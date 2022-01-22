20 января Госдума приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции. Страховые пенсии по старости вырастут в среднем на 8,6% и в среднем же составят почти 19 тысяч рублей, рассказали в правительстве. О том, как рассчитать пенсионную формулу, рассказал читателям Pravda.Ru вице-президент агентства КРОС Максим Кваша.
Индексация пенсий в России происходит за счета изменения параметров пенсионной формулы. Почему-то считается, что она очень сложна. Это не так, российская пенсионная формула очень проста.
P=A+B*C
Здесь:
Она одинакова для всех, растет со временем, с 1 января 2022 года, согласно только что принятому Госдумой законопроекту, составит 6564 рубля 31 копейку.
Она тоже растет со временем, в 2022 году — 107 рублей 36 копеек.
Оно зависит от того, сколько взносов в ПФР вы заплатили в течение жизни.
Пенсия должна обеспечивать пусть небольшой, но достаточный для жизни доход. Для всех. Отсюда — фиксированная выплата, одинаковая для всех. Пенсия должна соответствовать возможностям экономики.
Страховая пенсия платится из взносов работающих, плюс бюджет добавляет Пенсионному фонду из налоговых поступлений. Слишком большие взносы подорвали бы экономику, а слишком маленькие — провоцировали бы перманентный огромный дефицит бюджета. Отсюда — стоимость балла. Она — на самом деле результат сложных расчетов, в которых используется и демографический, и социально-экономический прогноз. Ну и наконец, пенсия должна отражать личный вклад каждого пенсионера. Отсюда — количество. Чем больше страховых отчислений сделал за вас работодатель, тем больше баллов вы получите.
Проще говоря, чем больше ваша зарплата, тем больше пенсионных прав у вас образуется, тем больше будет пенсия.
Важно, правда, помнить, что страховую пенсию по старости получат не все, а только те, кто соответствует условиям выхода на пенсию. Их три, и они для большинства довольно легкие:
Тем, кто этим критериям не соответствует, умереть с голоду тоже не дадут. Для них есть социальная пенсия. Но маленькая и на пять лет позже.
Простота на этом месте заканчивается. Начинаются нюансы, главный из которых заключается в том, что описанная выше схема касается большинства, но не всех. Пенсии военных, госслужащих рассчитываются и назначаются иначе. Для некоторых других категорий работников есть особенности применения основной схемы. Но эта сложность — не чисто российская специфика. Во всех странах система пенсионного обеспечения — результат сложнейшего компромисса общества, государства и работодателей. Простой пенсионная система может быть только в одном случае — при ее полном отсутствии.
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