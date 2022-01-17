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Автор Ирина Гусакова

Эмоциональное выгорание: что это и как с этим справиться

Общество » Практика

Как часто бывает так: когда в голове вдруг начинают витать мысли о том, правильно ли ты выбрал род деятельности, сможешь ли ты реализоваться в своей профессии, в чём вообще смысл твоей работы и жизни. Появление таких мыслей — главный признак эмоционального выгорания. Основатель консалтинговой компании "Visotsky Consulting", эксперт по стратегическому планированию и разработке организующих схем Александр Высоцкий поделился пятью правилами, которые помогут преодолеть творческий кризис.

Профессиональное выгорание

Преодолеваем творческий кризис: эффективные техники

Примите ваше состояние

Часто мы просто не понимаем, что что-то идёт не так. Либо думаем, что решение лежит совершенно в другой области: так, многие решают "взбодриться", занявшись спортом.

Но никакой марафон не поможет вам справиться, если у вас эмоциональное выгорание. К сожалению, не всегда родные и близкие могут оказать поддержку в этой ситуации. Они могут предложить вам хорошенько отдохнуть на выходных или взять отпуск, но это не решит проблему. Она не пройдёт и сама собой — не обращать внимания на выгорание не получится. Именно поэтому так важен первый шаг: признать, что вы эмоционально выгорели.

Определите причину

"Мой опыт говорит, что причина выгорания — потеря цели, которой вы долгое время жили. Когда вашу идею не удалось реализовать, достичь желаемого результата, или наоборот — вы достигли цели, а новых масштабных проектов не появилось, нет новой цели, то наступает выгорание.

Есть и другие причины, по которым оно может возникнуть:

препятствия, которые невозможно преодолеть,

неправильный расчёт сил и ресурсов.

А иногда помешать вам может "негативщик", который обесценит вашу идею так мастерски, что вы от неё откажетесь. Так что обязательно определите, какую цель или какое стремление потеряли", — поясняет Александр Высоцкий.

Восстановите цель

Существует множество методов и практик на этот счёт. Но цель — это всегда принятие решения. Обратите внимание: цель должна вызывать у вас эмоции, иначе она не сможет вас зарядить.

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Когда вы ставите цели, связанные с развитием вашего проекта, то задумайтесь: а что лично вы получите от их достижения? Например,

  • путешествия,
  • впечатления

— эмоциональная составляющая важна. Если вы соедините логику и эмоции, то будет легче реализовать свою цель.

Составьте план

Чтобы ваша цель стала более реальной, выделите пять основных задач по её реализации. Обязательно укажите реалистичные сроки выполнения каждой из них.

Важно, чтобы этот план был коротким: это позволит вам улучшить "обзор". Если сразу распишите детально, с мелкими подпунктами, будет трудно ориентироваться, что уже глобально сделано.

Действуйте сразу

Как только наметили план, сделайте первые шаги в течение нескольких часов. Это позволит не терять энергию, вдохновение.

"Что помогает мне — я сразу же рассказываю о своём плане сотрудникам или родным. Многие относятся к этому негативно (есть даже высказывание: "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах"). Но я с этим не согласен: наоборот, обещания, данные другим, делают планы более реалистичными, пробуждают ваши эмоции и намерение", — делится опытом Александр Высоцкий.

Совет

Есть важный момент: никогда не рассказывайте о своих целях и планах "негативщикам". Вообще стремитесь, чтобы людей, которые вас обесценивают, не было в окружении. Ведь если человек видит наши сильные стороны и говорит о них — это делает нас ещё сильнее. Но тот, кто акцентирует внимание на слабостях, — разрушает вашу индивидуальность. Человек — это не его слабости и ошибки, а то, что помогает ему побеждать и быть успешным.

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