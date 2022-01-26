Продуктовые карточки могут стать поводом для мошенничества и коррупции

Зачем и при каких условиях в России планируют вновь ввести продуктовые карточки, чем они будут отличаться от талонов 1990-х годов, а также о том, почему в США такие карточки стали поводом для мошенничества и коррупции, рассказала Pravda.Ru депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Социальная поддержка

— Светлана, что из себя представляют продуктовые карточки, введение которых обсуждается в Госдуме?

— Я бы хотела сразу внести ясность, что в Госдуме такое нововведение не обсуждалось. Потому что экономистами вынесено предположение, что продуктовые карточки могут быть введены в случае, если инфляция разгуляется.

С 90-ми наш уровень инфляции сравнить вообще невозможно: тогда отпустили цены, и товары с прилавков исчезли немедленно. Поэтому цены могли за день измениться троекратно.

Сейчас уровень инфляции показывает рост до 8,4% за 2021 год. Поэтому продуктовые карточки никто вводить пока не собирается.

Но, как обоснованно говорят наши экономисты, в случае, когда государство сталкивается с серьёзным ростом инфляции, могут быть введены такого рода карточки как мера социальной поддержки. Например, в пандемийный год государство выделяло гражданам необходимую помощь несколько раз в виде сумм в 10 тысяч рублей. Поддержка для семей с детьми, для ветеранов.

— Некоторые люди возмущаются тем, что вводят карточки. На мой взгляд, это неблагодарная реакция, потому что я считаю, что неимущим слоям населения помогать нужно.

— Безусловно, нужно. Больше того, если бы люди не получили эту помощь, им не на что было бы жить просто. Тогда президентом был принят ряд социально значимых решений:

повышение пособия по безработице до величины МРОТ,

помощь семьям с детьми,

бизнесу при сохранении рабочих мест давали кредит под 0% и невозвратные кредиты.

Но возник новый вопрос: получили меры поддержки, допустим, семьи с детьми. Помните, всё время спрашивали: на школу ли потрачены 10 тысяч, которые выделялись президентом на подготовку к школе; вдруг родители потратили не на то?

Повод для мошенничества

— В США спокойно применяют продуктовые карточки, и люди не жалуются, а даже благодарны правительству за помощь. С какой целью вводятся в других странах продуктовые карточки?

— Как раз с такой целью: если выделяется помощь на что-то конкретное, чтобы эта помощь пошла у потребителя на те цели, на которые была рассчитана. Например, на подготовку к школе. Родителям нужно приобрести:

школьную форму,

портфель,

обувь для школы,

канцтовары.

Но реальность такова, что родители, может быть, уже купили весь набор заранее, и может быть, им сейчас конкретно нужно рассчитаться за коммунальные услуги. Мы это понимаем. Вместе с тем во многих странах неблагополучные семьи тратят детские выплаты от государства на алкоголь, табак, что угодно, только не на детей. В этом случае страны вводят продуктовые карточки.

— Почему некоторые слои населения считают позором введение продуктовых карточек?

— Я не считаю, что это позор, потому что мы не должны повторить "подвиги" 90-х, когда страна была ввергнута в пучину постоянного роста инфляции.

Это было сделано специально, как говорят политики 90-х, чтобы люди забыли о коммунизме. Хотя неоправданно жестоко было ввергать всю страну в такой хаос.

Сейчас, напротив, государство старается удержать инфляцию, помочь гражданам не веерным способом, чтобы инфляция росла, а именно сбалансированно. Для ввода продуктовых карточек оснований пока нет.

В 90-х годах карточки не помогли, потому что это были бумажки, так же как и обещания многих политиков тех времен, когда законы, карточки, цели были хорошие, но они не достигались из-за того, что было всё непродуманно, не обеспечено бюджетными средствами.

А сегодня в странах, которые уже используют эту практику (например, США), тоже всё не так благополучно. С одной стороны, люди получают помощь, продуктовые наборы. Но они могут отоварить талоны в определённых сетевых магазинах. Это нарушает конкуренцию. Это коррупция среди чиновников, которые будут определять перечень торговых точек. Тут должна быть цифровая платформа. А если гражданин хочет купить фермерское молоко, чем это плохо? Вроде бы ничем. Но этот талон нельзя у фермера отоварить, а хотелось бы, чтобы можно было.

Кроме того, разгул мошенничества с продуктовыми карточками в США показывает, что если есть желание не сделать благо для семьи, детей, а смошенничать и купить себе алкоголь и табак, то люди это сделают.

Да, безусловно, это дополнительная помощь, как единовременные выплаты. Можно заменить единовременные выплаты набором продуктов, товаров, услуг. Например, если это семья с детьми, то можно на дошкольное образование, продукты питания, одежду и обувь для детей. Но как это контролировать — вот в чём вопрос.

— Если продуктовые карточки всё-таки будут, в чём их главное отличие от карточек, которые когда-то выделялись населению в трудные времена?

— Если раньше это был талончик, пусть даже с печатью, то сейчас не имеет смысла выпускать просто карточки. Это может быть мобильное приложение, пластиковая карта, даже карта "Мир", на которой будет определённая "несгораемая сумма", которую вы можете потратить только на оплату продуктов питания, товаров первой необходимости для себя и ребёнка, оплату дошкольного образования. Потому что нет смысла возвращаться к талонам на сахар, крупу и соль. Надеюсь, такого никогда уже не будет в нашей стране.