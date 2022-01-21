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Автор Ирина Гусакова

Как мошенники воруют личные данные со смартфонов?

Общество » Практика

Смартфоны — это давно уже не просто телефоны, это, по сути, мини-компьютеры, в которых хранятся наши персональные данные (переписка, фото, видео), есть в том числе и банковские приложения. Неудивительно, что такая "конфетка" привлекает мошенников. Владельцам смартфонов угрожают не только вирусы, но еще трояны и черви. Они различаются по способу передачи и действию. О том, как сберечь личные данные, рассказал читателям Pravda.Ru модератор официального сообщества Honor в России Антон Шамарин.

Смартфон
 

Угроза для смартфонов

Вирусы

Они попадают на устройство после посещений сайтов или клика на рекламу. Еще одним способом может быть уязвимость приложений, через которые злоумышленники могут получить доступ к вашим данным. Яркий пример — мессенджеры, пользователи которых периодически оказываются под угрозой.

Трояны

Устанавливаются на смартфон вместе с приложениями. Вирусным приложением может оказаться любая программа или игра, скачанная не из официальных источников. В коде программы может быть троян, который будет воровать определенные данные.

Черви

Они распространяются по Сети и могут попасть через открытые письма на почте или сообщения в мессенджерах. Этот вид угрозы активно путешествует по виртуальному пространству.

Также существуют простые приложения, которые запрашивают большой список прав. Например, фонарик может запрашивать доступ к фотографиям, сообщениям и контактам. Есть большой риск того, что все эти данные окажутся украденными.

По каким признакам можно обнаружить заражение смартфона

Вредоносное ПО работает незаметно для пользователя, но оно нагружает систему. Таким образом, устройство может работать медленнее или начать разряжаться быстрее. Некоторые приложения могут выдавать ошибки. Также появление рекламы в неожиданных местах будет признаком наличия вирусов на устройстве.

Чем это опасно для пользователя?

Вредоносное ПО может собирать данные пользователя: фотографии и переписки, коды из СМС и данные банковских карт. Также эти программы могут совершать рассылку сообщений, удалять данные или делать покупки. По меньшей мере, замедлится работа устройства и уменьшится его автономность.

Молодой человек со смартфоном

Как защитить устройство

Есть базовые правила, которые помогут обезопасить ваше устройство:

  • загружайте и устанавливайте приложения только из официальных магазинов;
  • проверяйте разрешения установленных приложений;
  • не открывайте сомнительные письма и сообщения от незнакомых контактов;
  • не подключайтесь к незнакомым Wi-Fi-сетям;
  • установите антивирус;
  • регулярно обновляйте операционную систему и установленные приложения.

Если вы обнаружили, что на вашем устройстве установлено вредоносное ПО — попробуйте удалить его самостоятельно либо с помощью антивируса. Если данные методы не помогли избавиться от вирусов, то поможет сброс системы к заводским настройкам. Правда, в этом случае на смартфоне будут удалены все данные.

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