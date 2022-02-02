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Автор Ирина Гусакова

Арест как способ шантажа – в Совете Федерации обсудили дело Ольги Миримской

Общество

"Необоснованные аресты как способ шантажа" — в Совете Федерации на Новом Арбате состоялась экспертная сессия, посвященная условиям содержания женщин-обвиняемых в СИЗО. В частности, показательным в данном контексте является дело Ольги Миримской. Известный адвокат и член СПЧ Шота Горгадзе, который и инициировал мероприятие, на примере Ольги решил рассказать о том, как тысячи женщин, вина которых не доказана, мучаются в СИЗО.

Совет Федерации

Сенатор Елена Афанасьева отметила, что условия содержания подследственных в изоляторах зачастую очень тяжелые даже для мужчин, которые более выносливы, чем женщины. Поэтому сенатор убеждена, что проблему необходимо решать. Ведь есть и другие виды ограничения свободы для тех, чья вина еще не установлена.

В ходе мероприятия сенатор обратилась по делу Ольги Миримской к председателю СК Александру Бастрыкину.

Кроме того, Афанасьева отметила, что необходимо прорабатывать законодательные инициативы для изменения ситуации с содержанием подследственных в СИЗО.

Сенатор подчеркнула, что большинство преступлений, в которых обвиняются представительницы прекрасного пола, связаны с защитой, причем не всегда своих жизней — чаще всего женщины идут на крайние меры, когда опасность угрожает их детям. Поэтому так важно изменить существующую ситуацию, внеся поправки в закон.

Член СПЧ Шота Горгадзе отметил, что все законы и изменения в них "писаны кровью", мол, выстраданы, причем реальными людьми.

Горгадзе, защищающий интересы Ольги Миримской, во время мероприятия умышленно не стал говорить об уголовном деле, чтобы это не было воспринято как давление на следствие, хотя у него есть немало доказательств невиновности своей подзащитной.

Напомним, Ольга Миримская была помещена в СИЗО в декабре прошлого года. Согласно версии следствия, в 2017 году россиянка якобы передала следователю Юрию Носову взятку двумя автомобилями. Уголовное дело было возбуждено тут же, но долгое время по нему не было никаких подвижек, а в прошлом году Миримскую решили все же арестовать. Как считает сама Ольга, все происходящее с ней является результатом обиды ее "бывших".

"Для меня очевидно, — заявил Шота Горгадзе, — что Ольга Миримская находится там только с одной целью. Для того, чтобы под гнетом той атмосферы, всех обстоятельств и условий, в отрыве от своего шестилетнего ребенка, который сидит дома, зовет маму и не понимает, почему мамы нет уже месяц, выжать из нее признательные показания".

Шота считает уголовное дело надуманным, при этом его возмущает, что женщина, вина которой не доказана, находится именно в следственном изоляторе, несмотря на то, что существует огромное количество альтернативных мер, например: электронный браслет, домашний арест, подписка о невыезде. Или все же адвокат прав и арест используется всего лишь как способ надавить на невиновного человека, чтобы он дал нужные следствию показания? Пока же со стороны выглядит все именно так.

Сизо

В ходе экспертной сессии высказались депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин, дочь Ольги Миримской — Наталья Голубович и член Общественной палаты Наталья Москвина. И они все сошлись во мнении: при недоказанной вине, тем более если преступление ненасильственное, нет необходимости содержать человека в таких адских условиях в СИЗО. Тем более ранее даже первые лица российского государства неоднократно заявляли о недопустимости содержания под стражей людей, обвиняемых в экономических преступлениях.

Как можно было допустить, чтобы человека насильственно лишили свободы, не собрав при этом достаточных доказательств!? Дело Ольги Миримской обнажило очередной изъян в несовершенной российской судебной системе. Остается только надеяться, что законодатели сделают все возможное, чтобы правосудие не превратилось окончательно в пустышку, для которой важнее не правда, а "возможность договориться".

Куратор: Наталия Красовская
Темы михаил делягин александр бастрыкин
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