Почему бедных считают хорошими, а богатых — плохими?

В России многие почему-то верят, что хороший человек не может быть богатым. А если у кого-то появляются деньги, то вместе с ними исчезают и моральные достоинства. Откуда берутся эти убеждения, и верны ли они хотя бы частично?

Мифы о богатстве и бедности

Негативное отношение к обеспеченным людям связано в основном с верой обывателей в то, что высоких доходов невозможно достичь честным и справедливым путём. Если человек разбогател, значит, на каком-то этапе своей жизни он смог переступить через моральные принципы. А вот если он беден, значит, чтит мораль.

Также бытует убеждённость в том, что богатые все жадные, потому что иначе они делились бы своим благосостоянием с теми, кто беднее. А вот бедные всегда готовы помочь, поскольку сочувствуют таким же, как они сами.

И наконец, свою роль могли сыграть читанные нами в детстве сказки о злых богачах и добрых бедняках. Но реальная жизнь не имеет ничего общего со сказками.

"На мой взгляд, богатые не всегда злые, а бедные — тоже не добрые, — комментирует психолог Мария Колганова. — Я встречала некоторых людей (к примеру, продавцов на рынке), которые хамили, швыряли продукты и были крайне недовольны жизнью".

Наверняка и вы можете вспомнить каких-нибудь кондукторов, уборщиц, нянечек в больницах, то есть явных представителей социальных низов, которые вели себя злобно и агрессивно. И в то же время крупных начальников и бизнесменов, которые оказывались в общении очень приятными и щедрыми людьми. Ну и обратные примеры, естественно.

Всё решают взгляды на жизнь

Психологи сходятся в том, что на поведение людей влияет больше их мировоззрение, чем финансовое благополучие. Мировоззрение формируется на основе семейных и культурных традиций, полученных знаний о мире и, наконец, эмоциональной сферы.

Так, если состоятельному человеку свойственны определённые моральные и духовные установки, то он станет заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся. Но есть и такие "толстосумы", которые трясутся над каждой копейкой. Они могут не оставлять чаевых официантам и стараться не платить лишнего за услуги, если это возможно. Встречаются даже "клинические" случаи, когда человек умирает в нищете, а потом обнаруживается, что у него на счетах куча денег, есть дорогая недвижимость и проч. Возможно, такие люди с детства усвоили, что надо "копить на чёрный день" и скрывать своё богатство от окружающих, чтобы не завидовали, не мечтали его отнять и т. д. А с возрастом всё это приобрело патологический оттенок.

Что же касается малообеспеченных, то одни регулярно переводят сотню-другую на больных детей или собачьи приюты, а другие озлоблены на весь свет, считая, что в отсутствии у них денег виноваты государство, работодатели и кто угодно, только не они сами. При этом они страшно завидуют тем, кто живёт лучше их, и любят порассуждать на тему, откуда у тех деньги — мол, "наворовали"… Хотя объект зависти мог пахать без роздыху, чтобы стать обладателем того, что имеет сегодня.

Удовлетворённость и признание

По словам психолингвиста Клавдии Болониной, отношение человека к жизни вообще напрямую не зависит от толщины кошелька:

"Есть огромная грядка людей, у которых всё в порядке с деньгами, но они не удовлетворены собой, жизнью, своими действиями или результатами, ожидания не те, что результат, и в итоге человек может озлобиться".

Специалист считает, что главное — именно достичь душевного удовлетворения. Заниматься тем, чем хочется, даже если ты понимаешь, что это не принесёт значительных материальных результатов. Добиться похвалы, признания со стороны окружающих.

Поверьте, далеко не всех волнует, сколько у вас денег или имущества. Немало людей гораздо выше ценят профессиональное мастерство, моральные качества, умение общаться, готовность к взаимопомощи. Кстати, нередко, когда человек увлечён каким-то делом, то приходит и финансовое благополучие, утверждают эксперты.

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