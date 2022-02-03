"Серые" аптеки не дают принять проект дистанционной доставки рецептурных лекарств

Сегодня Оперштаб по коронавирусу сообщил о 155 тысяч новых заболевших COVID-19 в России за сутки. И это новый рекорд. Полтора миллиона пациентов сейчас находятся на официальном карантине и не могут выходить из дома на улицу, даже в аптеку за лекарствами. Тысячи из них нуждаются в рецептурных препаратах, но их доставка на сегодняшний день запрещена.

Именно поэтому с конца 2020 года авторы законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" добиваются официального разрешения дистанционной доставки рецептурных лекарств.

Но на протяжении 2021 года разные инстанции заворачивают законопроект под нажимом бизнес-структур… Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв считает, что с принятием нового законопроекта доходы "серых" аптек, которые уже сейчас осуществляют дистанционную торговлю рецептурными препаратами, резко упадут, а руководители разных ведомств просто боятся взять на себя ответственность за принятие такого решения. Оппоненты законопроекта пугают государственных деятелей тем, что якобы будет потерян контроль над оборотом рецептурных лекарств.

Но такая позиция не выдерживает никакой критики, говорит общественник. Процесс продажи лекарств в нашей стране был запущен ещё в мае 2020 года в разгар пандемии. Минздрав совместно с минцифры согласовали действия и правила для онлайн-аптек и только за 2021 год было куплено медпрепаратов почти на 90 млрд рублей. На 60% увеличились бронирования рецептурных лекарств, но многие категории россиян с трудом могут добраться до аптеки и для них жизненно важно, чтобы разрешили такую доставку на дом.

"Мы очень благодарны президенту Владимиру Путину, потому что именно по его поручению достаточно быстро закон был принят. И сейчас осуществляется дистанционно торговля не рецептурным препаратами. И сейчас важно, чтобы у человека была возможность приобрести и рецептурный лекарственный препарат и получить его на дом с доставкой курьером”, — говорит Юрий Жулёв.

В доставке рецептурных лекарств на дом нуждается огромное количество людей. Это

люди с инвалидностью, имеющие проблемы с передвижением,

пожилые люди,

матери-одиночки, которым не с кем оставить ребёнка, у которого температура,

те, кто на самоизоляции из-за "ковида".

При этом любой поход в аптеку сегодня — это ещё и большой риск для здоровья, где в любой момент можно заразиться коронавирусом.

Чтобы исключить все эти неудобства для россиян и был разработан законопроект, который планируется вводить поэтапно.

Сначала запустить в нескольких регионах, чтобы провести мониторинг,

"обкатать” механизм работы,

оценить эффективность,

безопасность для последующего массового внедрения.

Юрий Жулёв считает, на первый тестовый этап нужно выделить не более года. И запускать его в тех регионах России, где уже реализована система электронных рецептов, что сделает онлайн-покупку и доставку рецептурных препаратов прозрачнее для контроля.

"Мы занимаем даже более радикальную позицию в оценке необходимости возможности купить через интернет рецептурное лекарство. Мы считаем даже, что не обязательно ждать электронного рецепта, потому что далеко не везде есть электронные рецепты. Современные технологии вполне позволят вести дистанционную торговлю и с обычными бумажными рецептами”, — говорит Юрий Жулёв.

Онлайн-продажа и дистанционная доставка рецептурных лекарств сделает работу аптек прозрачнее. Все операции будут фиксироваться в электронной системе и можно будет проследить путь от завода производителя до конкретного покупателя. При этом подделать рецепт или "договориться” с аптекарем будет невозможно.

Сегодня довольно легко дистанционно купить рецептурное лекарство без каких-либо документов в "серых" аптеках, порой просто заплатив двойную цену. Основная цель "серых" аптек — доход. А электронные рецепты усложнят продажу без документов, которые будут загружены в систему, покупатель, авторизовавшись через госуслуги или по номеру мобильного телефона, будет персонифицирован и таким образом можно будет отследить не только, что покупает каждый пациент, но в каких количествах он заказывает препараты. И обойти такую систему будет непросто. Всю информацию будет перепроверять электронная система.

"Онлайн-торговля несёт в себе больше возможности по контролю за соблюдением законодательства в этой сфере. Ну, во-первых, вы должны понять, что сам факт продажи через онлайн это не значит, что любой может пойти арендовать маленький склад где-нибудь и заниматься торговлей лекарствами. Ничего подобного, на все аптеки, которые будут осуществляют онлайн-торговлю лекарственными препаратами, распространяются в полном объёме требования к лицензированию, то есть нет разницы, это аптека обычная или онлайн, требования будут совершенно одинаковы”, — рассказывает Юрий Жулёв.

Самое главное, продавцы будут под пристальным контролем и в случае нарушения закона автоматически будут наказаны. При этом можно будет проверить, в каких условиях содержатся лекарства, соблюдается ли температурный режим и прочее. И если в системе нет рецепта, продажа не состоится.

Дистанционная доставка рецептурных лекарств — уже настолько востребованная услуга, что в Москве появились аптеки, которые за небольшую доплату курьеру доставляют препараты на дом, рассказывает Юрий Жулёв. Но всё это нелегально, если перевозчика поймают, то могут возбудить даже и уголовное дело. Однако спрос порождает предложение, всё это находится в "серой" зоне и никак не регулируется.

"Люди звонят, умоляют, люди-то не понимают. Слушайте, если уже можно купить там, я не знаю, гамбургер или ещё что-то. То почему нельзя лекарства? Вот у меня на руках рецепт. Приходите, я вам покажу его и отдам, пожалуйста. Ну привезите мне лекарство, потому что у меня температура, у меня вся семья с температурой 39, грубо говоря”, — говорит Юрий Жулёв.

Особенно востребована была эта услуга во время первого жёсткого локдауна весной 2020 года, когда людям запрещалось отходить от дома дальше ста метров. Были случаи, когда людей штрафовали на большие суммы за поход в аптеку за лекарствами, которые выписали врачи.

На это обращает внимание и партия "Единая Россия". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции отметил, что здоровье граждан — безусловный приоритет.

И поправки в закон не просто регламентируют сложившуюся практику, но и сделают жизнь многих людей намного проще, считает Юрий Жулёв. При этом повысится дисциплина выполнения назначений врача. Именно поэтому этот процесс нужно брать под контроль как можно скорее, считает общественник.