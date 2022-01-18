Цифровые паспорта с 2023 года — ГУЛАГ или удобство?

В планах российского правительства — внедрение цифрового паспорта с 2023 года. Пилотный проект "примут" у себя Москва, Подмосковье и Татарстан. Но готовность россиян к такому нововведению вызывает вопросы.

По данным сервиса SuperJob, многие не в восторге от перспективы перехода на электронные паспорта, особенно — без сохранения их бумажных аналогов.

Опрос показал, что:

14% респондентов согласны на то, чтобы паспорта, трудовые книжки и прочие документы были исключительно в цифровом формате.

За оба варианты выступают 38%.

Примерно столько же опрошенных ратует за сохранение личных документов в бумажном формате.

Остальные 11% участников исследования ответить затруднились.

Против нововведений выступают люди старше 35 лет. Сторонники же полного перехода на электронные документы — те, кто ещё не достиг этого возраста.

Пока сторонники цифровизации оказываются в явном меньшинстве. К тому же многих заботит защищённость персональной информации и неприкосновенность прав и свобод гражданина.

"Какой нормальный человек захочет отпечатки пальцев сдавать?" — задаётся вопросом читатель. "Вообще, бумажный паспорт нельзя заменять цифрой. Можно делать только параллельное хождение карт, чтобы хранить бумагу дома", — считают пользователи сети.

Такое мнение имеет место в том числе и из-за продукции российских и западных кинокомпаний, в которой действительно показывают лёгкий доступ к персональным данным. Кроме того, сказывается и привычное недоверие к власти.

Социолог Владимир Римский отмечает, что граждане согласны получить электронные паспорта только при условии, что будут сохранены и бумажные, поскольку россиян волнует проблема защиты персональных данных.

Чем больше электронных технологий, тем менее персональные данные защищены. С учётом постоянных утечек информации из банков, гарантии защиты никто не даст. А к электронным паспортам хотят привязать и права, и ИНН, и отпечатки пальцев.

Есть мнение, что таким образом государство облегчает своё функционирование за счёт интересов граждан. Хотя, по сути, все персональные данные, которые могли утечь, уже утекли, считает ветеран спецслужб Александр Михайлов.

Россияне и так уже (сами!) прилично наследили в сети, поэтому нет никакой разницы, какой у вас паспорт — бумажный или электронный.

Так что не стоит бояться цифровизации из-за страха, что данные попадут к преступникам или все окажутся "под колпаком" у спецслужб. Постепенно все привыкнут, подытожил специалист.

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