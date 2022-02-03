В фото на фоне храмов усмотрели угрозу государственности

В РПЦ возобновили дискуссию об "откровенных" фотосессиях на фоне храмов и заговорили об утрате государственности.

Движение к варварству

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии Владимир Легойда рассказал журналистам, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл информирован об участившихся случаях "откровенных" фотосессий на фоне храмов. Легойда заметил, что в РПЦ подобное творчество расценивают как провокацию:

"Угроза в таких случаях, разумеется, не в горе-активисте, а попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю".

Оказалось, что, по словам Легойды, высказываясь против "нормальности подобного явления", РПЦ защищает не столько себя, сколько человека и общество "от скатывания в варварское состояние". Он также добавил, что считает эротические фотографии на фоне храмов "примитивным выражением желания получить всё и сразу".

Кто конкретно решил уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями, Легойда так и не сообщил. Правда, этим самым он дал очередную подсказку пытливым умам, которые из-за повышенного внимания к теме полуобнажившихся натур на фоне "построек религиозного назначения", как формулируют в полиции, ищут новые формы самовыражения. Вполне может быть, что завтра реализуют идею и начнут делать обнажённые фото у икон.

В получении "всего и сразу", то есть хайпе на теме, как раз чрезмерное внимание и играет ключевую роль. Не станет странных рефлексий, утихнет и ажиотаж. А ведь были времена в начале нашей эры, когда и вовсе трусов не носили, но свидетельств о подобном варианте девальвации святынь летописцы как-то не оставили.

Асфиксия духовных скреп

Ватикан

Само внимание к теме в запретительном контексте со стороны РПЦ несколько удивляет. Казалось бы, следовало бы отнестись по-христиански к шальному творчеству, тем более это — просто фото, в кадре которых находится храм и нет:

ни требований;

ни призывов;

ни оскорблений.

Многие верующие тоже в недоумении, как это ягодицы, прикрытые трусами, могут поколебать святую веру? Неужели вера настолько слаба, что требуется вмешательство государственной репрессивно-запретительной системы?

Интересно посмотреть на упомянутого Владимиром Легойдой человека, которого фото девушки в стрингах именно на фоне храма способно отбросить в "варварское состояние". С таким же успехом можно обвинить в грехах тяжких симпатичного и хорошо ухоженного в барбершопе представителя РПЦ, дающего интервью на фоне храма. А почему нет? Схема же обвинений практически идентична — сексуальность + храм.

Ну вот сделали молодые люди фото с полуголой женской попой. Где-то в кадре храм. Не казино, не бордель, не питейное заведение, не даже администрация города, а храм. Стало быть, тянет эротические души к золотым маковкам. Что же в этом варварского?

Вполне может статься, что тот же Ватикан стал бы всячески поощрять новые тренды, случись у католиков подобная "проблема", требующая внимания главного церковного иерарха. В кадре же храм, что может быть лучше подобного приглашения в лоно Церкви? Видимо, и поэтому католическая церковь имеет трансграничный статус, вес которого всё более ощутим в мире и не вызывает никаких смысловых трений у молодёжи.

В России же — "особый" путь: надо запретами довести общество до состояния, чтобы массовость "откровенных" фотосессий отвлекла большую часть правоохранительной системы страны на поиск обнажённых ягодиц в интернете.

Достаточно большое количество священнослужителей спокойно и без злобы относятся к шалостям граждан с фотосессиями. Там, где не превращают в культ обнажённые ягодицы, нет и никаких склок, трансформирующих мух в гигантских слонов. Нет и психоделических заявлений в правоохранительные органы по эротическому поводу. Не наблюдается и ответной реакции граждан, утомлённых асфиксией духовных скреп.

Гармония с реальностью

Крещенские купания

Накануне Крещения настоятель двух монастырей в Екатеринбурге игумен Вениамин (Райников) поделился тревогами на своей странице в Facebook по поводу купания граждан в проруби, назвав происходящее в праздник "кощунственным цирком". Священнослужитель выступил против религиозного "моржевания" и напомнил историю:

"Вопрос отношения Церкви к купаниям давно решён — они официально осуждены на Поместном Соборе 1551 года. Боролись с ними безуспешно, потом, судя по всему, активно бороться перестали, хотя о недопустимости их всегда знали и так учили духовенство. Но в постперестроечные годы духовенство не только прекратило вялую борьбу с этим диким и неблагочестивым суеверием, но, отчаявшись с ним что-то сделать, решило возглавить то, что побороть не смогло".

Подобных примеров в истории Церкви предостаточно. При почившем патриархе Алексии II священнослужители РПЦ обращали внимание мирян, что корректно говорить "патриархия" (институт Церкви), а не "патриархат" (форма государственного правления). При нынешнем предстоятеле РПЦ на этот существенный смысловой нюанс без лишнего шума закрыли глаза.

Корректировка религиозных традиций, догм и отношения к общественным трендам происходила и не раз. В этом нет ничего зазорного. Напротив, это говорит о развитии. Вероятно, игумен Вениамин прав в своих оценках с точки зрения православных традиций, но реальность диктует свои условия.

Ватикан на подобные изменения реагирует молниеносно, никаким образом не принижая степень уважения к католицизму. Священнослужители латинян живо отзываются на флешмобы, гармонизируя отношения Церкви и общества и привлекая внимание, в том числе и молодёжи.

Святые отцы, разумеется, не фотографируются с обнажёнными ягодицами, но и не поминают времена святой инквизиции, если наблюдают тренды, от которых трясёт некоторых иерархов РПЦ. Видимо, поэтому влияние Ватикана на умы по всему миру и близко не сравнить с эффективностью общественных коммуникаций других конфессий, где в обнажённых ягодицах на фоне храма чьё-то перетянутое скрепами сознание замечает даже угрозу государственности.

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