Мало кто не хотел бы, чтобы смартфон прослужил ему максимально долго. И при этом вовсе неважно — дорогой у вас девайс или бюджетный вариант из Китая, ведь желание сэкономить — вполне разумное. Однако статистика неумолима — первыми чаще всего "умирают" аккумуляторы. О том, какие причины приводят к "смерти" батарейки в вашем телефоне и как продлить срок службы аккумулятора, рассказал читателям Pravda.Ru инженер технической поддержки Группы Т1 Юрий Калынеделя.
Как отмечает эксперт, в современных смартфонах уже давно не используются никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы, им на замену пришли литий-ионные (полимерные, Li-Ion; Li-Pol). Так что все, что вы, возможно, знали о батарее своего телефона, может быть неактуальным. Здесь важно знать главные отличия. Старые никель-кадмиевые батареи имели один большой и всем знакомый нам минус. В народе он получил название "эффект памяти". Через месяц использования телефона аккумулятор разряжался намного быстрее, чем в начале. Батарея садилась не до конца или заряжалась не до конца, остаточная энергия не тратилась и превращалась из полезной в бесполезную.
Аккумулятор в обязательном порядке нужно было заряжать и разряжать с 0 до 100%. Лишь это позволяло временно избежать подобного эффекта. Современные аккумуляторы в смартфонах более живучи в сравнении со своими предшественниками. Они могут прожить 2 года без каких-либо изменений. Литий-ионные батареи намного меньше подвержены возникновению "эффекта памяти", при этом их ресурс намного выше. Ресурс конкретного аккумулятора зависит от даты производства — чем старше телефон, тем он меньше. Если человек активно пользуется телефоном, то ресурс также уменьшается.
Эти советы продлят срок службы вашего аккумулятора, а также помогут остаться с работающим телефоном на улице в мороз:
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