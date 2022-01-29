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Автор Ирина Гусакова

Работа без образования: куда можно пойти без диплома и неплохо зарабатывать

Общество » Практика

На днях "Тасс" сообщил, что около 48% людей в возрасте 18-25 лет выбирают профессию, ориентируясь на свои увлечения и интересы. При этом лишь 36% жителей России работают по специальности. Это прямые доказательства, что даже без образования нужно, даже можно зарабатывать успешно и с удовольствием. О том, с чего начать, рассказала в интервью Pravda.Ru маркетолог проекта Raddy.com Алиса Денисова.

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Заработать без диплома: как и кому

Вспомните, сколько раз вам встречались люди при деньгах, но без образования? И сколько с дипломами, но без копейки денег. Всё дело в умении реализовать навыки и знания. Сейчас происходит полное перераспределение рынка, и открываются новые возможности для каждого.

Чтобы начать зарабатывать деньги без диплома, надо честно ответить себе на несколько вопросов:

  • Какое занятие у меня вызывает меньше всего сопротивления и приносит больше позитивных эмоций, чем другие?
  • Что мне дается легче всего, что хорошо получается?
  • Что я буду делать каждый день, если у меня неограниченный запас денег?

Вроде элементарно, но именно в этих вопросах зарыт финансовый успех. Начните с малого:

  • хотите стать блогером — идите в сторисмейкинг или помощники блогера,
  • хотите научиться маникюру или стать мастером по бровям — даже без диплома можно работать администратором в салоне,
  • мечтаете открыть автоателье — помощником возьмут даже тех, кто еще без опыта.

И так во всем.

Главное — делать шаги, которые приближают к большой цели.

Деньги из интернета — откуда приходят и кто платит

Миллионы заданий на биржах, сервисах и агрегаторах от предпринимателей приносят быстрые деньги новичкам и профи. Вот что можно делать:

  • создавать презентации,
  • вести запись к профи и мастерам,
  • искать и отбирать нужную информацию в интернете,
  • генерировать идеи,
  • участвовать в опросах, кастингах,
  • писать отзывы,
  • снимать фото и видео,
  • находить заказчиков на бытовые услуги,
  • отвечать на комментарии и сообщения в мессенджерах.
Работа

Топ специальностей, которые доступны практически каждому

Бытовые услуги. Наиболее популярные среди населения, требуют простых навыков и доступны практически каждому.

Преимущества: это быстро, просто и за бытовые услуги всегда платят. К бытовым услугам относят всё, что связано с доставкой, клинингом, облагораживанием, организацией и т. д:

  • специалист по клинингу,
  • личный водитель,
  • перевозчик,
  • садовник,
  • курьер,
  • специалист по выгулу собак.

Недостатки: достаточно затратно по времени и силам.

Красота и здоровье - отличная сфера, где на первом этапе можно работать после коротких курсов. Мастера по бровям, дизайну ногтей, колористы, массажисты обучаются обычно у профи, а потом параллельно в течение всей жизни повышают квалификацию.

Исключение — врачи-косметологи и мануальные терапевты. Там, где есть прямая ответственность за медицинские манипуляции, без диплома работать просто опасно.

Оригинальные услуги, которые вы можете оказывать, например:

  • "Сделаю уроки с вашим ребенком".
  • "Друг напрокат".
  • "Голос твоей совести".
  • "Постою в очереди".
  • "Бой на подушках".
  • "Спою с тобой в караоке"
  • "Приносим извинения за вас"
  • "Профессиональная подружка невесты"
  • "Клакер. Создам атмосферу успеха и популярности"

Есть и другие специальности в этом списке:

  • сторисмейкинг и услуги для блогеров,
  • копирайтинг,
  • просмотр и отбор видео, фотоконтента.
  • ассистенты блогеров,
  • экскурсоводы,
  • организаторы мероприятий,
  • промоутеры, аниматоры.

Рекомендуем ориентироваться на то, что нравится лично вам и приносит удовольствие. Главный фокус на результате для клиента, ведь именно за решение своих задач (в маркетинге часто говорят "болей”) люди готовы платить.

Монетизируйте абсолютно всё, что умеете, и развивайтесь. Сегодня уже есть все возможности для достижения ваших целей.

 

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