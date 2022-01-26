Как продлить срок службы аккумулятора смартфона

Мало кто не хотел бы, чтобы смартфон прослужил ему максимально долго. И при этом вовсе неважно — дорогой у вас девайс или бюджетный вариант из Китая, ведь желание сэкономить — вполне разумное. Однако статистика неумолима — первыми чаще всего "умирают" аккумуляторы. О том, какие причины приводят к "смерти" батарейки в вашем телефоне и как продлить срок службы аккумулятора, рассказал читателям Pravda.Ru инженер технической поддержки Группы Т1 Юрий Калынеделя.

Какие аккумуляторы используются в современных смартфонах

Как отмечает эксперт, в современных смартфонах уже давно не используются никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы, им на замену пришли литий-ионные (полимерные, Li-Ion; Li-Pol). Так что все, что вы, возможно, знали о батарее своего телефона, может быть неактуальным. Здесь важно знать главные отличия. Старые никель-кадмиевые батареи имели один большой и всем знакомый нам минус. В народе он получил название "эффект памяти". Через месяц использования телефона аккумулятор разряжался намного быстрее, чем в начале. Батарея садилась не до конца или заряжалась не до конца, остаточная энергия не тратилась и превращалась из полезной в бесполезную.

Аккумулятор в обязательном порядке нужно было заряжать и разряжать с 0 до 100%. Лишь это позволяло временно избежать подобного эффекта. Современные аккумуляторы в смартфонах более живучи в сравнении со своими предшественниками. Они могут прожить 2 года без каких-либо изменений. Литий-ионные батареи намного меньше подвержены возникновению "эффекта памяти", при этом их ресурс намного выше. Ресурс конкретного аккумулятора зависит от даты производства — чем старше телефон, тем он меньше. Если человек активно пользуется телефоном, то ресурс также уменьшается.

Как продлить срок службы аккумулятора

Эти советы продлят срок службы вашего аккумулятора, а также помогут остаться с работающим телефоном на улице в мороз:

Старайтесь держать уровень заряда аккумулятора не выше 90%. Современные аккумуляторы не требуют полной зарядки и разрядки в бытовых условиях. Возможно, вы замечали, что некоторые смартфоны уведомляют о полном заряде, достигнув лишь 80-90%. При полной зарядке батарея быстрее портится из-за излишнего напряжения. Каждый раз, когда вы достигаете 100% — вы истощаете ее. В будущем это приведет к быстрой деградации аккумулятора, замедлению и сбоям работы приложений телефона. Для смягчения данной проблемы производители предусмотрели чип, контролирующий корректную зарядку телефона. Он исключает скорую порчу аккумулятора. Не оставляйте заряжаться телефон на ночь. Как только ночью телефон зарядится до 100%, зарядка остановится. Однако через некоторое время батарея разрядится на 1%, устройство вновь начнет заряжаться. Подобных циклов при ночной зарядке может быть несколько десятков. Это быстро расходует ресурс аккумулятора. Зарядите вечером батарею на 50%. Завершить зарядку вы сможете утром — современные смартфоны способны достигать 90% заряда за 1-2 часа. Избегайте разогревания телефона. Самое опасное для аккумулятора — это нагревание во всех видах. Например, не стоит оставлять телефон на солнце. Обратите внимание, во время зарядки батарея тоже сильно разогревается. Желательно в это время размещать смартфон на ровной поверхности. Не кладите телефон на кровать и любые тканевые поверхности — они сдерживают тепло. Не используйте во время зарядки "тяжелые" приложения (игры, камера). Они требуют большого ресурса аккумулятора и разогреют ваш смартфон еще сильнее. При этом заряжаться аккумулятор станет медленнее. Встроенный чип искусственно ограничит процесс заряда аккумулятора для исключения перегрева. Однако практика показывает, что делает он это не очень эффективно. Если хотите зарядить телефон быстро — применяйте быстрые зарядные устройства и не используйте телефон в это время. Так он зарядится намного быстрее.

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