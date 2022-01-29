На днях "Тасс" сообщил, что около 48% людей в возрасте 18-25 лет выбирают профессию, ориентируясь на свои увлечения и интересы. При этом лишь 36% жителей России работают по специальности. Это прямые доказательства, что даже без образования нужно, даже можно зарабатывать успешно и с удовольствием. О том, с чего начать, рассказала в интервью Pravda.Ru маркетолог проекта Raddy.com Алиса Денисова.
Вспомните, сколько раз вам встречались люди при деньгах, но без образования? И сколько с дипломами, но без копейки денег. Всё дело в умении реализовать навыки и знания. Сейчас происходит полное перераспределение рынка, и открываются новые возможности для каждого.
Чтобы начать зарабатывать деньги без диплома, надо честно ответить себе на несколько вопросов:
Вроде элементарно, но именно в этих вопросах зарыт финансовый успех. Начните с малого:
И так во всем.
Главное — делать шаги, которые приближают к большой цели.
Миллионы заданий на биржах, сервисах и агрегаторах от предпринимателей приносят быстрые деньги новичкам и профи. Вот что можно делать:
Топ специальностей, которые доступны практически каждому
Бытовые услуги. Наиболее популярные среди населения, требуют простых навыков и доступны практически каждому.
Преимущества: это быстро, просто и за бытовые услуги всегда платят. К бытовым услугам относят всё, что связано с доставкой, клинингом, облагораживанием, организацией и т. д:
Недостатки: достаточно затратно по времени и силам.
Красота и здоровье - отличная сфера, где на первом этапе можно работать после коротких курсов. Мастера по бровям, дизайну ногтей, колористы, массажисты обучаются обычно у профи, а потом параллельно в течение всей жизни повышают квалификацию.
Исключение — врачи-косметологи и мануальные терапевты. Там, где есть прямая ответственность за медицинские манипуляции, без диплома работать просто опасно.
Оригинальные услуги, которые вы можете оказывать, например:
Есть и другие специальности в этом списке:
Рекомендуем ориентироваться на то, что нравится лично вам и приносит удовольствие. Главный фокус на результате для клиента, ведь именно за решение своих задач (в маркетинге часто говорят "болей”) люди готовы платить.
Монетизируйте абсолютно всё, что умеете, и развивайтесь. Сегодня уже есть все возможности для достижения ваших целей.
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