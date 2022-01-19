Почему быть перфекционистом плохо и как с этим бороться

С точки зрения психологии, перфекционизм считается легким психическим расстройством, но многие не замечают в этом проблемы, а видят достоинство и некий компонент успешности. Большинство людей даже гордятся этим качеством, тогда как психологи бьют тревогу, считая его довольно опасным.

Перфекционисты непоколебимо уверены, что всегда и во всем нужно обязательно достигать идеала, иначе просто нельзя. Они в принципе не способны принять какого-либо несовершенства. Но необходимо понимать, что ничего идеального не бывает. Такое ожидание, как правило, лишь создает огромные проблемы.

Перфекционистами становятся, а не рождаются, хотя корни этого уходят далеко в прошлое, где перфекционизм тщательно прививают учителя и родители, стараясь компенсировать в детях собственные недостатки. О том, как побороть в себе перфекциониста и научиться жить, рассказала читателям Pravda.Ru психолог Ксения Аверс.

Отрицательные стороны перфекционизма:

Бездействие

Перфекционист практически не может достичь созданного им, не имеющего ничего общего с реальностью, идеала. Вследствие этого он вообще перестает что-либо делать, так как самый главный принцип его жизни — делать идеально или не делать вообще ничего. Чаще всего он действительно перестает делать.

Чего не скажешь, например, о педанте, пытающемся все сделать тщательно и скрупулезно, из-за чего любой его результат выглядит идеальным. Перфекционист — напротив, стараясь всегда выглядеть безупречно везде и во всем, не признает каких-либо ошибок.

Но не допускает ошибок только тот, кто не прикладывает никаких усилий и ничего не делает. Вот и получается какой-то замкнутый круг.

Отсутствие потенциала

Так как потенциал является мощной силой и энергией для разных действий, данных при рождении, а идеал — непостижимое стремление, на которое выделяется данная энергия, то в результате энергия выделяется, но не может расходоваться.

И человек, не способный реализовать потенциал, как правило, начинает испытывать полное несоответствие желаний со своими возможностями. Это чревато нестабильным состоянием, постоянным поиском виноватых и часто приводит к саморазрушению личности.

Психические расстройства

Очень часто человек, растративший свою энергию, испытывает депрессию, которая требует помощи квалифицированных специалистов, так как это уже является диагнозом.

Личности, обладающие врожденным потенциалом, но при этом являющиеся перфекционистами, часто страдают шизофренией, поскольку у них происходит полная разбалансировка всех своих безупречных желаний и возможности что-то совершать.

Трудности при общении

Очень часто перфекционисты предъявляют свои завышенные требования к окружающим людям. И эти требования являются необоснованными, так как у каждого человека свои представления об идеалах, и смешивать эти понятия не нужно.

В результате такая позиция всегда приводит к непониманию и конфликтам с людьми, и перфекционисты остаются в полном одиночестве без какой-либо поддержки, поскольку всегда выражают несдержанность и нетерпеливость по отношению к другим.

Самое ужасное, что эти люди испытывают проблемы не только с родными, но и с собственными детьми.

Постоянное недовольство

Чувство удовлетворенности человека напрямую зависит от уровня его перфекционизма. Чем больше этого качества, тем меньше испытывается счастья, поскольку оно является реализованным потенциалом, который в разных источниках называют по-разному:

"душа”,

"проект жизни”,

"предназначение”.

Здесь все зависит от пути следования своей души, нахождения собственной проекции и реализации внутреннего потенциала. Когда человек постоянно гонится за совершенством, он получает одни бесконечные страдания, так как совершенства на самом деле нет.

Способы борьбы с перфекционизмом

Необходимо научиться принимать саму возможность любого несовершенства и отдавать отчет в том, что ничего идеального нет и никогда не было.

Принятие является способом находить отличное решение в любых сложившихся обстоятельствах при максимально реализованных возможностях.

Продолжать добиваться максимального результата и учиться принимать "как получается".

Делайте что можете, прилагайте усилия, но если понимаете, что это "не совсем то" и не "совсем так", то примите результат "пусть будет, как будет". Принятие всего, что происходит, и благодарность за это — основа и отличное решение для многих преуспевающих людей. Если в этом направлении делать даже самые маленькие шаги, позже они приведут к большим результатам.

Отличным средством является проявление силы воли, за счет которой человек способен начинать свои дела и всегда доводить их до завершения.

Воля человека — своего рода "мышцы” психики, которые можно отлично натренировать, а начинать нужно с самых легких, каких-то совершенно незначительных действий, постепенно наращивая и усложняя задачи.

Даже самый закоренелый перфекционист, упорно тренирующий свою силу воли, позже начнет получать плоды своих действий, испытывая при этом несравнимое удовольствие и удовлетворенность от процесса. Все это очень полезно для психики и с лихвой возвращает затраты энергии. Поэтому из перфекциониста очень часто может получиться отличный достигатор.

Необходимо научиться поддерживать золотую середину, чтобы не выгореть раньше времени и не прийти к пустому достигаторству.

При планировании дел и выставлении целей необходимо учиться слушать свою душу, сердце и собственные мысли.

Если все делать правильно, то можно избавиться от унылого существования и получить наполненную, полноценную и счастливую жизнь!

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