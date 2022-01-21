"Невыносимое выносимо": как с песнями выносили ель с Красной площади

Новая серия нашумевшего проекта #НевыносимоеВыносимо, появившаяся в Сети аккурат к годовщине смерти Ленина 21 января, готовится срывать очередные "аплодисменты".

Казалось бы, безобидный сюжет — всего лишь убирают новогоднюю ель с Красной площади, но происходит эта церемония по традиции именно 21 января. В ролике, в котором снялись такие звезды, как Александр Филиппенко, Ксения Раппопорт, а также политолог Екатерина Шульман и телеведущая Татьяна Арно, показывается торжественная церемония, трансляцию которой ведут телеканалы всего мира. В толпе — печальные лица, веселится только маленькая девочка, снимая исторический момент на телефон и получая в ответ лайки.

"Останки захоронят в Петербурге, где уже покоятся другие родственники дерева", — комментирует диктор. Стоит отметить, что на Волковском кладбище Северной столицы захоронены мать и сестра Владимира Ленина.

Звучит знаменитая "Прощальная песня" из фильма "Обыкновенное чудо", а печальная толпа уходит за катафалком с елью. Девочка с телефоном убегает в противоположную сторону — вероятно, в будущее без некрополя на главной площади страны.

"Невыносимое выносимо": как с песнями выносили ель с Красной площади

Вопрос о захоронении тела Ленина вновь поднят

Предыдущие серии цикла привели к жарким спорам среди депутатов. В частности, был вновь поднят вопрос выноса тела Ленина из Мавзолея. А глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил захоронить вождя мирового пролетариата, чтобы покоился с миром.

"Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный", — отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на это предложение.

Стоит заметить, что у Кремля покоятся сотни человек, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков высказал предположение, что захоронение останков вождей "доведет Россию до революции", тогда страна потонет в протестах.

Партия "Коммунисты России" даже пригрозила, что потребует принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", чтобы защитить останки Ильича.

При этом еще в 2017 году опрос ВЦИОМа показал: 63% граждан хотят захоронить Ленина.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в свою очередь не видит в этом ничего плохого.

"Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы", — сказал политик изданию РИА "Новости".

И он прав: изначально тело Ленина забальзамировали ненадолго, чтобы рабочие с окраин большой страны успели попрощаться со своим вождем. В итоге прощание затянулось на десятилетия.

После выхода пятого ролика #НевыносимоеВыносимо в декабре 2021 года пресс-секретарь Дмитрий Песков успокоил общественность, мол, у правительства нет в планах выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея.

Ролики проекта #НевыносимоеВыносимо выходят на YouTube-канале "Расстанный проезд, 3" — это адрес Волковского кладбища в Петербурге.