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Автор Ирина Гусакова

Ночные кошмары: как от них избавиться

Общество » Практика

Несмотря на то, что тема сна изучается достаточно давно, единого мнения о природе человеческих сновидений пока нет. Зачастую сновидения достаточно безобидны, однако некоторые могут напугать и привести к стрессу. Плохой сон, заставляющий вас даже проснуться, называется кошмаром. Кошмары вполне укладываются в нормальную парадигму сна, однако у некоторых людей они слишком часто повторяются, что приводит к нарушению сна и негативно влияет на самочувствие днем. В чем причины тревожного сна и как их устранить, рассказал читателям Pravda.Ru психолог Александр Коридзе.

Кошмары: откуда берутся и как лечатся

Причины тревожного сна

  • Некие события, которые происходят у человека в жизни в последнее время, и на уровне подсознания несут тревогу.
  • Какой-то серьезный вопрос, который нужно решить.
  • Стресс и тревога — травмирующие или тревожные ситуации, вызывающие страх, могут спровоцировать ночные кошмары.
  • Психические состояния — люди с психическими расстройствами, такими как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР),депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, часто видят кошмары. Людям с ПТСР часто снятся кошмары, в которых они вновь переживают травмирующие события, зачастую это даже приводит к бессоннице.
  • Приём медикаментов. Использование отпускаемых по рецепту лекарств, влияющих на нервную систему, приводит к появлению ночных кошмаров.
  • Нарушения в организме — например, сердечно-сосудистые заболевания.
  • Переизбыток пищи, съеденной перед сном.
  • Просмотр ужастиков, триллеров и других воздействующих на психику картин.
кошмары

Что делать, если снится один и тот же кошмар

"Нужно разобраться, какого рода этот кошмар. Если вам снится знакомый человек, то, возможно, подсознание подсказывает, что какое-то дело осталось незакрытым, либо присутствует какая-то тревога в отношении этого человека. В этом случае лучше позвонить человеку и поговорить с ним, но ни в коем случае не надо рассказывать ему о вашем кошмаре, просто поинтересуйтесь, как у него дела. Зачастую этого бывает достаточно, чтобы закрыть вопрос, связанный с тревогой о каком-то близком человеке.

Если же нет возможности связаться с человеком или вам приснился умерший человек, то надо представить, как вы ему говорите то, что хотели бы сказать, если осталась какая-то недосказанность, и представляете, как постепенно этот человек отдаляется от вас. Эта техника поможет вам избавиться от эмоциональной привязанности или беспричинной тревоги за человека, которого уже нет рядом с вами. Также для избавления от кошмаров можно прибегнуть к методу психотерапии, разработанному Френсин Шапиро для лечения ПТСР — ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз). Для этого нужно просто представить объект, который вас тревожит, и начать определенным образом двигать глазами", — рассказал Александр Коридзе.

Меры профилактики

  • Уменьшение стресса. Ищите способ справиться со стрессом, например, это могут быть регулярные физические упражнения, хобби.
  • Не игнорируйте тревожные мысли: подавление зачастую приводит к обратному эффекту, кошмары начинают сниться чаще. Проговаривайте то, что вас беспокоит, например, с друзьями или близкими, или начните выражать свои эмоции в рисунке. Получится своего рода арт-терапия.
  • Не нарушайте режим сна: старайтесь ложиться вовремя и в одно и то же время, даже в выходные.
  • Старайтесь не наедаться перед сном. В идеале ужин должен быть за пару часов до сна.

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Вещие сны – О чем нам говорит наше подсознание?
Куратор: Наталия Красовская
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