были опубликованы в научном журнале The Lancet Regional Health Europe.
Лет пятнадцать-двадцать назад ситуация действительно была иной. Привычка к курению облегчала взаимодействие с окружающими. Достаточно было покурить за компанию с новым знакомым, чтобы почувствовать симпатию друг к другу. Курильщиков воспринимали как "своих".
Однако в последнее время привлекательность имиджа курильщика значительно снизилась. Всё чаще курение признаётся обществом нездоровой и социально неприемлемой привычкой. Всё меньше мест, где разрешается курить. Даже в заведениях общепита для курильщиков предусмотрены отдельные зоны, что не всегда удобно. Всё реже можно встретить курящую молодёжь. Большинство молодых людей сейчас склонны вести здоровый образ жизни и предпочитают иные формы социальной активности — например, совместные занятия спортом, путешествия или общение в Интернете.
А как же насчёт того, что курение делает людей более общительными?
Исследователи на протяжении 12 лет наблюдали за 8780 британцами в возрасте старше 50 лет. Каждые четыре года среди них проводили опросы, которые касались их социальной активности и образа жизни.
Как выяснилось, те, кто курил, чаще жили одни, реже поддерживали отношения с родственниками и друзьями и реже принимали участие в общественной и культурной деятельности. С возрастом тенденция к социальной изоляции всё более усиливалась.
Каковы же могут быть причины такого положения вещей? Учёные предполагают следующее:
"Наше исследование показывает, что курение вредно не только для физического здоровья, но также для психологического и социального благополучия, — комментирует руководитель исследования, доктор Кейр Филип. — Некоторые люди считают, что курение — это социальная деятельность, но наше исследование не подтвердило эту идею — курильщики со временем становились более социально изолированными и одинокими, чем некурящие".
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