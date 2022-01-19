Профессиональное выгорание: как с этим справиться

Профессиональное выгорание часто возникает как реакция на рабочие стрессы. Эмоциональная перегруженность, недовольство начальника, неудачи — накапливающиеся стрессы неизбежно приводят к потерянности, психическому истощению. У многих даже возникает ощущение, что, может, он и вовсе занимается не своим делом. О том, как не "сгореть" на работе, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Екатерина Грязнова.

Симптомы, сигнализирующие о выгорании

почти отсутствует мотивация к работе;

неудовлетворенность рабочим местом;

потеря концентрации, становится больше ошибок;

часто возникает небрежность во взаимодействии с клиентами;

снижение ожиданий:

игнорирование требований к безопасности;

ослабление стандартов выполнения работы;

нарушение дедлайна, появляются невыполненные обязательства;

оправдания вместо решений;

конфликты на работе;

дистанцирование от коллег, клиентов;

раздражительность, беспокойство.

Главная причина синдрома эмоционального выгорания — конфликт между ресурсами человека и требованиями, предъявляемыми к нему им самим и обществом, в результате которого возникает душевное переутомление, нарушается состояние равновесия. Соответственно решение проблемы выгорания — это устранение этого конфликта. А причина конфликта чаще всего скрывается глубоко внутри нас в виде закрепившихся убеждений. Конечно, легче это сделать с психологом или психотерапевтом, но вы можете попробовать самостоятельно их распознать и оспорить.

Техники, которые помогут справиться с выгоранием

Подумайте, какие ситуации на работе больше всего отнимают у вас силы (например, вы много берете на себя работы, так как не можете отказать начальнику или коллегам). Распознайте убеждение, которое стоит за вашим поведением. Почему вы так поступаете или не поступаете? (Например, я считаю, что должен всем помогать, поэтому беру на себя слишком много работы). Спросите себя — почему следовать этому убеждению для вас так важно? (Например, если я не буду всем помогать, то, значит, я плохой, меня перестанут уважать). Это самый сложный пункт. Вам нужно оспорить свое убеждение, то есть объяснить себе — почему это утверждение не логично и какое утверждение будет логичным. Если на этом пункте испытываете трудности, то представьте, что так думает ваш друг и вам нужно его подбодрить. (Например, я не обязан всем помогать, особенно в ущерб своим делам и своему здоровью. Рабочая нагрузка сверх моих обязанностей не характеризует меня ни как хорошего человека, ни как плохого. Если я буду вежливо отказываться от дел, которые я не хочу и не могу по каким-либо причинам выполнять, то меня не перестанут уважать). Последний пункт — самый важный. Теперь, когда возникает проблемная ситуация, например, коллеги просят выполнить часть их задач, отслеживайте свои внутренние переживания. Возможно, у вас в голове забегают мысли, что вы обязательно должны им помочь, что вы плохой человек или что вас перестанут уважать за отказ. Вспомните все фразы, что вы прописали в 4-м пункте и следуйте своему новому убеждению. Первое время будет сложно следовать новым убеждениям и правилам. Но со временем вы увидите, что никакой катастрофы не происходит, а вы себя чувствуете гораздо лучше.

Помните, что легче болезнь предупредить, чем лечить. Поэтому занимайтесь профилактикой выгорания: добавьте больше разнообразной активности в свою жизнь, общения и живых встреч, занимайтесь хобби, организуйте режим труда и отдыха, попробуйте техники релаксации, поработайте над своими ценностями.

Если вы чувствуете, что уже не можете самостоятельно справиться с выгоранием, то обратитесь к специалисту. Затяжное выгорание может привести к потере жизненных смыслов, депрессии и даже суицидальным мыслям.

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