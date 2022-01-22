Как накопить на старость: эксперт рассказал про пенсионную формулу

20 января Госдума приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции. Страховые пенсии по старости вырастут в среднем на 8,6% и в среднем же составят почти 19 тысяч рублей, рассказали в правительстве. О том, как рассчитать пенсионную формулу, рассказал читателям Pravda.Ru вице-президент агентства КРОС Максим Кваша.

Каким образом начисляется пенсия

Индексация пенсий в России происходит за счета изменения параметров пенсионной формулы. Почему-то считается, что она очень сложна. Это не так, российская пенсионная формула очень проста.

P=A+B*C

Здесь:

P — ваша пенсия,

А — фиксированная выплата.

Она одинакова для всех, растет со временем, с 1 января 2022 года, согласно только что принятому Госдумой законопроекту, составит 6564 рубля 31 копейку.

B — стоимость так называемого пенсионного коэффициента или балла.

Она тоже растет со временем, в 2022 году — 107 рублей 36 копеек.

C — количество ваших баллов.

Оно зависит от того, сколько взносов в ПФР вы заплатили в течение жизни.

В чем была логика разработчиков формулы?

Пенсия должна обеспечивать пусть небольшой, но достаточный для жизни доход. Для всех. Отсюда — фиксированная выплата, одинаковая для всех. Пенсия должна соответствовать возможностям экономики.

Страховая пенсия платится из взносов работающих, плюс бюджет добавляет Пенсионному фонду из налоговых поступлений. Слишком большие взносы подорвали бы экономику, а слишком маленькие — провоцировали бы перманентный огромный дефицит бюджета. Отсюда — стоимость балла. Она — на самом деле результат сложных расчетов, в которых используется и демографический, и социально-экономический прогноз. Ну и наконец, пенсия должна отражать личный вклад каждого пенсионера. Отсюда — количество. Чем больше страховых отчислений сделал за вас работодатель, тем больше баллов вы получите.

Проще говоря, чем больше ваша зарплата, тем больше пенсионных прав у вас образуется, тем больше будет пенсия.

Как накопить на старость

Во-первых, зарплата должна быть белая. Баллы пропорциональны взносам в ПФР. Не платите налоги, не формируете право на пенсию. Во-вторых, в год можно получить максимум 10 баллов. Выше определенного заработка — отчисления в ПФР не формируют ваших пенсионных прав и идут только на поддержку нынешних пенсионеров. В 2022 году этот потолок — 1,565 млн рублей в год, то есть около 130 тысяч рублей в месяц. Такая конструкция определена представлениями о социальной справедливости — причем сразу с трех сторон:

Надо стимулировать уплату налогов, а здесь четко — не платишь, останешься без страховой пенсии.

Общество не хочет, чтобы неравенство среди пенсионеров было слишком высоко, здесь тоже понятно — минимальная пенсия — на уровне прожиточного минимума, максимальная — порядка 45 тысяч рублей.

Считается справедливым, что часть взносов относительно обеспеченных идет на поддержание уровня жизни нынешних стариков.

Важно, правда, помнить, что страховую пенсию по старости получат не все, а только те, кто соответствует условиям выхода на пенсию. Их три, и они для большинства довольно легкие:

Нужен определенный стаж уплаты взносов (важно, что не трудовой, а именно с белой зарплатой).

Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни (их можно и докупить, если вдруг не хватает).

Ну и конечно, нужно достичь возраста выхода на пенсию.

Тем, кто этим критериям не соответствует, умереть с голоду тоже не дадут. Для них есть социальная пенсия. Но маленькая и на пять лет позже.

Простота на этом месте заканчивается. Начинаются нюансы, главный из которых заключается в том, что описанная выше схема касается большинства, но не всех. Пенсии военных, госслужащих рассчитываются и назначаются иначе. Для некоторых других категорий работников есть особенности применения основной схемы. Но эта сложность — не чисто российская специфика. Во всех странах система пенсионного обеспечения — результат сложнейшего компромисса общества, государства и работодателей. Простой пенсионная система может быть только в одном случае — при ее полном отсутствии.

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