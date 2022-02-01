Ребёнок и гаджеты: в каком возрасте и что разрешать

Многие родители и представители старшего поколения обеспокоены тем, как много времени ребенок проводит с гаджетом и какой контент он там потребляет. И этот страх понятен: зависимость от интернета и технологий часто поражает даже взрослых людей. Дети в силу возраста не могут полноценно контролировать свое поведение и осознавать его возможные последствия — а потому находятся в еще более уязвимом положении. С другой стороны, представители молодого поколения родились "с планшетом в руках", а постоянный доступ в интернет для них — данность. О том, как научить ребенка грамотно обращаться с гаджетами, рассказала эксперт фирмы Philips Xenium Лена Денисова.

Советы родителям: как помочь ребенку, не запрещая

Первое, что стоит понять современным родителям: опыт их детства нельзя проецировать на подрастающее поколение. Даже если в вашем доме первый компьютер появился, когда вам было 10 лет, это не то же самое, что детство вашего ребенка, который, скорее всего, познакомился с гаджетом уже в младенчестве. Поэтому если вам кажется, что ребенок проводит слишком много времени, глядя в экран, не стоит давить на него рассказами о том, что раньше его сверстники не сидели в гаджетах, а гуляли во дворе или читали книжки, — это только придаст ситуации лишнее напряжение. Вы и ваши дети воспринимаете мир по-разному, они часто смотрят на вещи через призму технологий — и это нормально.

Если вы действительно хотите помочь ребенку, забудьте о запретах. Не нужно отбирать смартфон или планшет. Во-первых, таким образом вы станете злодеем в глазах ребенка и подорвете его доверие. Во-вторых, вспоминаем предыдущий абзац: современные дети не общаются друг с другом во дворе как раз потому, что значительная часть их общения переехала в социальные сети и мессенджеры. Лишая ребенка гаджета, вы также лишаете его возможности говорить с друзьями.

Но это не значит, что нельзя накладывать никаких ограничений. Вообще все меры, которые в такой ситуации могут предпринять родители, должны быть применимы и к взрослому человеку.

Например, введите временный лимит на использование конкретных приложений или гаджета в целом — причем обговорите это с ребенком, объясните свою мотивацию и узнайте у него, доступ к каким приложениям ему действительно важен (скорее всего, это будут мессенджеры), а без каких он может спокойно существовать.

Также вы можете определить места и ситуации, где гаджетом пользоваться не стоит: например, на кухне во время еды, в ванной, в течение часа после пробуждения и за час до отхода ко сну. Но важно понимать, что ребенок вряд ли примет эти правила, если вы сами не будете им следовать.

Для каждого возраста свои ограничения

Конечно, все эти меры сильно зависят от возраста ребенка. Предыдущие пункты применимы скорее к подростку.

Детям до двух лет лучше вообще не взаимодействовать с гаджетом, ограничение можно сделать только для развивающих игр по полчаса в день и только если вы при этом будете постоянно присутствовать рядом, разговаривая с малышом, — в этом возрасте очень важны именно общение и коммуникация.

Детям чуть постарше, в 3-5 лет, рекомендуется использовать гаджет не больше часа в день. И опять же лучше все это время быть рядом с ребенком, обсуждать потребляемый им контент и рассуждать на разные темы, чтобы время, проведенное за экраном, было потрачено с пользой.

Ребенку, который начинает ходить в школу, без собственного телефона уже не обойтись. При этом первокласснику лучше разрешать пользоваться умными устройствами только дома, иначе игры на смартфоне будут отвлекать от уроков. Идеальным выходом из ситуации станет кнопочный телефон. Плюс такого устройства еще и в том, что его тяжело вывести из строя и не так жалко потерять.

Напоследок хочется напомнить, что ребенок сам не станет сидеть за гаджетом, если предложить ему интересную альтернативу. Займитесь с ребенком спортом, который ему нравится. Или предложите поиграть в любимую настольную игру — старайтесь пользоваться любой возможностью и проводить время со своими детьми. Причем выбирайте те занятия, которые интересны и вам, и ребенку.

Так у вас получится не только обезопасить малыша от интернет-зависимости, но и наладить с ним контакт.

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