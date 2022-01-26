Несмотря на то, что тема сна изучается достаточно давно, единого мнения о природе человеческих сновидений пока нет. Зачастую сновидения достаточно безобидны, однако некоторые могут напугать и привести к стрессу. Плохой сон, заставляющий вас даже проснуться, называется кошмаром. Кошмары вполне укладываются в нормальную парадигму сна, однако у некоторых людей они слишком часто повторяются, что приводит к нарушению сна и негативно влияет на самочувствие днем. В чем причины тревожного сна и как их устранить, рассказал читателям Pravda.Ru психолог Александр Коридзе.

"Нужно разобраться, какого рода этот кошмар. Если вам снится знакомый человек, то, возможно, подсознание подсказывает, что какое-то дело осталось незакрытым, либо присутствует какая-то тревога в отношении этого человека. В этом случае лучше позвонить человеку и поговорить с ним, но ни в коем случае не надо рассказывать ему о вашем кошмаре, просто поинтересуйтесь, как у него дела. Зачастую этого бывает достаточно, чтобы закрыть вопрос, связанный с тревогой о каком-то близком человеке.

Если же нет возможности связаться с человеком или вам приснился умерший человек, то надо представить, как вы ему говорите то, что хотели бы сказать, если осталась какая-то недосказанность, и представляете, как постепенно этот человек отдаляется от вас. Эта техника поможет вам избавиться от эмоциональной привязанности или беспричинной тревоги за человека, которого уже нет рядом с вами. Также для избавления от кошмаров можно прибегнуть к методу психотерапии, разработанному Френсин Шапиро для лечения ПТСР — ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз). Для этого нужно просто представить объект, который вас тревожит, и начать определенным образом двигать глазами", — рассказал Александр Коридзе.